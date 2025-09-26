TCBS được cấp mã chứng khoán TCX, sẵn sàng lên sàn HOSE tháng 10

VSDC đã chứng nhận đăng ký 2.311.308.021 cổ phiếu cho TCBS, tương ứng vốn điều lệ 23.113 tỷ đồng. Theo đó, kể từ 26/9, toàn bộ cổ phiếu TCX đã được đăng ký tại VSDC theo quy định.

Trước đó, Ủy ban Chứng khóa Nhà nước đã có công văn xác nhận TCBS đáp ứng điều kiện trở thành công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán, đồng thời chấp thuận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 100%. Điều này đồng nghĩa cổ phiếu TCX không bị giới hạn room ngoại, tạo điều kiện thuận lợi để các quỹ đầu tư quốc tế tham gia và gia tăng thanh khoản.

Thành công của thương vụ IPO TCBS (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) được thể hiện rõ qua sức hút mạnh mẽ, khi tổng lượng đăng ký mua đạt hơn 575,16 triệu cổ phiếu, gấp 2,5 lần so với số lượng chào bán, tương đương tổng giá trị đăng ký hơn 27.000 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD). Chính nhu cầu vượt xa cung này là tín hiệu cho thấy nhà đầu tư vẫn sẵn sàng chờ cơ hội mua thêm khi cổ phiếu của TCBS được niêm yết. Trên thị trường, một số tổ chức tài chính cũng đã bày tỏ mong muốn tìm đối tác để thực hiện giao dịch mua thỏa thuận ngay khi TCBS chính thức giao dịch trên HOSE.

IPO TCBS ghi nhận hơn 26.000 nhà đầu tư tham gia mua, trong đó có 78 tổ chức tài chính và quỹ đầu tư quốc tế danh tiếng, đăng ký gần 500 triệu USD, chiếm 48% tổng lượng đăng ký. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cá nhân cũng tham gia mạnh mẽ với hơn 34.000 đơn đăng ký, đặc biệt 90% lệnh đăng ký được thực hiện trực tuyến thông qua tính năng iPO trên TCInvest. Con số ấn tượng này không chỉ khẳng định sức mạnh công nghệ vượt trội, mà còn cho thấy TCBS đang đi tiên phong trong việc số hóa thị trường vốn, mang đến trải nghiệm đầu tư hiện đại, nhanh chóng và khác biệt cho khách hàng.

Với tổng giá trị chào bán hơn 10.800 tỷ đồng, đây là thương vụ IPO có quy mô kỷ lục trong lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam , vượt xa quy mô các thương vụ IPO trước đó như DSE (900 tỷ đồng) hay VCI, MBS (xấp xỉ 1.000 tỷ đồng), khẳng định sức hút cổ phiếu của TCBS và hiệu quả của mô hình self-serve trực tuyến theo chiến lược WealthTech.

Câu hỏi được nhiều nhà đầu tư đặt ra lúc này là: liệu cổ phiếu TCBS có thể sớm gia nhập rổ chỉ số VN30, nơi tập hợp những cổ phiếu có vốn hóa, thanh khoản và uy tín hàng đầu thị trường? Về vốn hóa, với quy mô phát hành và giá trị doanh nghiệp, TCBS hiện thuộc nhóm dẫn đầu ngành chứng khoán, đủ điều kiện lọt vào top các doanh nghiệp có quy mô lớn trên HOSE. Về cơ cấu cổ đông, TCBS có đến 28.000 cổ đông ngay từ khi niêm yết là một kỷ lục mới, vượt xa các thương vụ IPO trước đây , tạo nền tảng vững chắc cho thanh khoản. So sánh để thấy rõ hơn, phiên IPO của PV Power năm 2018 chỉ thu hút gần 2.000 nhà đầu tư, trong khi một doanh nghiệp thuộc top đầu ngành chứng khoán như SSI sau gần 20 năm niêm yết hiện có khoảng 80.000 cổ đông (tính đến năm 2024). Như vậy, TCBS đã sở hữu một số lượng cổ đông ấn tượng ngay từ vạch xuất phát.

Việc có tới 48% tổng lượng đăng ký đến từ các tổ chức tài chính quốc tế, trong đó có các quỹ ngoại với tổng tài sản quản lý hàng trăm tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ USD cho thấy họ đánh giá cao không chỉ về năng lực tài chính mà còn về đội ngũ lãnh đạo, mô hình vận hành và chiến lược dài hạn của TCBS. Cơ cấu cân đối giữa nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, giữa trong nước và quốc tế, là yếu tố quan trọng củng cố tính bền vững và thanh khoản của cổ phiếu khi niêm yết.

Với vốn hóa lớn, cơ cấu cổ đông cân đối và thanh khoản dự báo tích cực, TCBS được giới phân tích đánh giá có khả năng cao gia nhập rổ chỉ số VN30 trong các kỳ rà soát sắp tới. Các điều kiện tiên quyết như tư cách công ty niêm yết, tỷ lệ free-float và vốn hóa điều chỉnh đều được đáp ứng. Dĩ nhiên, những tiêu chí về thanh khoản sẽ cần thời gian kiểm chứng trong 6 tháng đầu sau niêm yết, nhưng với nhu cầu vượt cung gấp 2,5 lần cùng số lượng cổ đông đông đảo ngay từ ban đầu, nhiều cơ sở để tin tưởng rằng cổ phiếu TCBS sẽ có mặt trong danh mục các cổ phiếu bluechip hàng đầu Việt Nam.

Sức mạnh vốn cũng là lợi thế then chốt giúp TCBS khác biệt. Tại ngày 30/6/2025, công ty có vốn điều lệ 20.802 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 30.063 tỷ đồng, cao nhất trong ngành chứng khoán. Sau khi phát hành thành công 231,15 triệu cổ phiếu IPO, vốn điều lệ tăng lên hơn 23.113 tỷ đồng, còn vốn chủ sở hữu tăng lên gần 41.000 tỷ đồng. Nhờ vậy, hạn mức cho vay ký quỹ được mở rộng lên khoảng 82.000 tỷ đồng, trong khi hiện tại TCBS mới đang giải ngân khoảng một nửa. Dư địa lớn này vừa cho thấy tiềm lực vốn vững chắc, vừa khẳng định khả năng hỗ trợ thanh khoản vượt trội của TCBS, qua đó củng cố thêm cơ sở để cổ phiếu trở thành ứng viên sáng giá cho rổ VN30.

Ngoài các yếu tố nội tại, tiến trình niêm yết TCBS còn được hỗ trợ bởi Nghị định 245/2025 của Chính phủ, rút ngắn thời gian đưa cổ phiếu lên sàn còn 30 ngày sau khi hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và tháo gỡ rào cản cho nhà đầu tư nước ngoài. Đây là cú hích mạnh mẽ cho dòng vốn ngoại, tạo điều kiện thuận lợi để cổ phiếu TCBS nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Dự kiến ngay trong tháng 10, TCBS sẽ niêm yết và giao dịch trên HOSE.

Giải mã thương vụ IPO TCBS có thể thấy đây không chỉ là cột mốc lớn với riêng công ty, mà còn là sự kiện phản ánh sức hút mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh chuẩn bị nâng hạng. Với quy mô phát hành kỷ lục, sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư, và triển vọng gia nhập VN30, cổ phiếu TCBS được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng mới trên thị trường ngay sau khi niêm yết.