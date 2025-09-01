Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thẩm quyền xác nhận điều kiện về nhà ở khi thực hiện chính quyền 2 cấp

01-09-2025 - 08:06 AM | Bất động sản

Ông Đỗ Văn Huy (Hà Nội) hỏi, từ ngày 1/7/2025 muốn xác nhận điều kiện về nhà ở khi mua nhà ở xã hội như thế nào? Có bắt buộc phải đến Văn phòng Đăng ký đất đai tại các xã có dự án nhà ở xã hội như trước để xác nhận không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định về điều kiện về nhà ở để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội như sau:

"1. Trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình được xác định khi đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 77 của Luật Nhà ở và vợ hoặc chồng của đối tượng đó (nếu có) không có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội đó tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội".

Tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng quy định trách nhiệm xác nhận cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP do Văn phòng Đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đặt tại các đơn vị hành chính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội thực hiện.

Tại Điều 7 Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã quy định cụ thể mẫu giấy tờ chứng minh điều kiện về nhà ở để được mua nhà ở xã hội đối với trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình.


Theo Chinhphu.vn

Báo Chính Phủ

