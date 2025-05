Khởi tố một cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu hơn 4.000 thùng sữa từ Mỹ về Việt Nam

Công an TP Hồ Chí Minh ngày 15/5 đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Hiền (39 tuổi, cán bộ công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1) để điều tra về tội buôn lậu.

Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng vụ án Trần Quốc Khánh (Giám đốc chi nhánh Công ty Busan) và Trần Ngọc Dâng bị bắt hồi tháng 5/2023.

Số hàng lậu cảnh sát phát hiện. Ảnh: CA

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, quá trình công tác, bà Hiền có hành vi sai phạm trong việc làm thủ tục hải quan, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm sai lệch các điều kiện áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu, tạo điều kiện cho việc buôn lậu.

Bà Hiền bị cáo buộc đã tiếp tay cho Trần Quốc Khánh nhập khẩu trái phép 4.171 thùng sản phẩm, bao gồm sữa và thực phẩm dinh dưỡng từ Mỹ vào Việt Nam. Các sản phẩm buôn lậu có tổng trị giá ước tính lên đến hơn 3,4 tỷ đồng, gồm: Abbott Ensure Original Vanilla Shake, Horizon Organic Liquid Whole Milk và Glucerna Original Homemade Shake Vanilla.

Trước đó, tháng 5/2023, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ Trần Quốc Khánh và Trần Ngọc Dâng để điều tra về hành vi buôn lậu.

Theo hồ sơ vụ án, vào tối 12/4/2023, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện một xe đầu kéo tại khu vực bãi đất trống trên đường Võ Chí Công (TP Thủ Đức) có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong container chứa 4.171 thùng sữa, nhiều hơn 521 thùng so với số lượng khai báo hải quan.

Tại thời điểm kiểm tra, các nhân viên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ liên quan đến lô hàng. Qua đấu tranh, các nhân viên khai nhận lô hàng do ông Khánh nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam thông qua pháp nhân Công ty Busan.

Đáng chú ý, trên bao bì sản phẩm có ghi rõ dòng chữ bằng tiếng Anh: "Not to be sold in Vietnam or Mexico" (Không được bán tại Việt Nam hoặc Mexico). Đây là nhóm sản phẩm muốn nhập khẩu vào Việt Nam bắt buộc phải có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, để đưa lô hàng vào tiêu thụ trong nước, Khánh đã thực hiện hành vi gian dối trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Khánh còn chỉ đạo ông Dâng điều chỉnh dữ liệu, khai báo số lượng hàng thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.