Thắng Lợi - Chuyên nón bảo hiểm in logo làm quà tặng quảng cáo

Có thể nói, trên thị trường quà tặng doanh nghiệp thì nón bảo hiểm in logo là tặng phẩm luôn đứng top, vì vừa phát huy tốt vai trò truyền thông, vừa mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng. Bên cạnh đó, mũ bảo hiểm quà tặng với thiết kế đa dạng cũng phù hợp với rất nhiều đối tượng mục tiêu của doanh nghiệp. Dù người lớn hay trẻ nhỏ đều thích hợp với tặng phẩm này. Chính vì lý do đó, in logo mũ bảo hiểm được rất nhiều doanh nghiệp ở đa dạng các lĩnh vực ngành hàng lựa chọn như: bất động sản, ngân hàng, dầu khí, sản phẩm công nghệ, y tế, làm đẹp, giáo dục…



Nón bảo hiểm quà tặng Thắng Lợi: Chất lượng nón là sự sống còn của công ty

Với tôn chỉ chất lượng sản phẩm là sự sống còn của công ty, Thắng Lợi hiểu rõ sản phẩm của mình không chỉ là một chiếc nón bảo hiểm quà tặng doanh nghiệp gửi đến khách hàng, mà còn là món đồ trực tiếp bảo vệ sự an toàn của người dùng khi tham gia giao thông. Do đó thành phẩm sau khi in logo lên mũ bảo hiểm luôn được công ty đầu tư chăm chút.

Vỏ nón được sản xuất từ 100% nhựa nguyên sinh ABS chuyên dụng, chỉ số chống va đập và chống xuyên thủng cao; Lõi xốp EPS 50 - 80gr giúp hấp thụ xung động, bảo vệ an toàn cho người dùng; Lớp lót Polyester kháng khuẩn, hút ẩm, là lớp đệm mang đến cảm giác thoải mái, vừa vặn.

Các chi tiết nón như nút, khóa, quai đeo… đều được tuyển chọn từ những chất liệu cao cấp, mang đến sự chắc chắn, chịu lực cao và nâng độ bền cho sản phẩm. Sơn phủ được nhập khẩu từ Đức, cho màu sắc cực bền, hiệu ứng màu sắc đẹp, lên tông chuẩn, thực hiện tốt chức năng quảng bá thương hiệu. Dây chuyền sản xuất hiện đại, cho ra sản phẩm đồng đều về chất lượng. Sản phẩm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN và được phép sử dụng dấu hợp quy CR, an toàn cho người sử dụng.

Nón bảo hiểm quà tặng Thắng Lợi chất lượng cao, đảm bảo an toàn cho người sử dụng

Quy mô sản xuất thương hiệu mũ bảo hiểm in logo Thắng Lợi

Sở hữu nhà xưởng tại huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh, với dây chuyền sản xuất mũ bảo hiểm in logo tân tiến, Thắng Lợi đáp ứng được hầu hết các nhu cầu từ sản xuất phôi nón, in logo thương hiệu, đến thiết kế điều chỉnh mẫu màu. Mọi dạng nón từ nón trẻ em, nón ½, nón ¾, nón fullface, nón bảo hiểm có kính, nón ốp da… Thắng Lợi đều sẵn sàng đáp ứng.

Công ty mũ bảo hiểm in logo Thắng Lợi với năng lực sản xuất lớn

Với công suất 3.500 cái/ngày, Thắng Lợi dễ dàng hoàn thành đơn hàng từ 1.000 đến 10.000 chiếc với 3 tiêu chí: đúng chất lượng, đúng số lượng, đúng kỳ hạn. Song song đó, được biết Thắng Lợi cũng hỗ trợ thiết kế và lên mẫu hoàn toàn miễn phí, cũng như hỗ trợ khách hàng đơn đặt nhỏ từ 100 nón trở lên.

Nón bảo hiểm quảng cáo Thắng Lợi với dịch vụ chuyên nghiệp

Nói về chất lượng dịch vụ của thương hiệu nón bảo hiểm quảng cáo Thắng Lợi, anh Quang Tùng - một khách hàng chia sẻ: "Tôi đã lựa chọn mẫu nón nửa đầu ốp da để tặng cho khách hàng nhân ngày khai trương. Bên Thắng Lợi đã giao hàng rất nhanh chóng và đúng hẹn. Về chất liệu của nón thì rất cứng cáp, rất an toàn. Chi tiết sản phẩm rất đúng so với tiêu chí ban đầu của tôi đặt ra cho công ty Thắng Lợi. Khách hàng của chúng tôi không những vui lòng mà chúng tôi còn nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Sắp tới bên công ty chúng tôi sẽ khai trương rất nhiều chi nhánh cửa hàng mới, và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác, phối hợp với Thắng Lợi để đưa đến cho khách hàng những mẫu nón an toàn, tiện lợi này."

Anh Quang Tùng hài lòng khi đặt hàng tại Thắng Lợi

Ngoài ra, để ngày càng nhiều doanh nghiệp trên khắp các tỉnh thành biết đến sản phẩm mũ bảo hiểm quà tặng chất lượng cao tại Thắng Lợi, góp phần giảm thiểu số lượng tặng phẩm nón kém chất lượng tung ra thị trường, Thắng Lợi cũng đã đề ra nhiều chính sách hỗ trợ, giúp khách hàng yên tâm ký hợp đồng sản xuất như: nhận đặt hàng và giao hàng trên toàn quốc; miễn phí thiết kế; miễn phí sản xuất mẫu; miễn phí giao hàng; bảo hành 1 đổi 1.

Nón bảo hiểm quảng cáo Thắng Lợi sản xuất đa dạng từ nón ½, nón ¾, đến nón trẻ em, nón có kính, fullface...

Có thể nói nón bảo hiểm in logo Thắng Lợi là câu chuyện thành công điển hình của doanh nghiệp B2B khi không chỉ đầu tư đúng mực vào công nghệ sản xuất, mà còn chú trọng vào dịch vụ khách hàng bằng nhiều chính sách cả trước - trong và sau khi hợp tác. Giúp người đại diện doanh nghiệp làm việc với Thắng Lợi yên tâm hơn khi chọn Thắng Lợi làm đối tác nhận đặt làm mũ bảo hiểm quà tặng quảng cáo cho công ty.

Để được tư vấn thêm về chính sách đặt hàng và chiết khấu, quý doanh nghiệp có thể liên hệ Thắng Lợi qua:

Website: https://nonbaohiemthangloi.com.vn/

Hotline: 0909 20 11 44