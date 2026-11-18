Ảnh minh hoạ: MarketTimes.

Thị trường bất động sản đang trải qua giai đoạn khó, khi dòng vốn đổ vào bất động sản đang được kiểm soát, nguồn cung tăng trưởng mạnh, trong khi thanh khoản và giá thứ cấp đang có sự điều chỉnh.

Nhiều căn hộ đã giảm giá

Khảo sát giá nhà thứ cấp tại một số khu đại đô thị của Vinhomes giảm mạnh. Đối với căn hộ đã sử dụng, giá về xấp xỉ thời kỳ 2023-2024 và những căn hộ đang nhận bàn giao giá về ngang hợp đồng mua bán thậm chí có chủ nhà còn cắt lỗ.

Trên trang batdongsan.com.vn, môi giới rao bán các căn hộ đa dạng tại Vinhomes Cổ Loa đa dạng dòng căn lựa chọn linh hoạt cho mọi khách hàng: Studio (33, 37m²) view hồ, công viên, cầu Tứ Liên cắt lỗ 800tr; 2PN (65m² 66,5m² 76,1m²) view hồ, Grand Expo, bể bơi, cắt 700tr, 3PN (91m² 94m²) view VIP toàn cảnh hồ, Grand Expo, trung tâm Hà Nội. Cắt lỗ 500tr. Theo lịch sử, giá đã giảm 5,1% trong 1 năm qua và thấp hơn đỉnh 7,9% so với quý 4/2025.

Tương tự, trên trang rao bán bất động sản, hàng loạt căn hộ được rao Căn Studio (diện tích 30 - 36m) giá bán từ 1,6 tỷ; căn 1PN + 1VS (diện tích 47 m) giá bán từ 2,3 tỷ; căn giữa 2PN + 2VS (diện tích 67 m) giá bán từ 2.9 tỷ; căn góc 2 PN + 2VS (diện tích 69m, 70m), giá bán 3,25 tỷ; căn góc 3PN + 2VS (diện tích 100m) giá bán từ 4.5 tỷ... Mức giá này theo tính toán đã giảm 27,9% trong 1 năm qua và giảm 29,7% so với quý 4/2025.

Còn tại các khu chung cư đơn lẻ ở Cầu Giấy, Từ Liêm cũng giảm mạnh mẽ. Đơn cử như tại khu đô thị Goldmart City, căn hộ 132m2 giá bán 8 tỷ đồng (đã giảm mạnh 2 tỷ đồng so với thời điểm quý 4/2025); tại Park Homes căn hộ 126m2 có giá bán 12 tỷ đồng, giảm 2 tỷ đồng so với thời kỳ đỉnh của 2025; tại Iris Garden căn hộ 106m2 giá 5,9 tỷ đồng (về bằng giá của đầu năm 2024).

Theo báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý III/2026 của CBRE Việt Nam, thị trường căn hộ chung cư tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về thanh khoản, khi chi phí vay vốn ở mức cao ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nhà ở và quyết định xuống tiền của người mua.

Trong quý 3, thị trường ghi nhận khoảng 6.200 căn hộ mở bán mới, giảm 28% so với quý trước và thấp hơn 40% so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn cung sụt giảm chủ yếu do một số chủ đầu tư chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, lùi thời điểm giới thiệu sản phẩm mới sang các quý tiếp theo để tránh áp lực tiêu thụ trong giai đoạn sức mua suy yếu.

Dù vậy, xét trên khoảng thời gian dài hơn, nguồn cung căn hộ tại Hà Nội vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng số căn hộ mở bán mới đạt khoảng 22.820 căn, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 20% so với 9 tháng đầu năm 2024. Diễn biến này cho thấy nguồn cung trên thị trường chưa rơi vào tình trạng thiếu hụt, song tốc độ hấp thụ đang chậm lại đáng kể.

