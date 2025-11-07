Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tham vọng đưa trung tâm dữ liệu lên không gian

07-11-2025 - 09:11 AM | Kinh tế số

Hãng Google trong tuần này công bố kế hoạch đưa chip AI của mình vào không gian trên vệ tinh chạy bằng năng lượng mặt trời vào năm 2027.

Các công ty công nghệ đang thăm dò ý tưởng xây dựng trung tâm dữ liệu trong không gian và khai thác năng lượng mặt trời để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) khốc liệt.

Hãng Google trong tuần này công bố kế hoạch đưa chip AI của mình vào không gian trên vệ tinh chạy bằng năng lượng mặt trời vào năm 2027. Nếu được triển khai, dự án này về cơ bản sẽ tạo ra các trung tâm dữ liệu đặt trong không gian.

Theo trang The Verge, Google hy vọng bằng cách làm như vậy, họ có thể khai thác năng lượng mặt trời liên tục. 

Việc tận dụng một nguồn năng lượng sạch gần như vô hạn này có thể giúp công ty theo đuổi tham vọng về AI mà không phải đối mặt những lo ngại mà các trung tâm dữ liệu trên trái đất đang gây ra, như khiến lượng khí thải từ nhà máy điện và chi phí điện tăng do nhu cầu năng lượng nhảy vọt.

Tham vọng đưa trung tâm dữ liệu lên không gian- Ảnh 1.

Công ty Starcloud vừa cho phóng vệ tinh mang bộ xử lý đồ họa của hãng NVIDIA (ảnh) lên không gian hôm 2-11. Ảnh: STARCLOUD/NVIDIA

Trước đó, Công ty Khởi nghiệp Starcloud (Mỹ) hôm 2-11 đã gửi vệ tinh có mang một bộ xử lý đồ họa của hãng NVIDIA vào quỹ đạo. Theo đài Fox News, Starcloud muốn thử nghiệm đưa trung tâm dữ liệu lên không gian với hy vọng giảm ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên và tăng tốc độ tính toán. Công ty này đã lên kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn hơn trong không gian, được cung cấp năng lượng bằng ánh sáng mặt trời và làm mát bằng nhiệt độ lạnh tự nhiên ở quỹ đạo.

"Tác động môi trường duy nhất đến từ vụ phóng. Sau đó, chúng tôi có thể giảm gấp mười lần lượng khí thải carbon so với việc vận hành các trung tâm dữ liệu trên trái đất" - Giám đốc Điều hành Starcloud Philip Johnston nhấn mạnh.

Khi chi phí phóng tên lửa tiếp tục giảm, việc xây dựng các trung tâm dữ liệu ngoài trái đất có thể sớm trở nên khả thi. Ông Johnston tin rằng đến những năm 2030, nhiều trung tâm dữ liệu mới sẽ hoạt động trên quỹ đạo thay vì trên đất liền.

Tương tự, nhà sáng lập hãng Amazon, ông Jeff Bezos, vào đầu tháng này dự đoán các trung tâm dữ liệu quy mô gigawatt sẽ được xây dựng trong không gian trong vòng 10-20 năm tới. Chưa hết, tỉ phú Elon Musk gần đây tuyên bố Công ty Khởi nghiệp SpaceX của ông có khả năng triển khai các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo vào năm 2026 nhờ chương trình vệ tinh Starlink. 

Theo Hoàng Phương

Người Lao động

Từ Khóa:
dữ liệu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một công ty xe điện Trung Quốc vừa ra mắt taxi robot, robot hình người với chip AI tự phát triển

Một công ty xe điện Trung Quốc vừa ra mắt taxi robot, robot hình người với chip AI tự phát triển Nổi bật

Từ nay đến 31/12/2025, người sinh vào 3 năm sau cần lưu ý đặc biệt 4 điều khi đổi thẻ căn cước

Từ nay đến 31/12/2025, người sinh vào 3 năm sau cần lưu ý đặc biệt 4 điều khi đổi thẻ căn cước Nổi bật

Không chỉ muốn làm chip và card, NVIDIA ôm mộng điện toán lượng tử và năng lượng hợp hạch

Không chỉ muốn làm chip và card, NVIDIA ôm mộng điện toán lượng tử và năng lượng hợp hạch

08:34 , 07/11/2025
Đề xuất dừng livestream khi phát hiện vi phạm, doanh nghiệp, KOL, KOC nói gì?

Đề xuất dừng livestream khi phát hiện vi phạm, doanh nghiệp, KOL, KOC nói gì?

08:02 , 07/11/2025
Thủ tướng: Việt Nam phấn đấu có nhà máy chip bán dẫn đầu tiên trong năm 2026

Thủ tướng: Việt Nam phấn đấu có nhà máy chip bán dẫn đầu tiên trong năm 2026

07:30 , 07/11/2025
Nhà mạng dồn toàn lực đảm bảo an ninh thông tin ứng phó với bão số 13 Kalmaegi

Nhà mạng dồn toàn lực đảm bảo an ninh thông tin ứng phó với bão số 13 Kalmaegi

07:09 , 07/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên