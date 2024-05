Taxi điện mini đầu tiên tại Việt Nam: Giá cước chỉ bằng 1 nửa Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhưng cộng đồng mạng vẫn lo ngại vì 2 yếu tố này

Cư dân mạng tranh cãi taxi điện mini liệu có an toàn và tiện lợi?

Thông tin về dịch vụ taxi điện mini Let's Go Taxi chính thức đi vào hoạt động tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh dòng xe điện mini này, thắc mắc của phần đông xoay quanh 2 vấn đề:

Thứ nhất, Wuling Mini EV liệu có phù hợp, thuận tiện cho cả tài xế và khách hàng bởi phạm vi di chuyển của xe ngắn, chỉ 120km cho mỗi lần sạc trong khi thời gian sạc ít nhất 6 tiếng vì không được trang bị hệ thống sạc nhanh. Nhà phân phối của xe điện mini này cũng chưa có hệ thống sạc công cộng tại Việt Nam, vậy nên rủi ro nếu hết điện giữa đường khiến cư dân mạng chần chừ khi lựa chọn taxi điện này.

Xe có thể thể di chuyển tối đa 100km/h, nhưng trên thực tế, vận tốc tối ưu sẽ chỉ đạt ở khoảng 60-70km/h. Điều này cho thấy nhiều bất lợi khi sử dụng Wuling Mini EV trong hoạt động vận hành taxi vì khó có thể tối ưu thời gian di chuyển, không thể di chuyển ngoại tỉnh hay đi cao tốc.

Thứ hai, nhiều người lo ngại về vấn đề an toàn của Wuling Mini EV khi trang bị an toàn đi kèm của dòng xe này chỉ ở mức độ tối thiểu do giá bán rẻ. Hệ thống an toàn trên xe chỉ có phanh ABS/EBD và túi khí. Trục cơ sở của xe ngăn và không có hệ thống cân bằng điện tử khiến chiếc xe dễ mất ổn định khi chạy ở tốc độ cao, nhất là trong tình huống nguy hiểm cần đánh vô lăng gấp.

Đắt - rẻ thế nào?

Trước khi dịch vụ taxi Let’s Go Taxi chính thức đi vào hoạt động, Taxi Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng độc chiếm thị trường taxi điện ở Việt Nam. Với việc xuất hiện thêm 1 hãng taxi điện mới, những người thường xuyên di chuyển bằng phương tiện này đặt ra nhiều phép so sánh.

Trước hết là mức giá. Theo như giá cước dịch vụ trên địa bàn tỉnh Phú Yên được công bố trên website chính thức, Xanh SM Taxi hạng tiêu chuẩn GreenCar có mức giá 11.000 đồng/0,5km đầu. Giá cước sau 0,5km đầu đến km 12 sẽ là 14.500 đồng. Đi càng xa, giá cước sẽ càng giảm.

Còn nếu lựa chọn dịch vụ cao cấp LuxuryCar, mức giá mà bạn phải chi trả tất nhiên sẽ cao hơn. 0,5km đầu có giá cước 12.000 đồng. Giá cước từ km tiếp theo đến km 12 là 18.500 đồng.

Như vậy có thể ước tính, nếu di chuyển quãng đường 1km bằng taxi Xanh SM, bạn sẽ phải chi trả số tiền khoảng 20.000 đồng.

Trong khi đó, với hãng taxi điện mini mới ra mắt tại Phú Yên, bạn chỉ cần bỏ ra 8.000 đồng/km, rẻ hơn ½ giá cước hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Với mức giá vô cùng cạnh tranh, một số cư dân mạng để lại bình luận rằng tất nhiên sẽ lựa chọn phương tiện nào rẻ hơn.

Song nhiều người dùng mạng lại cho rằng nếu sử dụng xe dịch vụ họ sẽ không chọn dòng xe Wuling Mini EV của hãng taxi Let’s Go Taxi. Bởi những hành khách này mong muốn được ngồi trong 1 không gian rộng rãi, thoải mái hơn.

Do định vị ở phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ nên kích thước của chiếc Wuling Mini EV rất khiêm tốn với số đo dài, rộng, cao lần lượt 2.920 x 1.493 x 1.621 (mm), chiều dài trục cơ sở ở mức 1.940 mm. Xe có có 4 chỗ ngồi, không có khoang hành lý. Khi cần chở đồ, người dùng phải gập hàng ghế phía sau xuống.

Dẫu diện tích khiêm tốn song đây lại là điểm mạnh của xe điện này khi có thể dễ dàng di chuyển ở hầu hết ngõ, hẻm tại các đô thị lớn.

Khác với Let’s Go Taxi, xe điện của Taxi Xanh SM sử dụng 2 dòng xe với diện tích rộng rãi, thiết bị hiện đại. Hiện nay, nếu sử dụng dịch vụ taxi tiêu chuẩn GreenCar, khách hàng sẽ được trải nghiệm mẫu xe VinFast VF e34. Đây là dòng xe năm chỗ thuộc phân khúc C-SUV của VinFast.

Còn với dịch vụ taxi cao cấp LuxuryCar, VinFast VF 8 - mẫu xe thuộc phân khúc D-SUV cao cấp sẽ đưa đón quý khách.

Về hình thức thuê xe tự lái, cả 2 hãng taxi điện đều cung cấp dịch vụ này. Tuy nhiên, dịch vụ taxi Let’s Go Taxi vẫn có mức giá rẻ hơn. Cụ thể, hãng taxi điện mini cho thuê xe tự lái với giá chỉ 450.000 đồng/ngày cho 170km miễn phí hoàn toàn tiền sạc điện hoặc cho thuê xe có tài xế với 790.000 đồng/ngày.

Trong khi đó, Xanh SM cung cấp gói thuê xe tự lái có giá 684.000 đồng/ngày, giới hạn quãng đường tối đa 200km/ngày. Còn gói thuê xe có lái chưa được hãng này phục vụ.

