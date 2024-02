Tháng đầu tiên năm 2024: Kinh tế Việt Nam tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực

Kinh tế vĩ mô tháng 01 cơ bản ổn định

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ thàng 01/2024 diễn ra sáng ngày 01/02/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, nhìn chung, kinh tế vĩ mô tháng 01 cơ bản ổn định, nền kinh tế tiếp tục trong xu hướng phục hồi. Các tổ chức quốc tế đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội (KTXH) nước ta thời gian qua, dự báo lạc quan về triển vọng tăng trưởng năm 2024. Công tác chăm lo đời sống người dân, chuẩn bị đón Tết được tập trung triển khai, bảo đảm tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết.

Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 đạt được những kết quả tích cực, tạo đà để thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển cả năm. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01 tăng 3,37% so với cùng kỳ, giá cả hàng hóa tương đối ổn định, nhất là hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết. Thị trường tiền tệ, tỷ giá cơ bản ổn định, mặt bằng lãi suất tiếp tục xu hướng giảm; đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán, cung ứng tiền mặt cho nền kinh tế trong dịp Tết; an toàn hệ thống ngân hàng được bảo đảm.

Tổng vốn FDI đăng ký tháng 01 tăng mạnh 40,2% so với cùng kỳ năm 2023, đạt hơn 2,36 tỷ USD, trong đó vốn đăng ký mới tăng 66,9%; vốn thực hiện đạt 1,48 tỷ USD, tăng 9,6%, là tín hiệu cho thấy nước ta đang tranh thủ được cơ hội từ những thành tựu đối ngoại, ngoại giao trong năm 2023 và tháng đầu năm 2024.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục chuyển biến tích cực. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01 tăng 18,3% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,3%. Khu vực dịch vụ duy trì đà tăng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01 tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước; khách quốc tế đạt hơn 1,5 triệu lượt người, tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 73,6% so với cùng kỳ. Trong tháng 01, có gần 27,3 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội và chuẩn bị các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm được triển khai tích cực, có nhiều đổi mới theo đúng Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí Thư và Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thúc đẩy mạnh mẽ và làm mới các động lực tăng trưởng

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả, toàn diện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động, linh hoạt ứng phó, thích ứng với tình hình; thúc đẩy các động lực về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, nhằm phục hồi nhanh tăng trưởng kinh tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch năm 2024; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, an sinh xã hội; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh thực hiện 03 đột phá chiến lược, các giải pháp trong trung và dài hạn...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của từng bộ, cơ quan; trong đó, lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp như tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả, chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường, giá cả; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hàng vi buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, tích trữ, găm hàng trước, trong và sau Tết, nhất là các mặt hàng thiết yếu.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, tổng thể và đồng bộ các chính sách, giải pháp về thuế, phí, tiền tệ, thương mại, đầu tư... để thúc đẩy phục hồi nhanh sản xuất kinh doanh, sản xuất công nghiệp, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

Thúc đẩy mạnh mẽ và làm mới các động lực tăng trưởng về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn. Theo đó, tăng cường xúc tiến, thu hút dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, Hydrogen...

Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, người dân. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản theo Nghị quyết số 33/NQ-CP, phấn đấu hoàn thành khoảng 130 nghìn căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024.

Phát huy cao nhất hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước để đầu tư các dự án lớn trong các ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính. Tiếp tục tập trung xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng ít nhất 130 km đường cao tốc trong năm 2024.

Cùng với đó, rà soát, triển khai cụ thể hóa các điều ước, thỏa thuận quốc tế, thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao; khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền các cơ chế, chính sách, giải pháp mới, toàn diện và đột phá để khai thác tối đa thời cơ, cơ hội, thuận lợi mới từ những thành tựu đối ngoại, ngoại giao kinh tế của đất nước.

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Theo dõi sát tình hình, chủ động phương án ứng phó với các tình huống phát sinh. Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa, bảo đảm hiệu quả các chính sách.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - NSNN; triển khai các giải pháp thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu, triệt để tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cấp bách, cần thiết để ưu tiên cho chi đầu tư phát triển; tập trung phân bổ số tăng thu NSTW năm 2023 cho các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, bảo đảm nguồn thực hiện cải cách tiền lương và an sinh xã hội…