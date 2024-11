KFC - Thương hiệu gà rán quốc dân cam kết vì sức khỏe người tiêu dùng

Nguyên liệu sạch, an toàn – Yếu tố cốt lõi làm nên uy tín của KFC

Dẫn đầu bảng xếp hạng thương hiệu F&B tốt nhất Việt Nam, KFC luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm – yếu tố quan trọng giúp KFC xứng danh "Thương Hiệu Gà Rán Quốc Dân" từ các trang trại hàng đầu, KFC lựa chọn từng nguyên liệu một cách kỹ lưỡng, đảm bảo rằng mỗi phần gà rán đến tay khách hàng đều đạt tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh cao nhất.

Ngay từ những ngày đầu, KFC đã xác định mục tiêu nội địa hóa nguồn cung ứng để vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm, vừa thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp địa phương. Tại Việt Nam, KFC hợp tác với các nhà cung cấp uy tín trong nước, đảm bảo toàn bộ thịt gà đều đến từ các đối tác trang trại đạt tiêu chuẩn cao trong nước, các nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt từ Bộ Y tế và yêu cầu chất lượng của tập đoàn Yum! toàn cầu.

Mỗi nguyên liệu đều được kiểm soát chặt chẽ, có chứng nhận kiểm dịch từ cơ quan chức năng và trải qua kiểm tra định kỳ hàng năm bởi Đánh Giá Viên Trưởng của KFC. Đặc biệt, các nhà cung cấp thực phẩm của KFC phải vượt qua quá trình đánh giá, cải tiến nghiêm ngặt về cơ sở vật chất cũng như quy trình sản xuất, quản lý chất lượng để đạt tiêu chuẩn GFSI thực phẩm và bao bì thực phẩm (Tổ chức đánh giá an toàn thực phẩm toàn cầu), đảm bảo chất lượng an toàn, đồng nhất và sự an tâm tuyệt đối cho người tiêu dùng.

Sự an tâm từ thương hiệu gà rán quốc dân

Là một thương hiệu toàn cầu, KFC hiểu rõ nhu cầu của người Việt, từ đó tinh chỉnh món ăn để phù hợp với ba miền Bắc, Trung, Nam, đồng thời giữ lại công thức đặc trưng và bổ sung thêm các gia vị địa phương. Song song với đó, KFC luôn đặt sức khỏe khách hàng lên hàng đầu – đặc biệt là thế hệ trẻ yêu thích thức ăn nhanh nhưng cần đảm bảo dinh dưỡng.

Từ những ngày đầu tiên gia nhập thị trường, KFC Việt Nam đã sử dụng loại dầu chiên tinh luyện chất lượng hàng đầu cho hệ thống nhà hàng. Đây là loại dầu cao cấp, không chứa chất béo bão hòa, mang đến sự an tâm và an toàn hơn khi thưởng thức các món chiên giòn tại KFC – một điểm cộng luôn được người tiêu dùng Việt đánh giá cao.

Người tiêu dùng Việt Nam luôn được trải nghiệm ẩm thực an toàn tại KFC

Vị thế dẫn đầu nhờ cam kết an toàn và chất lượng bền vững

Từ những nỗ lực không ngừng, KFC đã được người tiêu dùng vinh danh là thương hiệu F&B tốt nhất (theo bảng xếp hạng của Decision Lab, 2024). Đặc biệt, trong năm 2024, theo danh sách từ Campaign Asia-Pacific và nghiên cứu của Milieu Insight, KFC tiếp tục dẫn đầu trong top thương hiệu thức ăn nhanh tại Việt Nam, cam kết không ngừng nghỉ về chất lượng và sức khỏe.

KFC dẫn đầu danh sách 10 thương hiệu F&B được yêu thích nhất ở Việt Nam năm 2024

Tổng Giám đốc KFC Việt Nam chia sẻ: "Đặt an toàn và chất lượng thực phẩm lên hàng đầu không chỉ là lời hứa mà KFC gửi tới khách hàng mà còn là trách nhiệm với cộng đồng. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các cơ quan địa phương và đối tác để đảm bảo mỗi phần ăn đến tay khách hàng đều đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và mang lại sự yên tâm tuyệt đối."

Cam kết về sức khỏe và chất lượng của KFC là nền tảng phát triển bền vững, giúp thương hiệu giữ vững vị thế "Thương Hiệu Gà Rán Quốc Dân" trong lòng người tiêu dùng Việt.

Tìm hiểu thêm tại:

Website link: https://kfcvietnam.com.vn/

Facebook Fanpage: https://m.facebook.com/KFCVietnam/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@kfc.vietnam