Thanh Hóa rà soát hồ sơ dự án trồng cây xanh báo cáo Bộ Công an

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao rà soát, tập hợp hồ sơ và cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến các dự án trồng cây xanh, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh từ năm 2019-2023 để cung cấp cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.



Công viên Bố Vệ, một dự án lớn thực hiện trồng rất nhiều cây xanh trong những năm qua tại Thanh Hóa. Ảnh: T.T.

Công văn giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung báo cáo (ngày 6-5-2024) của Sở Xây dựng; căn cứ nội dung yêu cầu cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn ngày 2-5, khẩn trương rà soát, tập hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi tỉnh Thanh Hóa và một số địa phương yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan tới vụ án mà cơ quan này đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình thi công dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023, với các nội dung cụ thể như: Cơ sở pháp lý để cấp ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện đối với các dự án; quy trình thực hiện dự án; toàn bộ hồ sơ đấu thầu các dự án trồng và chăm sóc cây xanh; danh sách nhà thầu tham gia dự thầu, trúng thầu, thi công dự án; hồ sơ thanh tra, kiểm tra...

Được biết, theo hồ sơ cung cấp của cơ quan chức năng, một số nhà thầu tham gia các dự án trồng và chăm sóc cây xanh tại các địa phương ở tỉnh Thanh Hóa như: Công ty TNHH cây xanh Tây Nguyên (tỉnh Đắk Nông); Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ (tỉnh Sóc Trăng); Công ty CP môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa); Công ty TNHH phát triển đô thị Nghệ An (tỉnh Nghệ An)...

Hiện nay, cơ quan chức năng Thanh Hóa, đang khẩn trương tập hợp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu để báo cáo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.