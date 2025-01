Techcombank đã trả xong 1.800 tỷ cho Manulife, bán một phần tòa nhà Hội sở tại TP.HCM cho Masan

Techcombank mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2024, ghi nhận kết quả kinh doanh hoàn thành kế hoạch.

Cụ thể, kết thúc năm 2024, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 27.500 tỷ đồng, tăng 20,3% so với năm 2023. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 47 nghìn tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm trước.

Thu nhập lãi thuần (NII) trong cả năm 2024 đạt 35,5 nghìn tỷ đồng, ghi nhận tăng trưởng tích cực 28,2%.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) ghi nhận tăng 4,4% lên mức 10,6 nghìn tỷ đồng. Mức tăng trưởng một con số chủ yếu đến từ mức nền cao của năm trước, cùng những khó khăn còn tồn tại trong mảng bảo hiểm và thư tín dụng. Trong đó, phí dịch vụ ngân hàng đầu tư tăng trưởng mạnh 88,2% lên 3.461 tỷ đồng. Trong khi thu dịch vụ ngoại hối, thu từ thư tín dụng (LC), tiền mặt thanh toán, thu phí dịch vụ thẻ đều giảm so với năm trước.

Đáng chú ý, Techcombank cho biết ghi nhận 291,7 tỷ đồng chi phí từ hoạt động khác, chủ yếu tới từ khoản chi phí không lặp lại (one-off) từ việc dừng thỏa thuận phân phối độc quyền với Manulife, tuy nhiên được bù đắp phần nào bởi khoản lãi từ bán một phần của tòa nhà Hội sở tại Lê Duẩn, Tp. HCM.

Được biết, hồi tháng 7/2024, HĐQT Techcombank đã ký kết đàm phán bán công trình xây dựng phần diện tích sàn văn phòng tầng 15 đến tầng 20 Toà nhà Techcombank Sài Gòn tại 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM cho Công ty Cổ phần Masan. Giá bán là 1.604 tỷ đồng.

Về hoạt động bảo hiểm nhân thọ, được biết Techcombank trả khoản phí 1.800 tỷ đồng cho Manulife để chấm dứt thỏa thuận phân phối bảo hiểm độc quyền. Trong diễn biến liên quan, ngày 20/1, Hội đồng quản trị Techcombank thông qua việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó sẽ phê duyệt góp vốn thành lập Công ty Bảo hiểm Nhân thọ là công ty con của Techcombank.



Về chi phí hoạt động, Techcombank ghi nhận chi phí này tăng mạnh trong quý 4/2024 (tăng 31,3% so với cùng kỳ) lên 4.700 tỷ đồng, một phần do yếu tố cuối năm và ngân hàng tăng cường đẩy mạnh các hoạt động truyền thông quảng bá. Chi phí hoạt động cả năm 2024 do đó ở mức 15.400 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2023.

Chi phí dự phòng năm 2024 của Techcombank ở mức 4.082 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,1% so với cùng kỳ. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 113,8%.

Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản Techcombank đạt 978,8 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2% so với đầu năm. Tính riêng ngân hàng mẹ, tín dụng tăng trưởng 20,85% lên mức 640,7 nghìn tỷ đồng. Tín dụng trên cơ sở hợp nhất tăng 21,8%. Tiền gửi của khách hàng đạt 533.392 tỷ đồng, tăng 17,3 % so với đầu năm.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) ngân hàng cải thiện về mức 1,17%, từ 1,35% cuối quý 3. Tính cả trái phiếu và cho vay, tỷ lệ tín dụng xấu là 1,09%. Tỷ lệ nợ xấu trước CIC ở mức 1,0%.