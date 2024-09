Tháng 9 có là khởi đầu cho chu kỳ mới của thị trường chứng khoán?

Thị trường chứng khoán đã có một tháng 8 giao dịch tương đối tích cực trong bối cảnh trùng với tháng “ngâu”. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8/2024, chỉ số VN-Index đạt hơn 1.283 điểm, tương ứng tăng được 2,59%. Bước sang tháng 9, thị trường chứng khoán đã có những phiên điều chỉnh, thanh khoản vẫn ở mức thấp, trong bối cảnh đang có nhiều thông tin được coi là thuận lợi và quan trọng cho thị trường.

Tại Talkshow Phố tài chính trên VTV8, PGS. TS Võ Đình Trí, Giảng viên Trường IPAG Business School Paris, Pháp đã có những chia sẻ về triển vọng kinh tế cũng như thị trường chứng khoán giai đoạn cuối năm.

BTV Mùi Khánh Ly: Tháng “ngâu” đã qua đi nhưng thị trường vẫn đang thử thách sự kiên nhẫn của các nhà đầu tư khi vẫn chưa bứt hẳn qua ngưỡng 1.300 điểm, theo ông vì sao?

PGS. TS Võ Đình Trí, Giảng viên Trường IPAG Business School Paris, Pháp

Mốc 1.300 điểm giống như một ngưỡng tâm lý đối với các nhà đầu tư trên thị trường. Nhà đầu tư có phần lạc quan nhưng cũng còn những yếu tố khiến họ lo ngại. Đặc biệt thời gian qua khi các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng liên tục, lý do nhiều khi không phải từ nội tại của thị trường Việt Nam, mà là do họ cơ cấu lại danh mục. Ngoài ra, cũng có nhiều yếu tố mà khiến nhà đầu tư cũng phải cân nhắc trong thời điểm giữa tháng 9 này, nhất là ngày 17 - 18 sắp tới, Fed có một cuộc họp quyết định quan trọng về câu chuyện lãi suất, cùng với đó là bối cảnh về kinh tế khác, ví dụ như tình hình kinh tế của Trung Quốc. Ngoài ra, xét về hiệu suất đầu tư của chỉ số VN-Index so với từ đầu năm đến giờ cũng không có chênh lệch nhiều so với các thị trường khác, các chỉ số lớn của Mỹ như S&P 500 hay NASDAQ. Tuy nhiên, chính vì VN-Index chưa tăng được nhiều nên cũng sẽ là một yếu tố mang lại kỳ vọng cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

FED đã lên tiếng khẳng định đã đến lúc phải giảm lãi suất và dự kiến trong tháng 9 này sẽ có một đợt xem xét, theo ông điều này có khả thi không?

Theo giới quan sát quốc tế cũng như các nhà phân tích, khả năng FED giảm lãi suất trong lần họp tới này gần như chắc chắn. Vấn đề là sẽ giảm bao nhiêu? Hiện nay có hai khả năng giảm ở mức là 25 điểm và 50 điểm, khả năng sẽ giảm 25 điểm sẽ cao hơn. Bởi vì còn có những yếu tố cũng chưa thực sự rõ ràng để FED có thể ra những quyết định cắt giảm ở mức cao hơn. Một cái khó của kinh tế Mỹ lúc này là nền kinh tế nhiều gam màu trộn lẫn với nhau. Ví dụ chỉ số lạm phát ở Mỹ đã giảm, các ngân hàng trung ương khác cũng bắt đầu cắt giảm lãi suất. Nhưng các con số về việc làm của Mỹ thì ví dụ như tỉ lệ thất nghiệp đang giảm đi nhưng số người yêu cầu giải quyết trợ cấp thất nghiệp trong tháng 8 lại ít hơn kỳ vọng, nên câu chuyện về bức tranh thị trường lao động của Mỹ rất lạ, nhiều gam màu không rõ ràng, vừa có yếu tố tốt đan xen những yếu tố không tốt. Tôi nghĩ rằng là họ vẫn còn thăm dò trong đợt tháng 9 này và sau đấy có thể có quyết định tiếp theo ở tháng 12.

Theo ông lần này triển vọng nâng hạng của chứng khoán Việt Nam sẽ ra sao?

