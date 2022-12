Tết trọn an vui: Đi chợ kiểu mới, nằm nhà cũng có thể đi chợ, 'chốt đơn' là có người mang đến tận cửa, thậm chí còn rẻ hơn ngoài hàng

Cận kề những ngày cuối năm, thị trường lại càng thêm sôi động. Thay vì bon chen tại các cửa hàng, siêu thị thì hiện nay nhiều người chọn cách mua sắm tại gia.

Trong 5 năm trở lại đây, mua sắm trực tuyến đã phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Đặc biệt dưới tác động của đại dịch, hình thức mua bán này lại càng trở nên thịnh hành.

Không thể phủ nhận rằng các chợ truyền thống, cửa hàng, siêu thị offline vẫn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống. Nhưng bên cạnh đó, các sàn thương mại điện tử cũng chiếm một phần không không nhỏ, đặc biệt đối với người trẻ. Lý do để mọi người lựa chọn hình thức mua sắm này là vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm lại đảm bảo an toàn. Hơn cả việc "hời" deal tốt, chất lượng, shopping thời nay còn "hời" nhiều điều hơn thế!

Muốn tìm gì, chỉ cần mở điện thoại lên là có

Minh Anh (23 tuổi) hiện là nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Cô là người thích nấu nướng, đặc biệt là các loại bánh. Có những món ăn cần nguyên liệu đặc thù nhưng không phải siêu thị, cửa hàng tạp hóa nào cũng có.

Do đó, Minh Anh thường phải đi nhiều cửa hàng mới có thể tìm đủ những thứ mình cần. “Từ ngày biết mua sắm online, mình có thể tìm các nguyên liệu dễ dàng hơn. Chỉ cần tìm đúng shop, mình đã có thể mua đủ combo mà không phải lo đi tìm nhiều nơi”, cô gái 9x cho biết.

Cùng chung cảnh ngộ, Thanh Tùng (25 tuổi) cũng ưu tiên mua sắm trực tuyến vì tiện lợi. Anh nói: “Thời gian tan tầm đường phố thường đông đúc. Hơn nữa, sau một ngày làm việc, mình chỉ muốn về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi. Vì vậy thay vì rẽ vào siêu thị, cửa hàng để mua đồ, mình sẽ đặt hàng về nhà”.

Hiện này các thương hiệu lớn đều mở các gian hàng trên sàn thương mại điện tử, website nên khi mua sắm cũng có thể yên tâm hơn rất nhiều, Thanh Tùng chia sẻ thêm.

Không cần chen chúc, mua sắm có người mang đến tận nhà

Khánh An (20 tuổi) chia sẻ rằng bản thân là người không thích những nơi đông đúc. Đặc biệt trong những dịp lễ, cuối năm, các cửa hàng đều chật kín người. “Mỗi lần muốn đi mua quần áo, mình phải lựa chọn ở nhiều cửa hàng khác nhau. Riêng việc dắt xe đã tốn khá nhiều thời gian. Thay vào đó bây giờ mình chỉ cần ở nhà xem các mẫu online, chọn đúng kích thước, đặt hàng và thế là có người mang đến tận nhà”, An bày tỏ.

Ngoài ra, An cũng chia sẻ cô không thích việc bị nhân viên cửa hàng “săn đón”: “Mình thích được tự do mua sắm chứ không phải có người đi bên cạnh hỏi ‘chị cần gì?’. Nhiều khi không mua hàng, mình đi ra cũng cảm thấy ngại vì các bạn nhân viên quá nhiệt tình”.

Chị Thùy Minh là bà nội trợ có con nhỏ. Vì bận nhiều việc nhà và phải trông em bé, mỗi lần ra ngoài mua sắm chị đều phải nhờ ông bà hoặc người thân trông con giúp. Dù vậy, mỗi khi ra ngoài, chị đều phải mua vội vàng để về vì sợ con khóc.

Hơn nữa trong dịp cuối năm, việc nhà lại nhân lên gấp bội. Chị Thùy Minh bộc bạch: “Riêng việc dành thời gian cho bản thân đã hạn chế, thời gian đi chợ lại càng eo hẹp”.

Từ ngày có các sàn thương mại điện tử, chị đã có nhiều thời gian hơn. Nếu quá bận công việc nhà, chị có thể đặt online, việc còn lại là thanh toán và đợi người mang đến nhà. Chị cho biết: “Đi chợ online vừa nhanh vừa tiện, mình chỉ cần ngồi nhà vẫn có thể sắm sửa cho gia đình”.

Mua đồ rẻ, không cần mặc cả vẫn được giá hời

Là một người chuyên “săn sale”, Khánh An cho biết chỉ cần để ý một chút là có thể mua được đồ giảm giá rẻ hơn so với mua ngoài. Có khi mình mua được những mặt hàng giá chỉ bằng một nửa so với giá niêm yết trên thị trường.

Mẹ bỉm sữa Thùy Minh cũng chung quan điểm. Chị cho biết nhờ canh sale, áp các mã giảm giá, chị đã có thể tiết kiệm được một khoản khá khá. Hơn nữa, do cho chi tiêu trừ trực tiếp vào tài khoản ngân hàng nên chị có thể kiểm soát được số tiền bỏ ra mỗi ngày.

“Vào những dịp giữa tháng hoặc ngày đặc biệt, mình có thể mua được những sản phẩm với giá hời. Ngoài freeship, các sàn thường hay có mã giảm giá lên đến hàng trăm nghìn đồng nên cũng tiết kiệm khá nhiều chi phí. Ngoài ra mua sắm nhiều trên các sàn sẽ có thêm chương trình hoàn tiền. Số tiền được hoàn đó chị Minh dùng vào lần mua sắm sau, khá tiện lợi. Ví dụ bộ nồi hơn 1 triệu đồng, áp mã giảm giá mình chỉ thanh toán hơn 500 nghìn đồng thôi”, Thùy Minh cho biết.

Trong những ngày cuối năm, nhu cầu mua sắm tăng lên. Để tiết kiệm thời gian và một phần chi phí, nhiều người dần chuyển sang hình thức mua sắm online. Không thể phủ nhận, hiện nay vẫn có những trường hợp “ở khóc dở cười” khi mua hàng trên mạng. Tuy nhiên, chỉ cần lựa chọn những cửa hàng uy tín hay sàn thương mại có tiếng thì rủi ro sẽ được giảm bớt.