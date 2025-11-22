Tháng 10 âm 2 con giáp có sự nghiệp lên hương, cuộc sống sung túc, 1 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần luôn nằm trong số những con giáp được đánh giá cao bởi sự thông minh, độc lập và bản lĩnh. Với sự mạnh mẽ và quyết liệt của mình, chỉ cần chọn đúng mục tiêu và nỗ lực hết mình là tuổi Dần có thể tạo ra những bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Đây cũng là lý do con giáp tuổi Dần một khi đã quyết tâm thì sẽ gặt hái những thành công rực rỡ, có cuộc sống đủ đầy không thiếu thứ gì.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 hứa hẹn sẽ là một năm để con giáp tuổi Dần thể hiện khả năng của mình. Bằng sự nhiệt huyết và nỗ lực cùng sự hỗ trợ của vận may, dự đoán con giáp này sẽ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc, dư dả, thậm chí là giàu có.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu.

Trong tử vi học, Thiên Đức là sao chủ về những điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống nói chung. Người được cát tinh này chiếu rọi thì làm gì cũng có được sự hỗ trợ và có kết quả tốt. Trong khi đó, sao Phúc Đức chủ về sự giàu có, thịnh vượng, thăng tiến và danh tiếng. Có sao Phúc Đức trong lá số tử vi, con giáp này làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự dễ được hanh thông.

Tháng 10 âm, tuổi Dần là con giáp may mắn và giàu sang bậc nhất. Tử vi học có nói, được lục hợp chiếu rọi, tuổi Dần làm gì hầu như cũng thành công rực rỡ, sự nghiệp có nhiều bước tiến đáng ngưỡng mộ. Kiếm tiền dễ dàng, con giáp này có thể sắm sửa được nhiều tài sản có giá trị và để ra được một khoản để tích cóp cho tương lai. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của tuổi Dần cũng sẽ đơm hoa kết trái viên mãn, người độc thân nên biết nắm bắt cơ hội.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi là con giáp được mọi người quý mến bởi sự tinh tế, chu đáo và khéo léo khó ai bì kịp. Dù là làm việc gì thì họ cũng luôn cố gắng làm hết tâm sức. Chính sự tận tâm ấy sẽ giúp con giáp này được tín nhiệm, từ đó gặt hái thành tựu đáng ngưỡng mộ trong cả công việc và cuộc sống.

Theo tử vi học, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm rất đáng mong chờ cho con giáp tuổi Mùi. Sự giàu có và thịnh vượng sẽ đến với những ai biết cách nắm bắt cơ hội và không ngừng cố gắng.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp này có khá nhiều cát tinh hộ mệnh. Đầu tiên phải kể đến là sao Hoa Cái, một cát tinh chủ về địa vị, danh tiếng, quyền lực, đem đến nhiều may mắn trong công danh, sự nghiệp. Tiếp đến là sao Lộc Huân, biểu tượng của danh tiếng, sự thăng tiến trong công việc và sự thịnh vượng, giàu có nói chung. Được sao Hoa Cái và Lộc Huân chiếu rọi, con giáp tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cát tinh cuối cùng hỗ trợ cho con giáp tuổi Mùi là sao Dịch Mã, cho thấy con giáp này muốn thành công, sung túc thì cần phải bứt phá ra khỏi vòng an toàn của mình và dám chấp nhận sự thay đổi.

Là một trong những con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất trong tháng 10 âm, sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhắc đến tuổi Mùi. Sau tháng 9 âm với nhiều thử thách, cam go, tháng 10 âm gõ cửa mang tới cho con giáp này sự đền bù đáng kể. Tử vi học có nói, tuổi Mùi sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ thú vị, mở ra những cơ hội hiếm có giúp nâng tầm sự nghiệp của họ. Ngoài ra, nếu biết tận dụng cơ hội kiếm tiền, con giáp này cũng có thể nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và thậm chí thực hiện được những giấc mơ trước đây của mình.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là một trong những con giáp sở hữu nguồn năng lượng tích cực, tươi vui, lạc quan, từ đó thu hút vận may. Con giáp này cũng rất đa tài, thích hợp với nhiều ngành nghề và mở ra cơ hội thành công cho họ trong xã hội. Đây chính những ưu điểm giúp tuổi Tỵ đạt được thành công, sở hữu cuộc sống giàu có, đủ đầy.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Nếu như tuổi Dần và tuổi Mùi sẽ có một tháng 10 âm đầy hứa hẹn thì tuổi Tỵ lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 10 âm, tuổi Tỵ cần phải đặc biệt chú ý trong việc chi tiêu và đầu tư để tránh thâm hụt tiền bạc. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên chăm sóc sức khỏe thật tốt để giảm nguy cơ đau ốm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.