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam có khả năng được nâng hạng bởi tổ chức FTSE, tôi nghĩ rằng khả năng sẽ cao hơn. Với FTSE, với những nỗ lực từ phía các cơ quan quản lý cũng như thị trường Việt Nam. Ví dụ như thông tư mới với câu chuyện cung cấp thông tin bằng tiếng Anh, giải quyết được câu chuyện Prefunding…là những động thái tích cực hơn cho thị trường. Tôi rất lạc quan về câu chuyện tháng 9 này khi FTSE đánh giá lại các điều kiện của Việt Nam và có thể ích cực ủng hộ Việt Nam trong đợt xếp hạng vào tháng 9/2025.

Với những phân tích ở trên theo ông, tháng 9 này có thể khởi đầu cho một chu kỳ mới ấn tượng hơn của thị trường chứng khoán hay không?

Với thị trường thế giới vẫn luôn vẫn có hai nhóm rất rõ. Một nhóm lạc quan và một nhóm dè chừng với diễn biến của thị trường. Nhóm dè chừng thì họ lo ngại rằng nền kinh tế, đặc biệt thị trường chứng khoán của Mỹ quá nóng và quá tập trung vào trong một số nhóm doanh nghiệp có vốn hóa lớn. Và họ cũng lo ngại rằng vẫn còn khả năng kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh cứng. Trong khi đó, nhóm lạc quan thấy rằng nền kinh tế Mỹ nội tại vẫn mạnh. Nguồn lực kinh tế và các điều kiện kinh tế của thị trường Mỹ vẫn còn rất khỏe để hỗ trợ cho câu chuyện tăng trưởng của thị trường chứng khoán. Từ đầu năm đến giờ, thị trường chứng khoán Mỹ cũng chỉ tăng ở mức khoảng 15% – 16%, so với lịch sử có những năm thị trường chứng khoán Mỹ tăng 20% – 30% là câu chuyện đã từng xảy ra, nên khả năng tăng vẫn có thể tiếp tục. Và người ta cũng kỳ vọng rất nhiều vào trong đợt bầu cử Mỹ sắp tới. Lịch sử cho thấy những năm trước bầu cử và một năm sau bầu cử thường là kinh tế sẽ khởi sắc.

Còn tại Việt Nam cũng đang có nhiều yếu tố thuận lợi, đặc biệt là xu hướng giảm lãi suất của Mỹ cũng như là các ngân hàng trung ương khác trên thế giới, sức ép của USD cũng giảm đáng kể. Câu chuyện về tỷ giá không phải là lo ngại lớn nay đến cuối năm. Trong khi đó, câu chuyện thu hút vốn FDI, xuất khẩu, thặng dư xuất khẩu cũng có yếu tố tích cực. Và đặc biệt, tháng 9 năm nay lại có một quyết định quan trọng của FED, nên tôi nghĩ rằng những nhà đầu tư sẽ cân nhắc và thận trọng chờ các quyết định này.

Nhà đầu tư nên làm thế nào vào giai đoạn này khi thị trường vẫn đang kỳ vọng bứt phá với những thông tin đang được chờ đợi ở phía trước?

Nếu nói về tháng 9, quan điểm cá nhân tôi là nhà đầu tư nên chờ một chút. Vì có nhiều yếu tố bất định vào tháng 9, thị trường có biên độ dao động cao, có thể ngày hôm nay thị trường giảm 2% và ngày hôm sau lại tăng 2%, 2,5%...Trong một tuần, mình thấy không thay đổi, nhưng trong trong từng ngày lại lên xuống liên tục. Tôi nghĩ rằng với những nhà đầu tư thận trọng, giai đoạn này nên ưu tiên yếu tố phòng thủ nhiều hơn, chờ các tín hiệu rõ ràng hơn sau cuộc họp của FED sắp tới trong tháng 9. Còn đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp, khi thị trường có những biến động lớn thường là những cơ hội rất lớn cho họ. Đối với những nhà đầu tư không có đủ các điều kiện như những nhà đầu tư chuyên nghiệp nên thận trọng hơn trong tháng 9 này. Về nhóm ngành, những lĩnh vực mà tôi nghĩ vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng đó chính là ngân hàng, tài chính, chứng khoán và nhóm bán lẻ.