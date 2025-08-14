TCBS hợp tác chiến lược cùng Dragon Capital phân phối quỹ mở trên Fundmart

Hai sản phẩm quỹ mở được TCBS phân phối qua Fundmart bao gồm Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC (DCDE). DCDS là một trong những quỹ mở lâu đời nhất thị trường với lịch sử hoạt động hơn 20 năm, tập trung vào cổ phiếu tăng trưởng. Tính đến 31/07/2025, lợi nhuận kép trung bình 3 năm của DCDS đạt 17,7%/năm, gấp hơn 2 lần mức tăng trưởng của chỉ số VN-Index trong cùng kỳ (7,6%/năm). Trong khi đó, DCDE là quỹ mở cổ phiếu đầu tiên tại Việt Nam chi trả cổ tức tiền mặt định kỳ, hướng đến dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư và đảm bảo cơ hội gia tăng vốn. Quỹ đã duy trì hiệu suất đầu tư ổn định với mức lợi nhuận kép trung bình 3 năm đạt 12,8%/năm, vượt trội so với mặt bằng chung thị trường.

Fundmart - nền tảng giao dịch chứng chỉ quỹ trực tuyến của TCBS, hiện là một trong những hệ thống dẫn đầu thị trường, chiếm phần lớn thị phần giao dịch quỹ mở nội địa. Với khả năng giao dịch hoàn toàn trực tuyến qua TCInvest, tích hợp theo dõi hiệu suất minh bạch và danh mục sản phẩm phong phú, Fundmart đã và đang góp phần thay đổi thói quen đầu tư của người Việt Nam theo hướng tích sản bài bản, dài hạn và hiệu quả hơn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc TCBS, chia sẻ: "Việc hợp tác phân phối quỹ mở Dragon Capital trên nền tảng Fundmart không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm chất lượng dành cho nhà đầu tư cá nhân, mà còn thể hiện vai trò tiên phong của TCBS trong việc thúc đẩy sự phát triển của thị trường đầu tư tích sản dài hạn tại Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường vốn ngày càng mở rộng và nhu cầu quản lý tài sản của người dân ngày càng tăng cao, chúng tôi tin rằng các sản phẩm quỹ mở khi được phân phối thông qua nền tảng công nghệ hiện đại, minh bạch, sẽ trở thành sự lựa chọn hiệu quả và bền vững cho hàng triệu nhà đầu tư. Đây cũng là một bước tiến trong chiến lược đồng hành cùng khách hàng xây dựng hành trình tài chính vững chắc, hướng đến tương lai thịnh vượng".

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc TCBS

Ông Beat Schuerch, Tổng giám đốc Dragon Capital Việt Nam, cho biết: "Sự hợp tác giữa Dragon Capital và TCBS không chỉ mang ý nghĩa chiến lược mà còn rất đúng thời điểm, khi thị trường vốn Việt Nam đang trên đà hiện đại hóa và hướng tới hội nhập sâu rộng với thị trường tài chính quốc tế. Việc kết hợp giữa kinh nghiệm ba thập kỷ trong lĩnh vực quản lý quỹ của Dragon Capital và thế mạnh công nghệ số của TCBS sẽ giúp đưa các sản phẩm đầu tư đến gần hơn với đông đảo nhà đầu tư Việt Nam. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, mở rộng cơ hội đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong dài hạn".

Ông Beat Schuerch, Tổng giám đốc Dragon Capital Việt Nam

Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế. Năm 2024, GDP tăng trưởng 7,1%, vượt kỳ vọng và trở thành động lực thúc đẩy nhu cầu tích lũy, đầu tư và quản lý tài sản của người dân. Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và giàu có mở ra cơ hội phát triển cho các sản phẩm tài chính cá nhân, trong đó có quỹ mở.

Tuy vậy, thị trường quỹ đầu tư trong nước vẫn còn ở giai đoạn đầu phát triển. Hiện tại, tỷ lệ tài sản do các quỹ đầu tư quản lý (AUM) mới chiếm khoảng 2% GDP (chưa bao gồm các tài khoản ủy thác đầu tư của quỹ liên kết đơn vị bảo hiểm), thấp hơn đáng kể so với mức phổ biến từ 20% trở lên tại các quốc gia phát triển. Theo định hướng phát triển thị trường vốn đến năm 2030, Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 6% GDP, tương đương khoảng 38 tỷ USD, gần gấp 4 lần quy mô hiện tại. Trong bối cảnh người dân Việt Nam đang có xu hướng đa dạng hóa tài sản cá nhân, dịch chuyển từ bất động sản và tiền gửi sang các kênh như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ mở và các sản phẩm tài chính mới, thị trường quỹ đầu tư được đánh giá giàu tiềm năng, cần được khai thác đúng hướng.

Trên nền tảng đó, sự hợp tác giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), đơn vị dẫn đầu ngành chứng khoán về hiệu quả hoạt động và năng lực công nghệ tài chính cùng Dragon Capital, công ty quản lý quỹ lâu đời và uy tín hàng đầu Việt Nam với hơn 30 năm kinh nghiệm và đang quản lý gần 6 tỷ USD tài sản, được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích lớn trong việc phổ cập đầu tư quỹ đến đông đảo nhà đầu tư cá nhân. Sự kết hợp giữa bề dày kinh nghiệm đầu tư và nền tảng phân phối số hóa hiện đại sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận sản phẩm tài chính chuyên nghiệp, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam.

Thông tin về Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)

TCBS (công ty con của Ngân hàng Techcombank) là công ty chứng khoán có lợi nhuận lớn bậc nhất liên tiếp trong 6 năm (2019 – 2024). Không chỉ mạnh về sản phẩm đầu tư và các giải pháp tài chính đa dạng, TCBS còn tập hợp một lực lượng nhân sự công nghệ thông tin lớn và tiên phong theo đuổi chiến lược công nghệ tài chính Wealthtech để trở thành công ty công nghệ tài chính hàng đầu trên thế giới. Năm 2025, TCBS được FiinRatings xếp hạng tín nhiệm Nhà phát hành lần đầu ở mức AA- (Rất tốt), triển vọng xếp hạng "Ổn định" - cao nhất trong các công ty chứng khoán được FiinRatings xếp hạng.

Website: https://www.tcbs.com.vn.

Thông tin về Cổ phần Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam là công ty quản lý quỹ lớn bậc nhất và lâu đời nhất tại thị trường vốn Việt Nam, với hơn 30 năm kinh nghiệm, quản lý và tư vấn gần 6 tỷ USD tài sản, phục vụ đa dạng từ nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư tư nhân, quỹ hưu trí và các quỹ đầu tư quốc gia.

Dragon Capital đầu tư vào nhiều lĩnh vực bao gồm chứng khoán, vốn cổ phần và năng lượng tái tạo; với đội ngũ nhân sự trong và ngoài nước giàu năng lực chuyên môn về quản lý danh mục, phân tích kinh tế, giao dịch, pháp lý và nghiên cứu đầu tư.

Các quỹ mở do Dragon Capital quản lý luôn nằm trong nhóm có hiệu suất đầu tư dẫn đầu thị trường. Đặc biệt, Dragon Capital cũng là công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam triển khai thành công chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện dành cho doanh nghiệp và người lao động.

Website: https://www.dragoncapital.com.vn/.