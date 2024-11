The Modern Touch – Đạt Giải Vàng Thiết kế tại Vmark Vietnam Design Week 2024

The Modern Touch được nhen nhóm ý tưởng thành lập tại thành phố Honolulu, tiểu bang Hawaii, Mỹ - là công ty thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên biệt trong phân khúc cao cấp. Trải qua hành trình hơn 11 năm phát triển với triết lý thiết kế chủ đạo "Design Quality x Quality Life", Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành – TS. KTS LEED®AP Lê Quang Linh với hơn 25 năm kinh nghiệm phát triển các dự án lớn gồm khu dân cư, khu phức hợp thương mại, dự án cộng đồng, giáo dục, spa và khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Mỹ, Anh, Úc, Hong Kong (Trung Quốc), Việt Nam…. đã dẫn dắt và chèo lái con thuyền The Modern Touch từ thị trường trong nước ra biển lớn quốc tế. Điểm đặc biệt nổi trội của các công trình này là được thiết kế đạt chuẩn về công năng, tái tạo năng lượng và thân thiện với môi trường (LEED®AP).

Ông Lê Quang Linh, Giám đốc Điều hành của TMT

Fideco Office là một dự án được xây dựng với mong muốn đưa đến chuẩn mực chất lượng không gian làm việc cao cấp dành cho các tòa văn phòng trong nước. Dự án bao gồm 7 tầng nổi và 2 hầm được thiết kế nội thất bởi The Modern Touch. Không gian mỗi tầng tại đây không chỉ được đầu tư trang thiết bị nội thất hiện đại mà còn chú trọng đến mảng xanh, tiện ích nâng cao sức khỏe & tinh thần cho người dùng. Thiết kế được lấy cảm hứng từ nghề trồng lúa nước của người Việt, nhằm tạo ra một công trình hiện đại nhưng vẫn mang đậm vẻ đẹp truyền thống của quê hương.

Dự án Fideco Office được thiết kế nội thất bởi The Modern Touch

Đối với The Modern Touch, dự án không chỉ là một công trình kiến trúc cao cấp mà còn thể hiện khả năng sáng tạo, niềm tự hào quê hương và thúc đẩy xu hướng thiết kế bền vững. Với việc giành được giải Vàng Thiết kế tại hạng mục "Best Commercial Design" của Giải Thưởng Thiết Kế Việt Nam VMARK, The Modern Touch đã chứng minh được năng lực thiết kế của công ty và sự tâm huyết trong hành trình 11 năm "Kiến tạo chất lượng cuộc sống" tại thị trường trong nước.

Dự án FIDECO OFFICE nhận giải Vàng hạng mục Giải Thưởng Best Commercial Design

Giải thưởng Thiết Kế Việt Nam – Vmark | Vmark Vietnam Design Week đã mang đến cho cộng đồng những nhà Thiết kế, Kiến trúc sư trong và ngoài nước… một đêm gala trao giải rất đáng tự hào. Sự kiện đã mở ra những cơ hội để mọi người được gặp gỡ, giao lưu và kết nối cùng nhau trong bầu không khí ấm cúng, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng. Mong rằng thông qua giải thưởng, thiết kế | kiến trúc Việt Nam sẽ ngày càng phát triển hơn và vươn xa ra thị trường Quốc tế.

Trải qua thời gian dài hoạt động, công ty hiện mở rộng năng lực với 6 dịch vụ chính bao gồm:

Thông qua mỗi công trình thực hiện, The Modern Touch mong muốn chia sẻ cảm hứng sáng tạo và truyền tải động lực xây dựng nên bức tranh kiến trúc tương lai bền vững cho nước nhà.

