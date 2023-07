Tham gia nhóm ''tình một đêm'' người đàn ông bị lừa 600 triệu: Cảnh báo bẫy lừa đảo mới qua hẹn hò online

"Bẫy" lừa đảo mới: Dịch vụ hẹn hò online

Mới đây Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố nhận được đơn trình báo của anh T. (SN 1973) về việc bị lừa đảo hơn 600 triệu đồng.

Theo đơn trình báo, anh T. được mời tham gia nhóm "Tình 1 đêm". Sau khi cung cấp khu vực sinh sống, anh T được đối tượng gửi danh sách các "em", bảng giá của Câu lạc bộ và yêu cầu mở Thẻ hẹn hò để các "em" đến phục vụ. Sau khi đăng ký tài khoản xong, anh T được yêu cầu xác thực để hoàn thành nhiệm vụ, nhận "hoa hồng" bằng cách truy cập vào đường link và nộp tiền theo hướng dẫn của hệ thống.

Nhắm đến những người thường xuyên sử dụng và tham gia vào các hội nhóm hẹn hò online thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng đã thực hiện nhiều chiêu trò nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh hoạ.

Anh T. lựa chọn gói dịch vụ, nộp tiền, thực hiện các nhiệm vụ và nhận "hoa hồng" thành công. Hệ thống tiếp tục "dẫn dắt" anh thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo để nhận "hoa hồng". Khi thực hiện nhiệm vụ và nạp số tiền lớn vào hệ thống thì hệ thống thông báo "sai dữ liệu, tài khoản bị khóa", thành viên phải nộp thêm tiền để phục hồi dữ liệu, mở khóa tài khoản. Nếu nộp thêm tiền thì mới được cấp thẻ thành viên hẹn hò.

Tuy nhiên, sau khi chuyển thêm tiền, các đối tượng vẫn thông báo lỗi và đưa ra nhiều lý do để dụ người tham gia nộp tiền thêm nhiều lần với giá trị ngày càng cao để chiếm đoạt. Chỉ trong vòng 2 ngày, anh T đã chuyển hơn 600 triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng.

Bẫy "ngọt ngào" ẩn nấp dưới các ứng dụng MXH

Thời gian qua, hoạt động lừa đảo trên không gian mạng diễn ra ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi hơn. Ngoài nhắm vào những nạn nhân là người lớn tuổi, có ít kiến thức về công nghệ... các đối tượng lừa đảo còn tấn công cả những người có hiểu biết, vị trí xã hội cao, kinh doanh, văn hóa... nhưng không thường xuyên cập nhật tin tức tuyên truyền của cơ quan chức năng, không nhận diện đúng, đầy đủ phương thức, thủ đoạn cũng trở thành nạn nhân. Trong đó, đối tượng được nhắm nhiều nhất là những người thường xuyên sử dụng và tham gia vào các hội nhóm hẹn hò online thông qua các ứng dụng mạng xã hội.

Những kẻ lừa đảo này sẽ tìm cách làm quen với những "nạn nhân tiềm năng" và dụ dỗ họ vào các kế hoạch lừa đảo. Để thu hút nạn nhân, chúng có thể sử dụng trái phép các hình ảnh của những người dùng mạng khác (nam/nữ) có vẻ ngoài thu hút, nổi bật, thông qua phần giới thiệu tự nhận là người đang có nhu cầu hẹn hò, tìm người trò chuyện, lối sống hiện đại và lồng ghép cách thức liên lạc, số điện thoại kết bạn Zalo, Telegram... Các đối tượng có thể chủ động đi "thả thính" người dùng khác để tìm kiếm nạn nhân.

Các đối tượng lừa đảo thông qua các ứng dụng MXH để tìm con mồi với hàng loạt chiêu trò kích thích, đánh vào tâm lý, nhu cầu để dụ dỗ người tham gia.

Sau đó, các đối tượng mời gọi người tham gia làm thành viên Dịch vụ hẹn hò online qua ứng dụng mạng xã hội Telegram. Người tham gia được cung cấp đường link để truy cập thực hiện việc đăng ký tài khoản và nộp lệ phí để trở thành thành viên gói VIP!

Sau khi đăng ký tài khoản xong, người tham gia được yêu cầu xác thực để hoàn thành nhiệm vụ, nhận hoa hồng bằng cách truy cập vào đường link và nộp tiền theo hướng dẫn của hệ thống.

Khi người tham gia lựa chọn gói dịch vụ và nộp tiền thì hệ thống thông báo sai dữ liệu, tài khoản bị khóa, thành viên phải nộp thêm tiền để phục hồi dữ liệu, mở khóa tài khoản. Sau khi tham gia nộp thêm tiền thì mới cấp Thẻ thành viên hẹn hò.

Từ đây, người tham gia bị các đối tượng yêu cầu chuyển vào các tài khoản ngân hàng chỉ định để hoàn thành niệm vụ, nhận hoa hồng. Tuy nhiên khi người tham gia chuyển tiền thì các đối tượng thông báo lỗi và đưa ra nhiều lý do để dụ người tham gia nộp tiền thêm nhiều lần nữa với giá trị ngày càng cao để chiếm đoạt.

Thông qua hàng loạt chiêu trò núp bóng, các đối tượng dụ dỗ con mồi "thực hiện nhiệm vụ".

Chiêu trò lừa đảo thông qua việc thực hiện nhiệm vụ để nhận tiền hoa hồng trên internet, mạng xã hội được phản ánh, cảnh báo nhiều lần... tuy nhiên vẫn có không ít người sập bẫy.

Thoạt nhìn, chiêu lừa đảo này không quá phức tạp đối với những người đã có kiến thức hiểu biết về MXH cũng như kinh nghiệm sống. Tuy nhiên mỗi đối tượng sẽ có những mánh khóe riêng để lấy lòng tin khác nhau, thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Số tiền bị lừa có thể lên tến hàng tỷ đồng.

Để tránh sập bẫy lừa đảo này, công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các ứng dụng lạ, đặc biệt là chiêu trò "nạp tiền để được nhận ưu đãi, hoa hồng": Không đăng nhập các đường link lạ; không cung cấp hoặc nhập tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, mã PIN Internet banking, mã OTP, số tài khoản của mình vào trang web hoặc đường link lạ...

Người dân cần đề cao cảnh giác, luôn đặt mình vào vùng an toàn khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo.

Khi gặp các trường hợp như trên thì người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.