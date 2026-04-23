Thách thức rất lớn cho du lịch khi chuyển 90% chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành

Ngày 23-4, Báo Người Lao Động tiếp tục ghi nhận ý kiến từ các chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý liên quan đến tiến độ khai thác sân bay Long Thành, sau đề xuất của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về phương án chuyển giao hoạt động giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành theo lộ trình 2 bước.

Theo đề xuất, từ lịch bay mùa hè năm 2027 đến hết năm 2030, ACV sẽ chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế còn lại sang Long Thành, ngoại trừ các đường bay ngắn dưới 1.000km do hãng hàng không Việt Nam khai thác.

Nếu phương án được thông qua, ngay trong năm 2027, sân bay Long Thành có thể tiếp nhận hơn 90% lượng khách quốc tế tại khu vực TPHCM.

Khoảng cách 40-50km là "điểm nghẽn tâm lý" của du khách

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho rằng mức độ sẵn sàng của du khách quốc tế khi chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành cần được đánh giá trên nhiều phương diện, đặc biệt là khoảng cách địa lý, thời gian di chuyển và trải nghiệm tổng thể của hành trình.

Theo ông Hòa, xu hướng du lịch toàn cầu cho thấy du khách không quá phụ thuộc vào tên sân bay, mà quan tâm nhiều hơn đến tổng thời gian hành trình, tính thuận tiện, minh bạch thông tin và sự liền mạch trong trải nghiệm.

Vì vậy, việc thay đổi điểm hạ cánh không phải là rào cản lớn nếu thời gian di chuyển hợp lý, trong khoảng 60-90 phút, cùng với hệ thống kết nối rõ ràng, dễ tiếp cận.

Tuy nhiên, khoảng cách 40-50 km từ sân bay Long Thành đến trung tâm TPHCM vẫn là yếu tố gây lo ngại. "Khoảng cách này có thể phát sinh rủi ro ùn tắc, gia tăng chi phí và sự bất tiện, đặc biệt với khách lần đầu đến Việt Nam hoặc khách lưu trú ngắn ngày (2-3 ngày). Nếu trải nghiệm di chuyển không tốt, du khách có thể rút ngắn thời gian lưu trú hoặc lựa chọn điểm đến khác thuận tiện hơn. Đây là điểm nghẽn tâm lý chính" - ông Hiền Hòa nhận định.

Ngoài yếu tố di chuyển, du khách còn đánh giá điểm đến thông qua nhiều tiêu chí khác như thủ tục nhập cảnh, phương tiện trung chuyển, hệ thống thông tin đa ngôn ngữ và khả năng đặt dịch vụ thuận tiện. Nếu các yếu tố này được chuẩn hóa, việc chuyển sang sân bay Long Thành có thể trở thành trải nghiệm tích cực nhờ hạ tầng hiện đại, thông thoáng hơn.

Để hạn chế tác động tiêu cực và nâng cao sức hút của điểm đến TPHCM, Sở Du lịch xác định cần triển khai đồng bộ các giải pháp mang tính chiến lược. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là phát triển hạ tầng giao thông kết nối như cao tốc, đường vành đai, hệ thống xe buýt chất lượng cao, đồng thời định hướng các tuyến metro hoặc đường sắt kết nối trực tiếp nhằm rút ngắn thời gian di chuyển xuống dưới 60 phút.

Song song đó, cần xây dựng hệ sinh thái "đón khách trọn gói" tại sân bay Long Thành, bao gồm quầy thông tin du lịch TPHCM, trung tâm hỗ trợ du khách và các dịch vụ đặt xe, khách sạn, tour ngay tại chỗ. Mục tiêu là biến Long Thành trở thành "cửa ngõ du lịch thông minh", không chỉ đơn thuần là điểm trung chuyển.

Trong giai đoạn hai sân bay cùng vận hành, việc chuẩn hóa hệ thống biển chỉ dẫn, quy trình phục vụ, ứng dụng công nghệ như bản đồ số, ứng dụng du lịch, cũng như liên thông dịch vụ vận chuyển giữa hai sân bay là rất cần thiết, nhằm tránh tình trạng "hai sân bay – hai trải nghiệm khác biệt".

Cùng với đó, TPHCM cần phối hợp với các hãng hàng không, nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến (OTA) như Booking, Agoda, Traveloka… để cung cấp thông tin minh bạch về khoảng cách, thời gian di chuyển, phương án kết nối và các trải nghiệm tại sân bay Long Thành, qua đó giảm thiểu "cú sốc thay đổi" đối với du khách quốc tế.

"Sở Du lịch TPHCM sẽ nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm trải nghiệm như ẩm thực, mua sắm, kinh tế đêm; đồng thời thiết kế các tour ngắn 1-2 ngày xuất phát từ sân bay Long Thành, nhằm giữ thành phố là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình của du khách" - ông Hiền Hòa cho biết.

Khách quốc tế trải nghiệm sản phẩm du lịch ở TPHCM

Chuyển sân bay, tour du lịch có nguy cơ tăng giá

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Công ty VinaGroup Travel, đánh giá việc chuyển dần hoạt động quốc tế sang sân bay Long Thành là phù hợp về chiến lược dài hạn, mở ra cơ hội thu hút thêm nhiều chuyến bay quốc tế đến Việt Nam, qua đó thúc đẩy ngành du lịch phát triển.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, bài toán vận chuyển sẽ tạo ra không ít thách thức. "Thời gian di chuyển kéo dài sẽ khiến chi phí chuyến đi tăng lên, kéo theo giá tour cao hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của du khách, đặc biệt là các chuyến công tác hoặc hành trình ngắn ngày" - ông Vũ phân tích.

Đáng chú ý, việc chuyển đổi cũng tác động lớn đến các chuyến bay nội địa nối chuyến quốc tế. Hành khách bay nội địa đến Tân Sơn Nhất sẽ phải di chuyển sang Long Thành để tiếp tục hành trình quốc tế, làm gia tăng thời gian và chi phí.

Do đó, theo ông Vũ, cần sớm đầu tư hệ thống vận tải công cộng tốc độ cao kết nối trực tiếp giữa hai sân bay, đặc biệt là tàu điện hoặc xe buýt nhanh. Trong giai đoạn đầu, nên có chính sách hỗ trợ giá để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng. Nếu phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, chi phí và nguy cơ ùn tắc sẽ gia tăng đáng kể.

Các chuyên gia cho rằng trong giai đoạn chuyển tiếp, việc triển khai đồng bộ các giải pháp về hạ tầng, dịch vụ và truyền thông sẽ là yếu tố then chốt, quyết định khả năng thành công của quá trình chuyển đổi, đồng thời duy trì sức cạnh tranh của TPHCM trên bản đồ du lịch quốc tế.