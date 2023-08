Thái Công Auto tri ân khách hàng giảm 100% phí trước bạ cho giao dịch ô tô

Đôi nét về Thái Công Auto

Thái Công Auto là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực ô tô lướt có 2 chi nhánh tại TP.HCM. Với phương châm "Chỉ xe chất - giá tốt nhất" và "chữ tín đặt lên hàng đầu. Chúng tôi liên tục tăng trưởng doanh thu kinh doanh nhờ sự tin tưởng của quý khách hàng với chất lượng dịch vụ bán hàng vượt trội từ khâu tư vấn, giao xe, đến các hoạt động chăm sóc sau bán hàng.

Uy tín luôn là kim chỉ nam đặt lên hàng đầu của Thái Công Auto. Chúng tôi chỉ tập trung kinh doanh các dòng xe siêu lướt, có năm sản xuất mới, odo km chạy ít thậm chí có những xe like new không khác gì mới mà giá lại rẻ đi từ vài trăm triệu đến cả tỷ so với xe mới lăn bánh.

Tất cả các xe đầu vào đều được kiểm tra qua rất nhiều bước quan trọng bởi những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Sau đó xe sẽ tiếp tục được đưa ra dịch vụ chính hãng để kiểm tra tổng thể xe, lịch sử bảo dưỡng xe, hệ thống điện, odo chuẩn, khung gầm v.v... Và tất cả đạt tiêu chuẩn thì mới đủ điều kiện để nhập kho Thái Công Auto.

Và với mỗi xe bán ra, chúng tôi sẽ cùng khách hàng mang xe ra hãng test công khai minh bạch, mọi thứ phải đảm bảo chất lượng thì mới giao dịch.

Được biết, Thái Công Auto được sáng lập và vận hành bởi ông Nguyễn Quốc Thái (chủ tịch Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thùy Minh) và ông Nguyễn Viết Công (chủ tịch Công Ty TNHH Máy Tính Nguyễn Công), hai doanh nhân đã có 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Thương Mại (bán lẻ và phân phối). Xuất phát từ đam mê ô tô, là những người đã trải nghiệm sử dụng qua rất nhiều dòng xe các thương hiệu. Thái Công Auto ra đời và hoạt động đúng với tiêu chí của nhà sáng lập : chỉ bán xe chất, giá luôn tốt nhất, thấu hiểu và phục vụ khách hàng sau bán hàng luôn là ưu tiên hàng đầu.

Với mô hình kinh doanh chuyên nghiệp và uy tín, chúng tôi ngày càng được các quý khách hàng trên cả nước biết đến và lựa chọn để mua xe siêu lướt. Trong thời gian tới, Thái Công Auto tiếp tục mở thêm chi nhánh khu vực phí Bắc để tiện cho việc phục vụ quý khách hàng trên cả nước.

ThaiCong Auto chi nhánh quận Gò Vấp TP.HCM

Chương trình giảm 100% phí trước bạ cho các ô tô có giao dịch tại Thái Công Auto

Để tri ân, cho sự tin tưởng của khách hàng đã dành cho Thái Công Auto, Thái Công Auto xin được tặng 100% thuế trước bạ cho các giao dịch mua xe ở Thái Công Auto khi có dán decal bản đồ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trên xe.(Tem dán bản đồ sẽ do Thái Công Auto cung cấp).

Hành động này như tấm lòng tri ơn và cảm ơn các quí khách, trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã tin tưởng Thái Công Auto trong thời gian qua.

Thái Công Auto xin gửi đến lời cảm ơn sâu sắc nhất tới quý khách hàng đã tin tưởng chọn lựa Thái Công Auto là nơi, mua bán, trao đổi ô tô siêu lướt.

Mọi chi tiết xin liên hệ Thái Công Auto :

Chi nhánh 1: 2Bis Nguyễn Huy Điển .P7, Gò Vấp, HCM.

Chi Nhánh 2 : 824 Trường Chinh, P15, Tân Bình, HCM.

Website: Otosieuluot.com

Hotine : 038.8888886 - 098.191.9999