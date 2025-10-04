Tesla, GM dẫn đầu doanh số bán xe điện tại Mỹ

Một chiếc xe điện đang xạc tại khu vực dành riêng trong một hầm đỗ xe ở trung tâm thủ đô Washington D.C. Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ

Hai nhà sản xuất ô tô Tesla và General Motors đang dẫn đầu ngành ô tô Mỹ trong năm nay với doanh số kỷ lục các xe chạy hoàn toàn bằng điện bán trong nước, khi người tiêu dùng vội vã mua xe điện trước khi khoản ưu đãi liên bang lên tới 7.500 USD cho mỗi lần mua kết thúc vào tháng 9 vừa qua.

Dữ liệu mới do Motor Intelligence cung cấp cho CNBC cho thấy doanh số xe điện tại Mỹ, không bao gồm xe lai (hybrid), đã vượt hơn 1 triệu chiếc trong 9 tháng đầu năm và đạt kỷ lục mới trong quý III với hơn 438.000 xe bán ra, chiếm 10,5% thị phần trong giai đoạn này.

Thị phần kỷ lục đó tăng từ mức 7,4% trong quý II và 7,6% trong 3 tháng đầu năm, theo Motor Intelligence. Doanh số các mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện được ước tính đạt 1,3 triệu chiếc trong năm 2024, chiếm khoảng 8% thị phần.

Hãng xe điện dẫn đầu thị trường Mỹ là Tesla, vốn không báo cáo doanh số theo khu vực, được ước tính vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 43,1% thị phần tính đến tháng 9/2025. Con số này giảm so với 49% vào cuối năm ngoái, khi các đối thủ tiếp tục tung ra những mẫu xe điện mới.

GM, hãng cung cấp nhiều mẫu xe điện nhất tại Mỹ, đã đạt được những bước tiến đáng kể trong năm nay. Motor Intelligence báo cáo rằng nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại Detroit này đã tăng thị phần từ 8,7% vào đầu năm nay lên 13,8% tính đến hết quý III, vượt qua Hyundai Motor, bao gồm cả Kia, ở mức 8,6% tính đến tháng 9/2025.

Dữ liệu doanh số được công bố 2 ngày sau khi GM ước tính họ dẫn đầu ngành ô tô Mỹ về tăng trưởng thị phần xe điện cho đến nay trong năm 2025, với mức ưu đãi thấp nhất so với bất kỳ hãng sản xuất lớn nào. GM đã bán được 144.668 xe điện tính đến tháng 9/2025, con số này chỉ chiếm 6,8% tổng doanh số bán hàng tại Mỹ của hãng.

Theo sau Tesla, GM và Hyundai, dữ liệu của Motor Intelligence cho thấy thị phần xe điện của Ford Motor đạt 6,6% tính đến hết quý III, tiếp theo là Volkswagen ở mức 5,4%; Honda Motor ở mức 4,6%; và BMW ở mức 3,6%.

Bất chấp doanh số tăng qua từng quý trong năm nay, các hãng xe điện khởi nghiệp như Rivian Automotive và Lucid Group vẫn chỉ chiếm thị phần nhỏ. Lucid vẫn dưới 1%, trong khi Rivian đạt 3% tính đến tháng 9/2025.

Các hãng sản xuất ô tô lớn đã công bố kết quả kinh doanh quý III trong tuần này với động lực chính đến từ doanh số xe điện. Làn sóng mua xe điện diễn ra trước khi các ưu đãi liên bang cho dòng xe này kết thúc do “Đạo luật To và Đẹp” của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Các nhà phân tích và giám đốc trong ngành tin rằng việc chấm dứt ưu đãi sẽ tạo ra một chu kỳ bùng nổ rồi suy thoái đối với doanh số xe điện tại Mỹ. Giám đốc điều hành Ford Jim Farley hôm 30/9 nói rằng ông “sẽ không ngạc nhiên” nếu doanh số xe điện giảm từ mức thị phần khoảng 10% đến 12% trong tháng 9/2025 xuống còn 5% sau khi chương trình ưu đãi kết thúc.

Việc chấm dứt các khoản tín dụng xe điện ở Mỹ diễn ra trong bối cảnh quốc gia này tiếp tục tụt hậu so với các nhà sản xuất ô tô lớn khác về việc áp dụng xe không phát thải. Cơ quan Năng lượng Quốc tế báo cáo rằng Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu toàn cầu về việc sử dụng xe điện trong năm ngoái, với doanh số 6,4 triệu xe chạy hoàn toàn bằng điện, không tính xe lai, theo sau là châu Âu với 2,2 triệu chiếc.