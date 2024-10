Thái Bình tiếp nhận 3 dự án tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng vào CCN Hưng Nhân

Sáng ngày 11/10, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để bàn, thống nhất một số nội dung quan trọng.

Ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình, phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh báo cáo và thảo luận vào các nội dung liên quan đến 3 dự án đầu tư tại Cụm công nghiệp Hưng Nhân (Hưng Hà), gồm: Dự án xây dựng nhà máy sản xuất và nhà xưởng cho thuê của nhà đầu tư Ever Accord LTD; Dự án nhà máy dầu thực vật của Công ty Cổ phần Dầu thực vật BGF Thái Bình và Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất prime Technology của nhà đầu tư Vanguard Millennium Internationnal LTD.

Trong đó, Dự án của nhà đầu tư Ever Accord LTD có diện tích sử dụng 30.000m², tổng vốn đầu tư 237 tỷ đồng; Dự án của Công ty Cổ phần Dầu thực vật BGF Thái Bình, có diện tích đất sử dụng trên 38.700m², tổng vốn đầu tư 992 tỷ đồng và Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Prime Technology, có diện tích sử dụng gần 60.000m², tổng vốn đầu tư 604 tỷ đồng.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Thái Bình thống nhất tiếp nhận 3 dự án lớn vào Cụm công nghiệp Hưng Nhân (Hưng Hà).

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, cùng với thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế, các khu công nghiệp thì việc thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ rất quan trọng của các cấp chính quyền. Chính vì thế, các địa phương phải khơi thông nguồn lực, khai thác tối đa dư địa, thu hút các nhà đầu tư hướng đến các cụm công nghiệp.

Đối với Cụm công nghiệp Hưng Nhân, hiện nay đã có những nhà đầu tư đến khảo sát, đăng ký, xin được đầu tư. Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào Cụm công nghiệp này.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng ý kiến thảo luận của các đại biểu, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Thái Bình thống nhất chủ trương tiếp nhận 3 dự án trên vào Cụm công nghiệp Hưng Nhân.

Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp hoàn thiện báo cáo trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến; đồng thời thống nhất sẽ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án trên vào sáng 12/10, qua đó sớm triển khai dự án, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.