Thanh khoản đất nền phía Nam èo uột, chuyên gia tiết lộ bất ngờ về thời điểm “sốt đất”

Theo báo cáo về thị trường bất động sản tháng 4 tại TP. HCM và vùng phụ cận của DKRA công bố mới đây, nguồn cung và lượng tiêu thụ mới ở khu vực này đều duy trì ở mức thấp. Cụ thể, có 1 dự án mới và 3 dự án mở bán giai đoạn tiếp theo trên địa bàn giúp cung cấp 79 nền ra thị trường, giảm 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng tiêu thụ mới ghi nhận 8 nền, giảm 97%.

Xét theo địa phương, Bình Dương giữ chủ lực về tỷ trọng nguồn cung khu vực khi chiếm 50,6%. Tiếp đến là Tây Ninh với 31,7%, TP HCM với 15,2% và Long An với 2,5%. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai không ghi nhận nguồn cung mới.



Nguồn DKRA.

Đất nền mới tại TP HCM có phổ giá lớn nhất khu vực, dao động 33,6 - 57,5 triệu/m2. Tại Long An giá trung bình khoảng 19,4 triệu/m2, Bình Dương dao động 14,3 - 15,5 triệu/m2, Tây Ninh khoảng 4,1 - 5,2 triệu/m2.

DKRA cho biết, một số dự án được điều chỉnh giá bán cho phù hợp với tình hình thực tế, ghi nhận mức giảm trung bình 4% so với lần mở bán trước đó. Các chính sách như chiết khấu thanh toán nhanh, ưu đãi khách hàng địa phương, hỗ trợ dòng vốn... được các chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu.

Nguồn DKRA.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản duy trì tín hiệu tích cực. Giao dịch phát sinh chủ yếu ở sản phẩm hoàn chỉnh pháp lý, được triển khai bởi các chủ đầu tư có tiềm lực tài chính tốt.

Còn theo dữ liệu nghiên cứu thị trường tháng 3/2024 của Batdongsan.com.vn cho thấy, nhu cầu tìm kiếm nhà đất tại tỉnh Bình Dương ghi nhận mức tăng hơn 83%, lượng sản phẩm rao bán tăng 96% so với tháng trước. Trong đó, phân khúc ghi nhận mức độ quan tâm tăng mạnh nhất là đất nền, với số lượt tìm mua tăng 114% so với tháng trước. Tiếp đến là đất nền dự án, với số lượt tìm kiếm tăng 113% so với tháng 2/2024.

Tại tỉnh Đồng Nai, đà giảm giá đất nền gần như đã dừng lại. Nhóm sản phẩm đất nền có mức giá 8 - 13 triệu đồng/m2 và diện tích 70 - 120 m2 có lượng tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian qua. Đây cũng là sản phẩm có giao dịch cải thiện nhất thị trường ở giai đoạn này.

Đối với mặt bằng giá sơ cấp, đất nền tại Đồng Nai không còn ghi nhận mức giảm sâu. Ở thị trường thứ cấp, chỉ còn một số sản phẩm khu vực vùng ven, xa trung tâm rao bán với giảm giá sâu, chủ yếu vẫn là từ khách hàng sử dụng vốn vay, dự án có quy mô lớn chưa hoàn thiện hạ tầng và pháp lý.

Nhận định về thị trường bất động sản phía Nam thời gian tới, TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia tài chính cho rằng, từ quý 3/2024 trở đi, sự phục hồi của thị trường bất động sản sẽ rõ nét. Hiện tại, dòng tiền của các nhà đầu tư cá nhân đã quay trở lại thị trường. Điểm giải ngân của các nhà đầu tư này sẽ mạnh nhất từ quý 3 và quý 4/2024. Trong đó, thanh khoản thị trường bất động sản Tp.HCM và vùng lân cận sẽ phục hồi sớm nhất trong năm. Đất nền ở các tỉnh lân cận mua chờ tăng giá sẽ chưa phục hồi trong năm 2024. Điểm rơi sẽ vào giai đoạn 2025-2026.

Vị này phân tích, loạt hạ tầng quy mô đang được đầu tư như vành đai 3, các tuyến cao tốc là động lực kết nối rất lớn, giúp thị trường bất động sản có đà phục hồi trong giai đoạn tới. Trong đó, phía Tây một số khu vực như Bến Lức, Cần Giuộc (Long An); phía Đông có Long Thành, Nhơn Trạch (Đồng Nai), Phú Mỹ, Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu) sẽ được hưởng lợi từ động lực hạ tầng này.

Đồng quan điểm đó, ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc Mảng Dịch vụ tư vấn và Phát triển dự án (DKRA Group) nhận định, phân khúc đất nền đã có sổ hoặc các dự án có pháp lý hoàn thiện, hạ tầng giao thông đồng bộ, vị trí liền kề các khu dân cư, khu công nghiệp, thuận tiện kết nối về trung tâm thành phố đã và đang sở hữu những điểm sáng nhất định, được các nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn.

Về lâu dài, sức hút của đất nền sẽ rất khó giảm. Phân khúc này luôn được lòng giới đầu tư nhờ nhiều yếu tố, điển hình là tâm lý chuộng nhà gắn liền với đất và nhu cầu tích lũy tài sản an toàn cũng như khả năng tăng lợi nhuận từ đất nền vẫn ở mức cao. Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025 - 2026.

“Thời điểm hiện tại có thể xem như bước khởi đầu của một chu kỳ phục hồi và tăng trưởng tiếp theo của thị trường bất động sản”, ông Thắng chia sẻ.