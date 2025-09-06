Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tháng 10/2025 phải hoàn thành các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với đường sắt tốc độ cao

06-09-2025 - 22:55 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 462/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực đường sắt.

Tháng 10/2025 phải hoàn thành các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với đường sắt tốc độ cao- Ảnh 1.

Khẩn trương thẩm định, công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với đường sắt tốc độ cao - Ảnh minh họa

Thông báo kết luận nêu rõ, Thường trực Chính phủ hoan nghênh Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị liên quan đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến việc triển khai các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên, tiến độ còn chưa đạt yêu cầu và vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan là cơ sở khoa học rất quan trọng để căn cứ thực hiện các bước tiếp theo như lựa chọn hình thức đầu tư, xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư..., bảo đảm các dự án đường sắt sẽ được thực hiện đồng bộ, an toàn và hiệu quả. Quan điểm này đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xuyên suốt tại rất nhiều văn bản, cần được các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc quán triệt và rút kinh nghiệm, kiểm điểm việc chậm trễ triển khai trong thời gian qua, đồng thời khẩn trương và chủ động phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ sau:

Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, kinh nghiệm quốc tế, điều kiện thực tế của Việt Nam lựa chọn công nghệ tối ưu, an toàn hiệu quả nhất; xây dựng, thẩm định, công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với đường sắt tốc độ cao, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định, hoàn thành trong tháng 10 năm 2025.

Trên cơ sở đó, xem xét lựa chọn phương thức đầu tư, nhà đầu tư theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định pháp luật trong tháng 10 năm 2025; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.


Theo PV

Báo Chính phủ

