Tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc có gì đặc biệt?

07-11-2025 - 19:35 PM | Tài chính quốc tế

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa đích thân dự lễ bàn giao và đưa vào hoạt động tàu sân bay mang tên Phúc Kiến.

Thông tin trên được Tân Hoa xã đăng tải ngày 7-11, cho hay đây là tàu sân bay thứ 3 của hải quân Trung Quốc, bên cạnh 2 tàu sân bay đang hoạt động là Liêu Ninh và Sơn Đông.

Lễ bàn giao được tổ chức tại một cảng hải quân ở tỉnh Hải Nam cách đây 2 ngày, với sự tham gia của Chủ tịch Tập Cận Bình và nhiều quan chức Trung Quốc cấp cao.

Tân Hoa xã mô tả Chủ tịch Tập Cận Bình đã lên tàu Phúc Kiến để tìm hiểu về quá trình phát triển năng lực tác chiến của hệ thống tàu sân bay, cũng như việc xây dựng và ứng dụng hệ thống máy phóng điện từ.

Tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc có gì đặc biệt?- Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ bàn giao tàu sân bay Phúc Kiến hôm 5-11. Ảnh: Xinhua

Tàu sân bay Phúc Kiến với boong phẳng, được trang bị hệ thống máy phóng điện từ, giúp máy bay có thể cất cánh dễ dàng hơn so với 2 tàu sân bay trước.

Tàu sân bay này còn có khả năng mang theo nhiều máy bay chiến đấu hơn với vũ khí nặng hơn so với 2 tàu Liêu Ninh và Sơn Đông - vốn nhỏ hơn và phải dùng đường dốc để phóng máy bay. 

Trong các cuộc chạy thử tàu Phúc Kiến trên biển trước lễ bàn giao, hải quân Trung Quốc đã thử nghiệm phiên bản tàu sân bay của tiêm kích tàng hình J-35, máy bay cảnh báo sớm KJ-600 và biến thể mới của dòng tiêm kích J-15.

Các nhà phân tích nhận định việc đưa tàu Phúc Kiến vào biên chế đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội và mở rộng sức mạnh hải quân của Trung Quốc tại khu vực.

Theo Hải Hưng

Người Lao Động

