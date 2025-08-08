“Thần đồng” trung học giúp đưa Trung Quốc lên đỉnh Olympic Toán quốc tế, giữ kỷ lục 7 năm liên tiếp có thí sinh đạt điểm tuyệt đối

Trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2025 vừa diễn ra, quy tụ 630 thí sinh đến từ khoảng 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, đội tuyển của Trung Quốc đã đạt thành tích lên tới 231 điểm, dẫn đầu toàn đoàn.

Ngày 19/7, Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế (IMO) lần thứ 66 năm 2025 đã bế mạc tại Queensland, Úc. Cả sáu thí sinh Trung Quốc đều giành huy chương vàng và giúp đưa đất nước tỷ dân trở lại vị trí số một thế giới, sau khi mất vị trí này vào tay đội Mỹ hồi năm ngoái.

Hai "thần đồng" trung học góp công lớn trong quá trình này phải kể đến Đặng Lệ Yến và Trương Hằng Nghiệp. Hai thí sinh của Trung Quốc đã xuất sắc đạt điểm tuyệt đối 42, góp mặt trong nhóm chỉ có 5 thí sinh trên toàn thế giới làm được điều này. Ba thí sinh còn lại đến từ Nga, Canada và Nhật Bản. Cả năm thí sinh này đã chinh phục thành công bài số 6 – đề tổ hợp được đánh giá là khó nhất kỳ thi năm nay.

Ngoài ra, 2 thí sinh khác từ đội Trung Quốc là Đặng Triết Văn và Từ Khải Minh cũng tiếp tục giành huy chương Vàng trong phần thi của mình. Nhờ vậy, đội tuyển Trung Quốc tiếp tục duy trì kỷ lục bảy năm liên tiếp có thí sinh đạt điểm tuyệt đối kể từ năm 2019, theo Sohu.

Đặng Lệ Yến, học sinh trường Trung học Thượng Hải, đã gây chú ý từ năm ngoái khi còn học lớp 10 với thành tích tuyệt đối tại Olympic Toán Trung Quốc (CMO).

Với thành tích này, Đặng Lệ Yến giành suất vào đội tuyển IMO cùng với biệt danh “Tiểu Vi thần” mà cộng đồng mạng tỷ dân ưu ái đặt cho. (Vi thần, tên thật là Vi Đông Dịch, là "thiên tài toán học" nổi tiếng của Trung Quốc, sinh năm 1991. Hiện anh đang là trợ lý giáo sư và trợ lý nghiên cứu tại Trường Khoa học Toán học, Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc.)

Trước đó, khi học cấp hai, cậu từng đoạt huy chương đồng môn Tổ hợp và Xác suất tại Cuộc thi Toán quốc tế Alibaba, trở thành học sinh THCS đầu tiên giành huy chương ở sân chơi này.

Theo giáo viên chủ nhiệm, Yến thường tự học tại thư viện trước mỗi kỳ thi. Để cậu tập trung cho IMO, nhà trường chủ động giảm khối lượng bài tập hằng ngày.

Trương Hằng Diệp, 17 tuổi, là học sinh Trung học Ba Thục (Trùng Khánh), từng giành huy chương Vàng CMO 2023 và được tuyển vào đội tuyển quốc gia . Thầy Điền Gia Bảo – người đồng hành huấn luyện Diệp suốt 6 năm – nhận xét học trò có tư duy nhanh nhạy, tính cách khiêm tốn, hoạt bát, đặc biệt là ý chí bền bỉ và sự tập trung cao.

Trương Hằng Diệp cho biết bản thân yêu thích toán học từ nhỏ do được anh họ hơn 8 tuổi truyền cảm hứng. Khi Trương Hằng Diệp còn học tiểu học, người anh họ lúc đó đã học phổ thông và đang ôn thi Olympic Toán, sau đó thường kể cho cậu nghe những câu chuyện về các nhà toán học trong và ngoài nước. Chứng kiến niềm vui sướng của anh họ sau khi giải được những bài toán khó đã gieo mầm đam mê toán học trong Trương Hằng Diệp.

Sau này, khi trường trung học tuyển chọn những học sinh có năng khiếu toán học nổi bật để bắt đầu đào tạo và ôn luyện cho các kỳ thi Toán, Trương Hằng Diệp đã đăng ký và bắt đầu bộc lộ năng khiếu của mình. Trong kỳ thi Olympic Toán học toàn quốc dành cho học sinh trung học cơ sở lần thứ 23, Trương Hằng Diệp chỉ xếp thứ 60 toàn cầu, nhưng đó chỉ là bước khởi đầu.

Sau này, Trương Hằng Diệp cũng có cơ hội đến Đại học Bắc Kinh và dự thính lớp Giải tích của “thiên tài Vi Đông Dịch”. Nam sinh đã được hưởng lợi rất nhiều từ tư duy toán học và phương pháp giải toán điêu luyện của “Vi thần”.

Trước kỳ thi IMO, Diệp duy trì nhịp sinh hoạt ổn định: đến trường từ 8 giờ, nghỉ ngơi lúc 22 giờ. Cậu coi giấc ngủ là “chìa khóa” giữ đầu óc tỉnh táo và tư duy sắc bén.

Ngoài ra, Diệp cũng cho rằng để học hiệu quả không chỉ cần chăm chỉ giải đề mà còn phải biết cân bằng bằng những hoạt động yêu thích. Ngoài học toán, cậu đam mê piano và bóng đá. Bố của Diệp tiết lộ con trai vẫn chơi game, xem video như các bạn cùng lứa nhưng luôn giữ kỷ luật, không bao giờ dùng điện thoại hay máy tính trong giờ học. Từ nhỏ, Diệp học tập và làm bài hoàn toàn tự giác, không cần bố mẹ giám sát.

Hiện, Hằng Diệp đã nhận giấy báo nhập học lớp tài năng Khoa Toán, Đại học Bắc Kinh và đặt mục tiêu nghiên cứu các bài toán khó, phấn đấu trở thành giáo sư trong tương lai.

