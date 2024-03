Thái độ của Chu Thanh Huyền khi đọ sắc với Doãn Hải My: Cô dâu có gì không vui vậy?

Dàn bạn thân của cô dâu Chu Thanh Huyền và chú rể Quang Hải hiện đã có mặt tại đám cưới để chúc phúc cho cặp đôi trong chiều tối ngày 28/3 tại Đông Anh, Hà Nội. Xuất hiện tại lễ cưới, có lẽ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là cặp đôi gây chú ý nhất vì cũng từng có đám cưới rình rang trong giới cầu thủ. Hơn nữa, mối quan hệ tốt đẹp ngoài đời thực của 2 cặp đôi này cũng là điều khiến dân tình thích thú.

Khoảnh khắc Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền chung khung hình. (Nguồn: thuyngoc25010)

Vợ chồng Hậu My và Huyền Hải. (Ảnh: Xuân Thanh)

Cùng là những nàng WAGs luôn nhận về sự quan tâm nhất định, lại có nhiều điểm chung như visual sáng bừng, nổi tiếng trên MXH nên Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My khi đứng cạnh nhau luôn khiến dân tình muốn so kè nhan sắc. Và trong cuộc đua này, khó mà biết ai hơn vì dân tình đều có chung ý kiến: "My đẹp nhất trong mắt Hậu còn Huyền đẹp nhất trong mắt Hải"!

Tuy nhiên, có một khoảnh khắc rất nhỏ của Chu Thanh Huyền bị camera bắt được khiến netizen có đôi chút bối rối: "Có điều gì khiến cô dâu trông có vẻ không vui lúc đầu vậy?" khi Chu Thanh Huyền không cười, gương mặt có phần căng thẳng nhẹ khi Hải My vừa bước lên bục chụp ảnh.

Khi những bình luận thắc mắc ngày càng nhiều, đã có "người qua đường" lập tức lý giải: "Chắc do cô dâu mệt quá, đi lại cả ngày rồi còn gì nữa", "Chẳng nhẽ lại bắt cười cả ngày hay sao, người ta thả lỏng cơ mặt một chút nó vậy", "Đám cưới cũng phải có lúc cho mặt nghỉ ngơi, cười mãi vừa mệt vừa mỏi, đừng đánh giá qua 1 khoảnh khắc",...

Mẹ bầu Doãn Hải My và cô dâu Chu Thanh Huyền ai cũng xinh. (Nguồn: bao_bongda2022)

Khoảnh khắc dãn cơ mặt của Chu Thanh Huyền khiến netizen hiểu lầm