Thần tốc: Hơn 10 ngày nữa sẽ khởi công khu đô thị lớn nhất Hà Nội rộng 10.000 ha, giáp đường sắt cao tốc Bắc - Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Hà Nội nỗ lực khởi công khu đô thị thể thao Olympic vào ngày 19/12/2025 để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới.
Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Hà Nội đảm bảo khởi công dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và khu đô thị thể thao Olympic vào ngày 19/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cùng với yêu cầu về tiến độ, Thủ tướng cũng chỉ đạo thành phố rà soát lại quy hoạch tổng thể, phân khu, từ đó xây dựng đề án khai thác hiệu quả các không gian mặt nước, mặt đất, vũ trụ, không gian ngầm.
Với khu đô thị thể thao Olympic, toàn bộ 4 phân khu của dự án đã được thành phố duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Dự án có quy mô khoảng 10.000 ha, thuộc phạm vi khu vực nghiên cứu quy hoạch có quy mô hơn 16.100 ha.
Dự án sẽ hình thành đô thị thể thao, dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao quy mô hàng đầu Thủ đô và cả nước. Các phân khu được bố trí chức năng đa dạng gồm đất thể dục thể thao, đất ở, hỗn hợp, dịch vụ công cộng, trường học, cây xanh và đất hạ tầng kỹ thuật.
Khu vực lập quy hoạch tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính phường Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh, TP Hà Nội. Về ranh giới của khu đô thị, được giới hạn bởi phía Bắc giáp đường Phan Trọng Tuệ, phía Nam giáp đường Vành đai 4, phía Đông tiếp giáp với khu dân cư hiện hữu và CCN Ngọc Hồi, phía Tây giáp với phân khu đô thị C4.
Còn trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 5 trục chiến lược đã được nêu tại Quy hoạch chung Thủ đô. Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, trải dài trên 40 km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường khu vực bên trong vành đai 4.
Đồ án quy hoạch cơ bản đã được thành phố định hướng xong với khoảng 8 công viên cảnh quan, 12 công viên chuyên đề, tổng diện tích hơn 3.000 ha. Dự án được kỳ vọng giải quyết ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ngập úng khu vực nội đô. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối được toàn bộ cầu vượt sông Hồng.
Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 338.000 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT. Đây được xem là dự án đầu tư hạ tầng lớn nhất tại Hà Nội cho đến nay.
Để hoàn thành dự án vào năm 2030, thành phố Hà Nội đã đề xuất có các cơ chế đặc biệt liên quan nhiệm vụ quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư.
