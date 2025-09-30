Tetra Pak thúc đẩy giải pháp bền vững cho an ninh lương thực ASEAN

Bài toán an ninh lương thực

Phát biểu tại hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN - EU 2025, ông Michael Wu, Tổng Giám đốc Tetra Pak Malaysia, Singapore, Indonesia và Philipines mở đầu với một thực tế đáng báo động: ‘Cứ 10 chuyến xe chở thực phẩm thì có 1 chuyến không bao giờ đến được bàn ăn của các gia đình.

Ông Micheal Wu phát biểu tại hội nghị - Ảnh: DNCC

Con số này không chỉ phản ánh tình trạng lãng phí, mà còn gióng lên hồi chuông về mất an ninh lương thực - một thách thức cấp bách của khu vực’. Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh về sự cấp bách của việc có một hệ thống thực phẩm bền vững có thể góp phần giảm thiểu thiệt hại về kinh tế và hiện thực hóa các mục tiêu kinh tế và xã hội.

Ông cho rằng nếu chỉ tập trung vào sản xuất mà bỏ qua khâu chế biến, bảo quản và phân phối, ASEAN sẽ không thể giải quyết được tận gốc bài toán an ninh lương thực.

Đây cũng chính là lĩnh vực mà doanh nghiệp có thế mạnh vượt trội với những công nghệ chế biến tiên tiến, đặc biệt là giải pháp tiệt trùng UHT giúp thực phẩm giữ được giá trị dinh dưỡng và độ an toàn trong suốt 6-12 tháng mà không cần dùng chất bảo quản hay làm lạnh.

Các giải pháp bao bì giấy của Tetra Pak giúp nâng cao tiếp cận thực phẩm an toàn tới nhiều người hơn trong khu vực Đông Nam Á - Ảnh: DNCC

Bao bì giấy cũng được doanh nghiệp khẳng định là giải pháp bền vững và có khả năng mở rộng, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm vừa tăng khả năng tiếp cận thực phẩm tới khắp mọi nơi và với nhiều nhóm người dùng khác nhau.

Với các cộng đồng nông thôn hay miền núi, nơi cơ sở hạ tầng còn hạn chế, giải pháp đóng góp và chế biến toàn diện tạo ra sự khác biệt thực sự khi giúp thực phẩm đến tay nhiều gia đình hơn với chi phí hợp lý.

Bà Ratanasiri Tilokskulchai trong phiên thảo luận - Ảnh: DNCC

Trong phiên thảo luận ’Feeding Tomorrow: Safe, Accessible and Sustainable Nutrition for ASEAN.’ (tạm dịch: Nuôi dưỡng tương lai: Dinh dưỡng an toàn, dễ tiếp cận và bền vững cho ASEAN), bà Ratanasiri Tilokskulchai, Tổng giám đốc Tetra Pak Thái Lan nhấn mạnh vai trò của hợp tác công - tư trong việc giải quyết an ninh lương thực.

Doanh nghiệp đã tạo ra sự khác biệt thông qua việc triển khai chương trình sữa học đường rộng khắp, giúp 66 triệu trẻ em tại hơn 42 quốc gia trên toàn thế giới được tiếp cận nguồn dinh dưỡng an toàn hơn mỗi ngày.

Tại Malaysia, doanh nghiệp phối hợp cùng các nhà sản xuất nội địa để đưa sữa học đường tới hơn 800.000 học sinh mỗi năm; tại Indonesia, doanh nghiệp hỗ trợ Bộ Giáo dục và Văn hóa triển khai chương trình ‘Sữa cho Thế hệ Tương lai’.

Tại Việt Nam, từ năm 2006, doanh nghiệp đã phối hợp cùng với đối tác và các bên liên quan triển khai chương trình Sữa học đường giúp tiếp cận dinh dưỡng an toàn tới hàng chục triệu trẻ em.

Tháng 7 vừa qua, doanh nghiệp cũng mở rộng nhà máy tại Bình Dương nhằm gia tăng năng lực cung ứng bao bì thực phẩm cho toàn khu vực, góp phần nâng cao năng lực cung ứng bao bì thực phẩm, đáp ứng nhu cầu gia tăng và giúp dinh dưỡng an toàn tiếp cận tới nhiều người hơn.

Đồng hành chuyển đổi hệ thống thực phẩm bền vững

Những cam kết và hành động cụ thể của Tetra Pak tại hội nghị cũng gắn liền với định hướng phát triển của nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Kế hoạch hành động quốc gia vì hệ thống thực phẩm bền vững đến năm 2030, được Chính phủ Việt Nam công bố sau Hội nghị Liên Hợp Quốc về Hệ thống Thực phẩm, đã xác định rõ các mục tiêu: giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm, cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em và nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời thúc đẩy phát triển gắn liền với mục tiêu khí hậu và kinh tế tuần hoàn.

Tham gia phiên tham vấn AEM - EU, bà Nguyễn Thanh Giang, Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam, khẳng định: ‘Chúng ta đang ở thời điểm thuận lợi nhất trong quan hệ thương mại giữa ASEAN và EU, khi các hiệp định thương mại tự do đang phát huy hiệu quả rõ rệt.

Từ thực tiễn tại Việt Nam, chúng tôi chứng kiến những lợi ích thiết thực mà Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) mang lại, với kim ngạch thương mại tăng trưởng mạnh mẽ và đầu tư từ châu Âu gia tăng đáng kể.

Điều này càng củng cố niềm tin rằng hợp tác sâu rộng hơn, hướng tới một hiệp định thương mại khu vực - khu vực, sẽ mang lại lợi ích chung to lớn’.

Bà nhấn mạnh ‘Ở góc độ doanh nghiệp, chúng tôi đặc biệt hoan nghênh cam kết của các quốc gia ASEAN đối với mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực, giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm.

Đây chính là lĩnh vực mà Tetra Pak cùng các đối tác trong chuỗi giá trị thực phẩm đang đóng góp tích cực, để mang lại nguồn dinh dưỡng an toàn, bền vững đến với nhiều người dân hơn, ở khắp mọi nơi trong khu vực’.

