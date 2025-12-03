Tết sắp đến: Các khoản tiền thưởng được miễn thuế mà nhiều người chưa biết

Các khoản tiền thưởng được miễn thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định hiện hành, tiền thưởng mang tính chất tiền lương, tiền công không thuộc các khoản được miễn thuế. Do đó, nếu tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công vượt quá mức giảm trừ gia cảnh và các khoản được khấu trừ khác, người lao động sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, không phải mọi khoản tiền thưởng đều phải nộp thuế. Theo khoản 2 Điều 3 Luật Thuế Thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi 2012), thu nhập chịu thuế bao gồm tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công, trừ các khoản được pháp luật quy định miễn thuế. Cụ thể, các khoản tiền thưởng không chịu thuế gồm:

Tiền thưởng kèm theo danh hiệu Nhà nước phong tặng (chiến sĩ thi đua toàn quốc, cấp Bộ, ngành, tỉnh/thành phố, chiến sĩ tiên tiến, lao động tiên tiến…); Các hình thức khen thưởng như giấy khen, bằng khen, kỷ niệm chương, huy hiệu, giải thưởng do Nhà nước hoặc các hội, tổ chức chính trị – xã hội trao tặng; Tiền thưởng kèm giải thưởng quốc gia hoặc quốc tế được Nhà nước công nhận; Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; Tiền thưởng cho việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các khoản thưởng này không mang tính chất tiền lương, tiền công thông thường nên được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, thưởng có thể là tiền, tài sản hoặc các hình thức khác, dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc.

Tuy nhiên, căn cứ điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản thưởng dưới mọi hình thức, dù là tiền mặt hay hiện vật đều thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ những trường hợp đặc biệt được miễn thuế như đã nêu ở trên.

Như vậy, nếu người lao động nhận thưởng bằng hiện vật mà không thuộc các trường hợp miễn thuế, khoản thưởng này vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế thu nhập cá nhân

Theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế thu nhập cá nhân hiện nay bao gồm:

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

- Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 71 Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 đã bổ sung thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 01/10/2025.

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 49 Luật Công nghiệp công nghệ số 2025 (có hiệu lực từ 1/1/2026) cũng bổ sung khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế thu nhập cá nhân như sau:

Các khoản thu nhập bao gồm tiền lương, tiền công của nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao là các khoản thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng đầu tiên với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc các trường hợp sau:

- Thu nhập từ dự án hoạt động công nghiệp công nghệ số trong khu công nghệ số tập trung;

- Thu nhập từ dự án nghiên cứu và phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo;

- Thu nhập từ các hoạt động đào tạo nhân lực công nghiệp công nghệ số.