Trong quý 3/2026, lượng căn hộ bán được chỉ đạt hơn 3.900 căn, giảm 33% so với quý trước và giảm tới 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức hấp thụ theo quý thấp nhất của thị trường kể từ quý1/2024, phản ánh những khó khăn ngày càng rõ nét trong hoạt động giao dịch.

Năm 2027 là giai đoạn mới của thị trường?

Theo CBRE, một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến thanh khoản là mặt bằng lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao. Tại một số ngân hàng thương mại, lãi suất thả nổi đã lên tới 13-15%/năm, tạo áp lực tài chính đáng kể đối với người mua sử dụng vốn vay. Trong bối cảnh đó, nhiều khách hàng có xu hướng thận trọng hơn khi quyết định mua nhà, đặc biệt với những khoản vay có thời hạn dài và tỷ lệ sử dụng đòn bẩy tài chính lớn.

Số liệu của CBRE cho thấy, giá chào bán sơ cấp bình quân toàn thị trường đạt khoảng 86 triệu đồng/m2 thông thủy, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), kinh phí bảo trì và các khoản chiết khấu. Mức giá này giảm 9% so với quý trước và thấp hơn 6% so với cùng kỳ năm 2025.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc CBRE Hà Nội cho biết, thị trường thứ cấp ghi nhận xu hướng giảm giá rõ ràng hơn. Giá chào bán căn hộ chuyển nhượng tại Hà Nội trong quý 3 đạt trung bình khoảng 60 triệu đồng/m2, giảm 5% so với quý trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá căn hộ thứ cấp đã bắt đầu điều chỉnh từ quý 1/2026. Tuy nhiên, quý 3 đánh dấu lần đầu tiên thị trường ghi nhận mức giảm giá theo năm sau hai năm liên tiếp tăng trưởng nóng.

Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh đang xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng, trong bối cảnh sức mua suy yếu và chi phí tài chính tiếp tục ảnh hưởng đến quyết định giao dịch.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Việt Nam, việc thanh khoản giảm nằm ở cơ cấu nguồn cung. Quá nhiều dự án tập trung vào phân khúc cao cấp, trong khi sản phẩm bình dân thiếu hụt. Nhiều chủ đầu tư muốn đưa dự án vào nhóm cao cấp để đạt biên lợi nhuận lớn hơn, nhưng sức cầu của phân khúc này có giới hạn. Mặt khác, giá thành sản phẩm cao cấp rất khó giảm do chi phí đầu vào lớn.

Mặc dù giảm nhưng thực chất mặt bằng giá cao cấp neo ở mức cao, các phân khúc thấp cấp cũng nhìn vào đó để điều chỉnh theo, góp phần tạo ra mặt bằng giá chung rất cao.

Ông Nguyễn Văn Đính dự báo, năm 2027 sẽ là một giai đoạn hoàn toàn mới của thị trường bất động sản. Lực cầu vẫn ở mức cao nhờ sự tăng trưởng của kinh tế. Tuy nhiên, người mua sẽ thận trọng, khắt khe hơn, ưu tiên những đô thị có chất lượng sống tốt, giá cả phù hợp và tiềm năng kinh tế, việc làm.

“Tôi cho rằng thị trường sẽ không bùng nổ, không sốt, không đẩy giá, mà sức cạnh tranh ngày càng mạnh lên. Khi có nhiều lựa chọn, khách hàng sẽ được hưởng lợi. Các chủ đầu tư phải nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện chính sách bán hàng và đưa ra mức giá phù hợp hơn”, ông Đính nói.

Còn CBRE nhận định, bước sang quý IV/2026, nguồn cung căn hộ mới có thể phục hồi nếu các chủ đầu tư đưa trở lại thị trường những sản phẩm đã trì hoãn mở bán trong quý III. Dù vậy, khả năng phục hồi nguồn cung và thanh khoản vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến lãi suất, điều kiện tiếp cận tín dụng và tâm lý của người mua nhà trong thời gian tới.