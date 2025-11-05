Chưa từng có: Hà Nội quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic khủng 16.000ha tại 6 xã, phường

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 5397 về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A, tỷ lệ 1/2000.

Theo đó, khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính phường Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh, TP Hà Nội. Về ranh giới của khu đô thị, được giới hạn bởi phía Bắc giáp đường Phan Trọng Tuệ, phía Nam giáp đường Vành đai 4, phía Đông tiếp giáp với khu dân cư hiện hữu và CCN Ngọc Hồi, phía Tây giáp với phân khu đô thị C4.

Quy mô nghiên cứu quy Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000 khoảng 16.081 ha. Quy mô lập Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A, tỷ lệ 1/2000 khoảng 3.280 ha. Thời hạn quy hoạch đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065.

Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt nhằm mục tiêu bám sát, phân tích thực thi các nhiệm vụ theo định hướng Nghị quyết số 81 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, cụ thể hóa chủ trương của các cấp lãnh đạo Nhà nước và thành phố; phù hợp với tình hình, xu hướng phát triển mới và định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Hình thành một quần thể đô thị thể thao, dịch vụ du lịch, sinh thái phía Nam của thành phố Hà Nội, với khu liên hợp thể thao, các "làng Olympic" đẳng cấp khu vực, quốc tế đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để có thể tổ chức được đại hội thể thao Châu Á, Thế vận hội Olympic...

Đơn vị thực hiện tổ chức lập quy hoạch là Ban quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc (trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội). Cơ quan thẩm định là Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. Cơ quan phê duyệt là UBND thành phố Hà Nội. Thời gian lập đồ án, thực hiện theo yêu cầu của UBND thành phố và không quá 9 tháng.

UBND thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm tổ chức kiểm tra xác nhận Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A, tỷ lệ 1/2000 phù hợp với Quyết định phê duyệt của UBND thành phố; Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Ban quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc (trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu; thực hiện theo đúng tiến độ và các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố về quản lý quy hoạch, đầu tư và xây dựng; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan, UBND các phường, xã trong ranh giới lập quy hoạch phân khu, các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư khu vực để tiến hành nghiên cứu triển khai theo quy định hiện hành.