Thần đồng diễn xuất 1 năm đóng 8 phim gây bão MXH, chỉ 1 ánh mắt cũng khiến cả thiên hạ nín thở

10-11-2025 - 16:40 PM | Sống

Hàng loạt các clip ngắn về ngôi sao nhí này đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Gi So Yoo đang là cái tên vô cùng viral trên mạng xã hội sau khi bộ phim Dear X chính thức phát sóng. Dù chỉ xuất hiện trong phân đoạn nữ chính hồi tưởng quá khứ nhưng diễn xuất của cô bé 8 tuổi Gi So Yoo đã lập tức chiếm trọn spotlight, khiến khán giả vừa kinh ngạc, vừa xúc động vì diễn xuất vượt xa tuổi thơ.

Thần đồng diễn xuất 1 năm đóng 8 phim gây bão MXH, chỉ 1 ánh mắt cũng khiến cả thiên hạ nín thở- Ảnh 1.

Gi So Yoo và Kim Yoo Jung

"Chỉ một ánh nhìn khiến người ta không dám thở"

Ngay sau sự xuất hiện của Gi So Yoo trong cuối tập 2 Dear X, trên các diễn đàn phim ảnh, cô bé 8 tuổi đã trở thành đề tài nhận được sự quan tâm của mọi người. Trong Dear X, Gi So Yoo vào vai Baek Ah Jin thời thơ ấu, nhân vật gánh chịu tổn thương sâu sắc từ chính gia đình, là mảnh ghép quan trọng lý giải cho sự méo mó và khép kín của phiên bản trưởng thành do Kim Yoo Jung thể hiện.

Thần đồng diễn xuất 1 năm đóng 8 phim gây bão MXH, chỉ 1 ánh mắt cũng khiến cả thiên hạ nín thở- Ảnh 2.

Chỉ xuất hiện ở phần hồi tưởng, nhưng cô bé 8 tuổi đã “đánh cắp” toàn bộ cảm xúc khán giả bằng ánh mắt biết nói, biểu cảm u uất đến mức khiến người xem… nghẹn lại.

Khán giả gọi đó là “ánh nhìn khiến người ta không dám thở”. Trên app X, hàng loạt các bài đăng để dành lời khen ngợi cho Ki So Yu, đặc biệt là khả năng diễn xuất bằng ánh mắt. Khi Gi So Yoo nhìn, từ đôi mắt ngấn lệ, cho tới đôi mắt trống rỗng cũng đủ thấy cảm xúc của nhân vật được lột tả 1 cách trọn vẹn như thế nào. Và chắc chắn đây là điều không hề dễ dàng đối với một cô bé 8 tuổi.

Một khán giả viết: “Nếu Kim Yoo Jung là linh hồn của phim, thì Gi So Yoo chính là trái tim. Ánh mắt con bé khiến người ta đau theo".

Thần đồng diễn xuất 1 năm đóng 8 phim gây bão MXH, chỉ 1 ánh mắt cũng khiến cả thiên hạ nín thở- Ảnh 3.

Một phân cảnh đắt giá của Gi So Yoo

Một netizen bày tỏ trên app X: "Và Gi So Yoo thật sự diễn rất tốt. Cảm giác cô bé mang nét giống Kim Yoo Jung hồi nhỏ khuôn mặt tròn, đôi mắt to và sáng long lanh nên mình thấy rất thích. Khi phim hé lộ quá khứ của Baek Ah Jin, nó cho thấy một cách súc tích rằng cô bé đã lớn lên trong hoàn cảnh có những bậc cha mẹ như thế nào. Xem đến đó, mình chỉ có thể nghĩ: Với người cha tàn nhẫn như vậy, không biết đứa trẻ ấy làm sao có thể sống sót một cách nguyên vẹn được đây…”

Cường độ nhập vai của Gi So Yoo mạnh đến mức mẹ cô phải lên Instagram trấn an, nói rằng con gái “rất ổn” và “biết tách biệt giữa diễn và thật”. Bài đăng nhận hàng nghìn bình luận cảm ơn vì đã nuôi dạy “một viên ngọc quý” của điện ảnh Hàn.

