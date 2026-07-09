Temasek coi AI là động lực quan trọng trong thúc đẩy đầu tư bền vững

Trong Báo cáo Phát triển Bền vững 2026 mới phát hành, Temasek nhấn mạnh AI cùng an ninh năng lượng là hai lực lượng đang đồng thời định hình môi trường kinh doanh. Theo Giám đốc điều hành Dilhan Pillay Sandrasegara, AI có thể giúp đẩy nhanh quá trình đưa các công nghệ khí hậu từ phòng thí nghiệm ra thị trường, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và tăng khả năng chống chịu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Temasek cũng đưa ra đánh giá thận trọng hơn về lộ trình giảm phát thải. Công ty cho biết vẫn giữ cam kết Net Zero vào năm 2050 nhưng "không nhiều khả năng" đạt mục tiêu giảm một nửa phát thải ròng của danh mục đầu tư vào năm 2030 so với mức năm 2010, do danh mục còn tập trung vào các lĩnh vực khó giảm phát thải và yêu cầu bảo đảm một quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng.

Temasek cho biết sẽ theo đuổi quá trình chuyển đổi năng lượng với cách tiếp cận cân bằng, kết hợp mục tiêu giảm phát thải với yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và hiệu quả kinh tế. Báo cáo cho rằng năng lượng tái tạo và các giải pháp lưu trữ sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng, song một số nguồn năng lượng hiện hữu vẫn cần thiết trong giai đoạn chuyển tiếp.

Định hướng này cũng được phản ánh trong hoạt động đầu tư. Tính đến ngày 31/3/2026, danh mục đầu tư theo xu hướng Sustainable Living đạt 49 tỷ SGD, tăng 3 tỷ SGD so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá trị đầu tư mới trong năm đạt 5 tỷ SGD. Các khoản đầu tư trải rộng từ năng lượng phân tán, công nghệ nước, vật liệu tuần hoàn ứng dụng AI đến các quỹ đầu tư tác động tại châu Á.

Bên cạnh đó, Temasek đã nâng kịch bản khí hậu cơ sở sử dụng trong đánh giá rủi ro lên mức tăng nhiệt độ 2,4 độ C, phản ánh thực tế rằng tiến trình thực hiện các chính sách khí hậu trên thế giới đang diễn ra chậm và không đồng đều. Tổng phát thải của danh mục đầu tư duy trì ở mức khoảng 21 triệu tấn CO₂ tương đương trong năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2026, trong khi cường độ carbon của danh mục đã giảm 62% so với năm 2010.

Ngoài các mục tiêu khí hậu, Temasek cho biết sẽ tập trung vào ba ưu tiên dài hạn gồm chuyển đổi năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao khả năng chống chịu của lực lượng lao động. Công ty cũng triển khai chương trình nâng cao năng lực AI cho nhân sự tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Temasek.

Tính đến cuối tháng 3/2026, giá trị danh mục đầu tư ròng của Temasek đạt 518 tỷ SGD.



