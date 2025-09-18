Tên cụ thể của 5 sản phẩm chăm sóc da bị Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc

Thông tin từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, Cục Quản lý Dược vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 5 sản phẩm do Công ty TNHH Sản xuất và thương mại mỹ phẩm Đăng Dương chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ công bố: 59 đường số 1B, khu phố 8, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (cũ), TP HCM; Chi nhánh - Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Đăng Dương (địa chỉ: Lô 9A đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng, phường Tân Tạo A, Quận Tân Bình (cũ), TP HCM) sản xuất.

Danh sách 5 sản phẩm bị thu hồi.

5 sản phẩm bị thu hồi gồm:

Kem ngừa nám cao cấp, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 001053/23/CBMP-HCM;

Kem dưỡng trắng giúp tái tạo da, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 001048/23/CBMP-HCM;

Kem dưỡng trắng giúp phục hồi da, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 001047/23/CBMP-HCM;

Kem dưỡng trắng giúp ngừa lão hóa da, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 001011/23/CBMP-HCM;

Cả 4 sản phẩm trên, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đều cấp ngày cấp 28/3/2023.

Kem nám tàn nhang đồi mồi, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 001680/23/CBMP-HCM, ngày cấp 26/4/2023.

Lý do thu hồi, tiêu hủy do có thành phần công thức không đúng với hồ sơ đã công bố.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi, tiêu hủy 5 sản phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Về phía Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Đăng Dương, Chi nhánh - Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Đăng Dương phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 5 sản phẩm: Kem ngừa nám cao cấp, Kem dưỡng trắng giúp tái tạo da, Kem dưỡng trắng giúp phục hồi da, Kem dưỡng trắng giúp ngừa lão hóa da, Kem nám tàn nhang đồi mồi; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ 05 sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi 5 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/09/2025.

Trước đó, tại Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 8 tổ chức tại Hà Nội ngày 23/5, các chuyên gia đã đưa ra nhiều cảnh báo về nguy hại tiềm ẩn trong các loại sản phẩm làm đẹp hiện nay. Từ lâu, kem chống nắng được biết đến là "lá chắn" bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV. Tuy nhiên, nhiều người không biết đối với một số bệnh lý, việc sử dụng sản phẩm không đạt chuẩn không chỉ vô tác dụng mà còn có thể khiến tình trạng bệnh thêm nghiêm trọng.

Tại hội nghị, PGS-TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu trung ương, cho biết, bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân gặp biến chứng do dùng mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da không rõ nguồn gốc. Các trường hợp phổ biến là viêm da tiếp xúc, kích ứng, hay phản ứng với các thành phần dược, hóa chất mà người dùng không hề biết vì không được ghi rõ trên nhãn sản phẩm.

Theo PGS Doanh, mỹ phẩm chăm sóc da không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn góp phần bảo vệ làn da và sức khỏe tổng thể. Do đó, việc lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định chất lượng là điều hết sức quan trọng, đặc biệt với các sản phẩm có vai trò như kem chống nắng. "Nếu dùng kem chống nắng "dỏm", ngoài việc không bảo vệ được làn da dưới nắng nó còn khiến một số bệnh lý toàn thân diễn tiến nặng hơn" - PGS Doanh khuyến cáo.

Các sản phẩm làm đẹp khác cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thiếu kiểm soát về chất lượng. Cũng trong Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 8, TS-BS Vũ Thái Hà, Trưởng Khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc - Bệnh viện Da liễu trung ương, chia sẻ quan điểm: Việc không công khai thành phần mỹ phẩm là rất nguy hiểm. Người dùng không biết hàm lượng, liều lượng nên dễ bị quá liều với các hoạt chất mạnh, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân chứ không chỉ vùng da thoa thuốc.