2025 - Một năm đầy bận rộn của Gi So Yoo

Theo AsianWiki, Gi So Yoo sinh năm 2017, nhưng đã có bảng thành tích phim ảnh “khổng lồ” mà nhiều diễn viên trưởng thành cũng phải nể. Riêng năm 2025, cô bé góp mặt trong 8 dự án phim điện ảnh và truyền hình lớn nhỏ, trải dài nhiều thể loại: Tâm lý, hành động, tình cảm và giả tưởng.

Thần đồng diễn xuất 1 năm đóng 8 phim gây bão MXH, chỉ 1 ánh mắt cũng khiến cả thiên hạ nín thở- Ảnh 4.

Khi mới 5 tuổi cô bé đã thể hiện nhiều phân đoạn đòi hỏi cảm xúc dữ dội trong Our Blues

Ngoài Dear X, trong năm 2025, Gi So Yoo còn góp mặt trong các dự án như: Would You Marry Me?, Walking On Thin Ice, To The Moon, Confidence Queen, Friendly Rivalry, Love Scout, Somebody.

Ngoài ra, Gi So Yoo từng xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm đình đám khác như My Demon (SBS), The Good Bad Mother (JTBC), Vigilante (Disney+), See You in My 19th Life (tvN), Our Blues (tvN) và Hospital Playlist 2 (tvN). Dù chỉ là vai phụ hoặc cameo, nhưng luôn được khen ngợi vì diễn xuất tự nhiên và ánh mắt biểu cảm vượt tuổi.

Trên nhiều diễn đàn phim ảnh, nhiều người nhận xét rằng Gi So Yoo trông như “phiên bản mini” của nữ diễn viên Kim Da Mi. Điểm giống nhau không chỉ ở ngoại hình, mà còn ở năng lượng. Ở cả 2 diễn viên, người ta cảm nhận được cái kiểu bình tĩnh đến rợn người trước khi bùng nổ, những thay đổi cảm xúc rất nhỏ trong ánh mắt, và cách thể hiện nỗi sợ xen lẫn sự phản kháng đầy bản năng.

Thần đồng diễn xuất 1 năm đóng 8 phim gây bão MXH, chỉ 1 ánh mắt cũng khiến cả thiên hạ nín thở- Ảnh 5.

Gi So Yoo được gọi là "tiểu Kim Da Mi"

Cảm giác ấy cực kỳ giống với Kim Da Mi trong The Witch, đôi mắt mở to, ánh nhìn kiên định, vừa ngây thơ vừa khiến người ta bất an. Có thể tưởng tượng rằng sau này, Gi So Yoo hoàn toàn có thể trở thành một “Kim Da Mi mới”, kiểu diễn viên có thể dung hòa giữa mong manh và dữ dội chỉ trong một khung hình.

Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 16 tuổi học tiến sĩ và cuộc sống 20 năm sau khiến ai cũng sững sờ

Theo Kim Tiền

Đời sống & pháp luật

Thêm một thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua Zalo, Facebook và TikTok, người dùng tuyệt đối cảnh giác nếu không muốn mất tiền trong tài khoản

Bà lão 60 tuổi lương hưu 7 triệu đồng, tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng vẫn sống chẳng vui: "Cả đời tằn tiện, tôi quá hối hận vì sống sai cách"

Quán quân Olympia từng bị nói "thật tiếc cho em" vì không đi du học: Đã hoàn thiện đồ án tại RMIT, vẻ ngoài gây bất ngờ!

Mang gần 2 cây vàng đi bán, 1 ngày sau, người đàn ông bị công an triệu tập

Tốn mấy triệu mua máy hút ẩm, tôi than trời vì 30 năm cuộc đời không biết những cách này sớm hơn

Phát hiện yếu tố không ngờ ảnh hưởng đến MỨC LƯƠNG trong tương lai của con bạn!

