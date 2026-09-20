Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thành Chung chấn thương

| | Lifestyle

Thành Chung chấn thương lỡ đợt tập trung chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik vừa đưa ra điều chỉnh nhân sự quan trọng trong danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Trung vệ trụ cột Nguyễn Thành Chung buộc phải rút lui do quá tải gối, nhường vị trí cho chân sút trẻ Việt kiều Ngô Đăng Khoa.

Theo thông tin mới nhất, Nguyễn Thành Chung xuất hiện dấu hiệu viêm và quá tải ở khớp gối. Để tránh nguy cơ chấn thương diễn tiến phức tạp, các bác sĩ khuyến cáo trung vệ này cần lập tức giảm cường độ thi đấu. Việc rút Thành Chung khỏi danh sách tập trung là quyết định an toàn và cần thiết nhằm bảo vệ sự nghiệp lâu dài của anh, dù đây là tổn thất không nhỏ đối với hệ thống phòng ngự vốn rất cần kinh nghiệm cùng khả năng bọc lót của trung vệ này.

Thành Chung chấn thương lỡ hẹn đơt tập trung tháng 9 của tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Ở chiều ngược lại, sự góp mặt của Ngô Đăng Khoa mang đến làn gió mới cho lối chơi của tuyển Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2006 trở thành cầu thủ thứ 4 của CLB Công an TP.HCM lên hội quân đợt này, bên cạnh thủ môn Lê Giang Patrik, trung vệ Nhật Minh và tiền đạo Williams Minh Hoàng.

Chính thức nhận quyết định trở thành công dân Việt Nam từ tháng 5/2026, Ngô Đăng Khoa nhanh chóng khẳng định giá trị từ giai đoạn 2 mùa giải trước. Anh ghi tổng cộng 4 bàn thắng (3 bàn tại V.League, 1 bàn tại Cúp Quốc gia), góp công lớn đưa CLB Công an TP.HCM lọt vào top 5 giải VĐQG và đăng quang Cúp Quốc gia 2025 - 2026. Dù từng bỏ lỡ đợt tập trung tháng 6/2026 vì chấn thương sụn chêm, chân sút trẻ này đã trở lại mạnh mẽ ở đầu mùa giải mới nhờ khả năng bứt tốc ấn tượng và các tình huống xử lý bóng đầy đột biến.

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thành viên Vingroup tính chuyện "lên đời" con đường dài hơn 35 km, hoàn thành năm 1986: Chạy xuyên vùng được UNESCO công nhận, đầu tư 19.000 tỷ đồng phát triển từ 6 thành 10 làn xe

Thành viên Vingroup tính chuyện "lên đời" con đường dài hơn 35 km, hoàn thành năm 1986: Chạy xuyên vùng được UNESCO công nhận, đầu tư 19.000 tỷ đồng phát triển từ 6 thành 10 làn xe Nổi bật

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy “khoe” đi học tại Oxford, doanh nhân Cường Đô La liền bình luận 1 câu

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy “khoe” đi học tại Oxford, doanh nhân Cường Đô La liền bình luận 1 câu Nổi bật

Việt Nam có ca sĩ đọ sắc với V (BTS) mà không lép vế, chạy show cưới được vợ rồi biến mất tăm

Việt Nam có ca sĩ đọ sắc với V (BTS) mà không lép vế, chạy show cưới được vợ rồi biến mất tăm

09:19 , 20/09/2026
Xấu hổ thay Trấn Thành

Xấu hổ thay Trấn Thành

08:59 , 20/09/2026
Nhã Phương chia sẻ nóng sau ồn ào của Trường Giang

Nhã Phương chia sẻ nóng sau ồn ào của Trường Giang

08:38 , 20/09/2026
Nam diễn viên Việt từng làm phụ hồ nay đi bán mì, mở chuỗi cửa hàng khắp Việt Nam

Nam diễn viên Việt từng làm phụ hồ nay đi bán mì, mở chuỗi cửa hàng khắp Việt Nam

08:35 , 20/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên