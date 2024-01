TGĐ NIJI Group Lê Nguyễn Nhật Linh "Tư duy của chủ doanh nghiệp rất quan trọng"

Lê Nguyễn Nhật Linh



Nhà thiết kế kim hoàn của nhiều ngôi sao quốc tế và tỷ phú thế giới.

Nhà sáng lập và Tổng Giám đốc NIJI Group - doanh nghiệp đầu tư đa ngành, trong đó có lĩnh vực thiết kế chế tác kim hoàn, nhập khẩu và phân phối độc quyền chính hãng các thương hiệu của Nhật Bản như: rượu mơ thượng hạng Nakata since 1897, trà Rikuyen Kyoto since 1626, sản phẩm NMN Elite 45000 của tập đoàn dược phẩm Monomaru Japan since 1990…