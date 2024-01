Techcombank dự kiến dành 20%/tổng lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức tiền mặt mỗi năm, thực hiện luôn trong năm 2024

Ngày 22/01, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – TCB) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2023.



Theo đó, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 5,8 nghìn tỷ đồng trong quý 4, tăng 21,6% so với cùng kỳ 2022. Tính chung cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 22,9 nghìn tỷ đồng, vượt mục tiêu 22 nghìn tỷ mà cổ đông thông qua tại kỳ Đại hội hồi tháng 4 năm ngoái. Điều này thể hiện tầm nhìn, khả năng nắm bắt tình hình và dự báo chính xác cùng với năng lực triển khai đúng kế hoạch đề ra của lãnh đạo Ngân hàng, củng cố sự tin tưởng của khách hàng, cổ đông, cũng như với các cơ quan ban ngành.

3 tháng cuối năm 2023 là giai đoạn Techcombank bứt tốc mạnh mẽ, trong đó tổng thu nhập từ hoạt động (TOI) của Techcombank tăng 17,8% so với cùng kỳ, thu từ dịch vụ đạt mức cao kỷ lục với động lực đến từ tất cả các mảng trọng yếu gồm thẻ, ngoại hối, chứng khoán đầu tư và cả bảo hiểm. Đặc biệt điểm sáng tiền gửi không kỳ hạn đã đưa Techcombank trở lại "đường đua" ngôi vị quán quân khi tỷ lệ CASA đạt 39,9%, so với 33,6% vào cuối quý 3, vượt mức 37,0% cuối năm 2022. So với đầu năm, số dư CASA của Techcombank tăng trưởng 37,0%, vượt xa mức tăng trưởng chung về tiền gửi.

Techcombank khép lại quý 4 năm 2023 với 13,4 triệu khách hàng, ghi nhận 2,6 triệu khách hàng mới trong cả năm 2023 (hơn gấp đôi con số của năm 2022). Trong số đó, 46,8% gia nhập qua các kênh kỹ thuật số và 36,2% thông qua các đôi tác trong hệ sinh thái.

Số lượng giao dịch của khách hàng cá nhân qua các kênh số đạt 658,3 triệu trong quý 4 năm 2023, tăng 14,0% so với quý 3 và 51,1% so với năm 2022. Tổng giá trị giao dịch trong quý 4 đạt 2,6 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với quý trước và 4,2% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, số lượng giao dịch của khách hàng cá nhân qua các kênh ngân hàng điện tử đạt 2,2 tỷ giao dịch, tăng 41,1% so với năm 2022.

Không chỉ kinh doanh hiệu quả và thu hút lượng lớn khách hàng, được khách hàng tin tưởng, Techcombank còn tạo lập giá trị lâu dài cho cổ đông.

Cụ thể, sau một thập kỷ giữ vững mức tăng trưởng lợi nhuận gần 40%/năm, Techcombank hiện đã trở thành ngân hàng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, với tổng lợi nhuận trước thuế trong 3 năm gần nhất đạt trên 3 tỷ USD.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Techcombank, trên cơ sở tăng trưởng kinh doanh và tăng trưởng lợi nhuận bền vững, Ngân hàng tự tin đề xuất chính sách cổ tức toàn diện để trình Đại hội đồng Cổ đông vào tháng 4 sắp tới. Cụ thể, Techcombank dự kiến đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm bằng tiền mặt ít nhất 20%/ tổng lợi nhuận – tương đương 4-5% vốn chủ của Ngân hàng tại thời điểm đầu năm, ước tính khoảng 1.500 đồng/cổ phiếu cho năm 2024.

"Với kết quả kinh doanh khả quan ngay cả trong tình hình kinh tế nhiều biến động, Ngân hàng tin tưởng rằng, việc duy trì chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt như nêu trên, trong khi vẫn tiếp tục đà tăng trưởng kinh doanh cao trên mức trung bình ngành, và đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 từ 14-15%, là hoàn toàn khả thi" – lãnh đạo Techcombank cho biết, đồng thời bổ sung: "Chính sách cổ tức toàn diện là cam kết của Techcombank nhằm mang lại giá trị vượt trội cho cổ đông. Với việc đầu tư vào cổ phiếu TCB, cổ đông vừa có thu nhập trực tiếp đến từ kết quả kinh doanh hàng năm, trong khi vẫn tối ưu hóa lợi ích từ tiềm năng tăng giá dựa trên vị thế dẫn đầu của Ngân hàng tại thị trường tài chính Việt Nam".