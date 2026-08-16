Tên lửa Flamingo đánh trúng nhà máy hàng không vũ trụ của Nga

Tên lửa hành trình Flamingo tấn công mục tiêu tại Nga, hôm 15/8.

Hãng thông tấn Kyiv Post dẫn tuyên bố của ông Zelensky hôm 15/8, cho biết lực lượng Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào các cơ sở chiến lược ở Nga, bao gồm cả việc sử dụng tên lửa Flamingo nhằm vào một nhà máy hàng không vũ trụ ở vùng Samara.

Ông Zelensky xác nhận Trung tâm Tên lửa Không gian Progress, một doanh nghiệp chủ chốt thuộc tập đoàn nhà nước Nga Roscosmos tại vùng Samara, chuyên sản xuất điện tử đã bị tấn công.

Tổng thống Ukraine khẳng định rõ ràng rằng tên lửa tầm xa Flamingo đã được sử dụng trong cuộc tấn công này, đồng thời lưu ý rằng cơ sở này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 900km.

Ông Zelensky cho biết thêm, vũ khí tầm xa đã tấn công sân bay Savasleyka ở vùng Nizhny Novgorod. Căn cứ này nằm cách Ukraine khoảng 700km, là nơi đóng quân của các máy bay được sử dụng làm phương tiện vận chuyển tên lửa Nga nhằm mục tiêu vào các thành phố và làng mạc của Ukraine.

Hơn nữa, vị tổng thống này xác nhận một cuộc tấn công vào một cơ sở dầu mỏ tại cảng Ust-Luga ở vùng Leningrad, nằm cách biên giới hơn 800km, và cho biết mục tiêu đã bị thiệt hại đáng kể.

Cùng với đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cũng cho biết, các đơn vị thuộc Lực lượng Quốc phòng Ukraine đã tấn công Trung tâm Tên lửa và Vũ trụ Progress ở Samara. Mục tiêu đã bị tấn công trực diện, tiếp theo là hỏa hoạn trên khuôn viên của cơ sở này.

Trung tâm Tên lửa và Vũ trụ Progress là một trong những doanh nghiệp chủ chốt trong ngành công nghiệp tên lửa và vũ trụ của Liên bang Nga, sản xuất các tên lửa đẩy thuộc dòng Soyuz. Chúng được sử dụng để phóng các tàu vũ trụ của Nga phục vụ mục đích quân sự, trinh sát và liên lạc lên quỹ đạo.

Tên lửa Soyuz-2.1b được sử dụng để triển khai chòm vệ tinh Rassvet của Nga - một hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh băng thông rộng mà Nga định vị là tương tự như Starlink.

Trung tâm Tên lửa và Vũ trụ Progress cũng sản xuất các vệ tinh quan sát Trái đất, được Nga sử dụng cho mục đích trinh sát. Mức độ thiệt hại đang được đánh giá.

Sân bay Savasleika ở vùng Nizhny Novgorod thuộc Liên bang Nga cũng bị tấn công. Một cú đánh trực diện trúng mục tiêu đã được ghi nhận, tiếp theo là một đám cháy trên mặt đất sân bay.

Sân bay Savasleika được sử dụng như một căn cứ và triển khai các máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31K - phương tiện mang phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal.

Đánh giá thiệt hại

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau các báo cáo rạng sáng 15/8, về các vụ nổ tại các doanh nghiệp hàng không vũ trụ công nghiệp ở Samara.

Sau những vụ nổ ban đầu, Denis Shtilerman, Tổng Giám đốc Công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine, đã công bố đoạn video ghi lại cảnh phóng tên lửa FP-5 Flamingo.

Thống đốc vùng Samara, Vyacheslav Fedorishchev, báo cáo về một vụ tấn công tên lửa vào một cơ sở công nghiệp không được nêu tên, trong khi Thị trưởng Ivan Noskov cho biết cơ sở hạ tầng công nghiệp của thành phố bị hư hại cục bộ.

Các nhà phân tích tình báo nguồn mở xem xét hình ảnh của địa điểm này đã xác định đây là khu công nghiệp chung của nhà máy hàng không Aviakor và Trung tâm Tên lửa Vũ trụ Progress.

Progress sản xuất tên lửa đẩy Soyuz-2 và vệ tinh vũ trụ, trong khi Aviakor sản xuất và bảo trì máy bay.

Hiện Nga chưa có tuyên bố chính thức nào về những thông tin phía Ukraine đưa ra về các vụ tấn công này.