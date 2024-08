Tất tần tật công nghệ xịn xò đằng sau tuyến metro 35.000 tỷ Nhổn - ga Hà Nội

Tuyến đường sắt đô thị (Metro) Nhổn - ga Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động thương mại từ ngày 8/8. Đây là tuyến metro thứ hai tại Hà Nội, với tổng chiều dài 12,5 km, bao gồm 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Đoạn trên cao từ Nhổn đến Cầu Giấy dài 8,5 km, trong khi đoạn ngầm từ Cầu Giấy đến Ga Hà Nội dài 4 km.

Đằng sau tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng này là hàng loạt công nghệ tiên tiến, hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay.

Công nghệ hàn liền cho tốc độ cao, chống ồn

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, hệ thống toa tàu của dự án này được sản xuất theo công nghệ hiện đại nhất của Pháp và các nước châu Âu hiện nay.

Theo ông Gilles Machelon, Giám đốc Liên doanh dự án (Alstom - Thalès - Colas Rail), metro Nhổn - ga Hà Nội sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Các toa tàu tiêu thụ năng lượng chỉ bằng 1/3 so với xe buýt và 1/4 so với xe ô tô cá nhân.

Công nghệ của đoàn tàu đặc biệt quan tâm lợi ích của người sử dụng, đã được sử dụng tại 25% hệ thống metro trên thế giới.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội nhìn từ trên cao

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội vận hành 10 đoàn tàu liên tục trên đường sắt khổ tiêu chuẩn 1.435mm, sử dụng công nghệ hàn liền đảm bảo tốc độ chạy tàu cao, chống ồn, chống rung và lắp đặt các thiết bị chống trật bánh tàu.

Mỗi đoàn tàu có 4 toa do Alstom (Pháp) sản xuất, sử dụng động lực phân tán với động cơ đặt dưới gầm tàu, chạy bằng điện công suất 750V DC được cấp ở đường ray thứ ba nhằm đảm bảo tính an toàn, tính ổn định và mỹ quan đô thị, theo tiêu chuẩn an toàn của thế giới.

Vỏ tàu được chế tạo tại Pháp, được làm bằng hợp kim nhôm có trọng lượng nhẹ, tuổi thọ cao.

Mỗi toa tàu ở cả hai tuyến đều có chiều dài trung bình 20m, chiều cao 3,69m và chiều rộng 2,7m. Bên cạnh đó, mỗi toa có 8 cửa, trong đó 4 cửa ra vào ở mỗi bên thân toa, độ rộng cửa hơn 1,4m.

Người dân thủ đô xếp hàng để trải nghiệm trong ngày đầu tiên tuyến metro vận hành thương mại

Trên tàu cũng trang bị điều hòa, loa phát thanh, hệ thống camera quan sát, tay nắm đứng bằng đai cao su mềm và nhiều trang bị khác. Bên trong có chỗ dành riêng cho xe lăn và chỗ cho người cao tuổi. Các hàng ghế được làm bằng chất liệu composite, tăng sự thoải mái cho hành khách khi di chuyển và tránh cảm giác lạnh vào mùa đông.

Do có thiết kế ga ngầm nên tuyến Nhổn - ga Hà Nội được trang bị đèn LED tự động điều chỉnh ánh sáng cho phù hợp khi đi vào đoạn ngầm.

Mỗi đoàn tàu có khả năng chở khoảng 944 - 1.124 người. Vận tốc tối đa đạt 80km/h, vận tốc khai thác trung bình là 35km/h.

Trên tàu có nhiều trang thiết bị hiện đại, tạo sự thoải mái cho người dân khi sử dụng

Hệ thống tự động khống chế tốc độ tàu

Alstom cung cấp hệ thống tín hiệu điều khiển chạy tàu dựa trên thông tin (CBTC) cho metro Nhổn - ga Hà Nội. Đây là công nghệ hiện đại đang được áp dụng rộng rãi ở các nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan...

Hệ thống này dựa vào truyền thông không dây, truyền thông tin hai chiều theo thời gian thực về vị trí, tốc độ đoàn tàu, khoảng cách giữa các đoàn tàu... để điều khiển chạy tàu; cho phép đoàn tàu thực hiện đóng đường di động giúp thu hẹp giãn cách giữa các đoàn tàu, nâng cao tần suất chạy tàu nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Dựa trên các thông tin tín hiệu thu, phát tự động, trung tâm chỉ huy sẽ tự động ra lệnh cho đoàn vận hành ở tốc độ tối đa và tối thiểu.

Trên khoang lái tàu tự động hiển thị các thông tin để lái tàu biết, khi cần tăng tốc và giảm tốc. Hệ thống cũng tự động khống chế tốc độ của tàu.

Khoang lái tàu của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội

Bên cạnh đó, hệ thống hãm của tàu được trang bị tính năng hãm tái sinh để giảm tiêu thụ năng lượng và giúp giảm chi phí bảo trì.

Khu ga Depot bảo dưỡng các toa tàu tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội hoàn toàn độc lập trên cơ sở các trang thiết bị được cung ứng từ châu Âu.

Metro Nhổn - ga Hà Nội còn được trang bị công nghệ rửa tàu tự động của Pháp, quá trình làm sạch toàn bộ tàu chỉ diễn ra trong 3 phút.