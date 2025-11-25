Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tàu vũ trụ trục trặc của Boeing không được chở phi hành gia trong chuyến bay tiếp theo

25-11-2025 - 19:37 PM | Tài chính quốc tế

Boeing và NASA đã đồng ý không đưa phi hành gia lên chuyến bay Starliner tiếp theo, mà chỉ thực hiện chuyến bay thử nghiệm với hàng hóa để chứng minh khả năng đảm bảo an toàn.

Thông báo được đưa ra ngày 24/11, sau 8 tháng phi hành đoàn Starliner đầu tiên và duy nhất được tàu của SpaceX giải cứu từ Trạm vũ trụ quốc tế.

Hai phi công thử nghiệm Butch Wilmore và Suni Williams của NASA đã được tàu Starliner đưa lên Trạm Vũ trụ quốc tế năm 2024, nhưng tàu vũ trụ này gặp quá nhiều vấn đề đến mức NASA yêu cầu đưa tàu trở về với khoang trống, khiến 2 phi hành gia mắc kẹt ở đó hơn 9 tháng.

Kể từ đó, các kỹ sư nghiên cứu kỹ lưỡng động cơ đẩy và các vấn đề khác khiến tàu Starliner trục trặc.

Chuyến bay chở hàng tiếp theo của tàu lên Trạm Vũ trụ sẽ diễn ra vào khoảng tháng 4 năm sau, tùy thuộc vào các cuộc thử nghiệm và chứng nhận bổ sung. Boeing cho biết trong một thông cáo rằng họ vẫn cam kết thực hiện chương trình Starliner, với ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn.

NASA dự kiến sẽ cắt giảm số lượng chuyến bay Starliner, từ 6 xuống còn 4. Nếu nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa diễn ra tốt đẹp, 3 chuyến bay Starliner còn lại sẽ trao đổi phi hành đoàn trước khi trạm vũ trụ ngừng hoạt động vào năm 2030.

“NASA và Boeing đang tiếp tục thử nghiệm nghiêm ngặt hệ thống đẩy Starliner để chuẩn bị cho 2 chuyến bay tiềm năng vào năm tới”, ông Steve Stich, giám đốc chương trình phi hành đoàn thương mại của NASA, cho biết trong một thông cáo.

NASA đã thuê Boeing và SpaceX từ năm 2014 để đưa các phi hành gia lên và trở về từ quỹ đạo. Hợp đồng của Boeing trị giá 4,2 tỷ USD, còn của SpaceX trị giá 2,6 tỷ USD.

Hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã thực hiện sứ mệnh đầu tiên đưa phi hành gia NASA lên Trạm Vũ trụ vào năm 2020.

Bị chê chậm chạp, cồng kềnh, thua đau một startup mới nổi, Google đặt cược toàn bộ hệ sinh thái gần 4.000 tỷ USD để ‘phản đòn’

Theo Bình Giang

Tiền phong

boeing

