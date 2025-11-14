Tesla thu hồi 10.500 thiết bị pin vì lỗi quá nhiệt gây bốc khói, cháy nổ, tham vọng bán sản phẩm khác ngoài xe điện bị ảnh hưởng

Hãng tin CNBC cho hay việc Tesla công bố thu hồi khoảng 10.500 thiết bị Powerwall 2 (hệ thống pin dự phòng dân dụng chủ lực của hãng) theo yêu cầu của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC), đã tạo nên một cú sốc không nhỏ, phủ bóng đen lên sự tăng trưởng ấn tượng của mảng Năng lượng (Energy) của công ty.

Sự việc này không chỉ là một vấn đề kỹ thuật đơn thuần mà còn là phép thử về lòng tin của khách hàng và chuỗi cung ứng toàn cầu của gã khổng lồ do Elon Musk dẫn dắt.

Không phải lỗi của Tesla

Trong những năm gần đây, hệ thống pin lưu trữ gia đình kết hợp năng lượng mặt trời Powerwall đã trở thành biểu tượng cho tham vọng mở rộng của Tesla vượt khỏi lĩnh vực xe điện. Tuy nhiên sự cố liên quan đến nguy cơ quá nhiệt, khói và thậm chí cháy đã đặt ra những câu hỏi lớn về chất lượng sản phẩm, chuỗi cung ứng pin và mức độ sẵn sàng của Tesla trong quản lý rủi ro kỹ thuật.

Theo CPSC, một số tế bào (cell) pin lithium-ion trong thiết bị Powerwall 2 có thể khiến hệ thống ngừng hoạt động trong điều kiện sử dụng bình thường, dẫn đến quá nhiệt và trong một số trường hợp có khói hoặc bốc cháy.

"Các tế bào pin lithium-ion trong một số hệ thống Powerwall 2 có thể khiến thiết bị ngừng hoạt động trong quá trình sử dụng thông thường, điều này có thể dẫn đến quá nhiệt và, trong một số trường hợp, gây khói hoặc lửa và có thể gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng do nguy cơ hỏa hoạn và bỏng”, thông báo thu hồi của CPSC cho biết.

Tesla cho biết lỗi xuất phát từ một nhà cung cấp cell pin bên ngoài, song công ty không công bố danh tính đối tác này. Sự mập mờ đó ngay lập tức thu hút chú ý về quy trình kiểm soát chất lượng của hãng, trong bối cảnh chuỗi cung ứng pin toàn cầu vốn đang chịu áp lực lớn về tiêu chuẩn an toàn và chất lượng sản xuất.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng pin đang được toàn cầu hóa và chịu áp lực sản xuất lớn, trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về Tesla với tư cách là nhà lắp ráp và phân phối sản phẩm. Sự cố này buộc Tesla phải rà soát lại mối quan hệ với các nhà cung cấp và tăng cường các tiêu chuẩn kiểm tra an toàn, đặc biệt đối với một thiết bị được lắp đặt ngay trong không gian sống của khách hàng.

Đế chế xe điện của Elon Musk thừa nhận đã ghi nhận 22 báo cáo quá nhiệt và 5 vụ cháy gây thiệt hại tài sản nhẹ, dù chưa có trường hợp thương tích. Tuy vậy, mức độ nghiêm trọng của rủi ro, thậm chí gây ra “nguy cơ tử vong” theo mô tả của CPSC, đủ để khiến cộng đồng sử dụng năng lượng sạch lo ngại.

Việc Tesla ngay lập tức khẳng định mẫu Powerwall 3 không bị ảnh hưởng cũng cho thấy hãng muốn nhanh chóng tách biệt sự cố này khỏi các sản phẩm mới hơn, vốn đang được kỳ vọng trở thành thế hệ thiết bị chủ lực.

Tăng trưởng nhanh thách thức chất lượng

Tốc độ mở rộng của Tesla Energy trong thời gian qua là rất ấn tượng. Trong quý III/2025, doanh thu mảng năng lượng tăng 44% lên 3,42 tỷ USD, chiếm gần một phần tư tổng doanh thu Tesla.

Cán cân tăng trưởng như vậy khiến Powerwall trở thành một mắt xích quan trọng không kém dòng xe Model Y, Model 3 đối với chiến lược dài hạn của Elon Musk.

Thế nhưng vụ triệu hồi cho thấy tốc độ mở rộng đôi khi vượt quá khả năng kiểm soát chất lượng. Việc hãng phải dùng biện pháp tạm thời như hạn chế mức sạc từ xa nhằm giảm rủi ro cho các thiết bị bị lỗi cho thấy sự cố không chỉ mang tính kỹ thuật đơn thuần. Nó đặt ra câu hỏi về quy trình kiểm tra, giám sát đối tác cung ứng và khả năng phản ứng nhanh khi rủi ro đã xuất hiện.

Khoảng thời gian giữa các báo cáo sự cố ban đầu đến thu hồi tại Australia hồi tháng 9 và thông báo tại Mỹ vào tháng 11 cũng cho thấy mức độ khác biệt trong quản lý rủi ro theo từng thị trường. Đây là chi tiết có thể trở thành đề tài tranh luận trong các cuộc điều tra tiếp theo của giới quản lý.

Đối với người dùng, Tesla cam kết thay thế miễn phí toàn bộ thiết bị bị ảnh hưởng. Song việc hệ thống có thể bị xả hết năng lượng từ xa để giảm rủi ro đồng nghĩa với việc người dùng tạm thời mất đi khả năng dự phòng điện, một chức năng quan trọng của Powerwall, ít nhất cho đến khi thiết bị mới được lắp đặt.

Trên bình diện rộng hơn, vụ việc có thể làm chậm đà phát triển của thị trường lưu trữ điện gia đình, vốn đang tăng mạnh nhờ các chương trình hỗ trợ năng lượng sạch và tình trạng quá tải lưới điện ở nhiều bang của Mỹ.

Khi một thương hiệu lớn như Tesla gặp sự cố, tâm lý nhà đầu tư và người tiêu dùng có thể bị ảnh hưởng, dù các phân khúc khác của thị trường như pin công nghiệp hay hệ thống lưu trữ quy mô tiện ích vẫn đang tăng trưởng.

Cổ phiếu Tesla đã giảm hơn 7% sau khi thông tin triệu hồi được công bố, phản ánh mức độ lo ngại của thị trường. Trong nhiều năm, Tesla định vị mình là biểu tượng của công nghệ tương lai, từ xe điện, pin lưu trữ tới hệ thống năng lượng sạch tích hợp. Thế nhưng đi kèm với vị thế đó là kỳ vọng đặc biệt cao về độ an toàn và độ tin cậy.

Triệu hồi Powerwall 2 không phải là một đòn chí mạng đối với Tesla, nhưng nó là lời nhắc nhở rằng bất kỳ bước mở rộng nào dựa trên công nghệ phức tạp đều mang theo rủi ro.

*Nguồn: CNBC, Fortune, BI