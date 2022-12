Thanh khoản giảm sâu, VN-Index điều chỉnh nhẹ 2 điểm

Sau phiên tăng nhẹ hôm qua, VN-Index lại ghi nhận một nhịp điều chỉnh. Tâm lý thận trọng bao phủ khiến VN-Index giằng co khá mạnh mẽ. Lực cầu yếu khiến chỉ số co hẹp đà tăng trước khi điều chỉnh nhẹ vào cuối phiên giao dịch. Đáng chú ý, thanh khoản giảm mạnh 30% so với phiên hôm trước khi giá trị giao dịch trên HOSE chỉ đạt trên 9.000 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu lớn phân hoá khá mạnh mẽ dù xu hướng giảm vẫn thắng thế. Chỉ số VN-30 giảm 4 điểm, trong đó có có 16 mã giảm điểm và 12 mã giảm điểm. Nổi bật nhất là VHM khi tăng 1,6% và góp công lớn nhất giúp VN-Index thu hẹp phần nào đà giảm. Chiều ngược lại, HPG, VNM, SSI vẫn là lực cản khiến thị trường chung đỏ lửa.

Nhóm ngân hàng phân hóa khá mạnh mẽ. Nhiều cái tên nổi bật như KLB, EVF tăng hết biên độ, OCB, HDB, MSB, STB, CTG vẫn giữ được sắc xanh dù biên độ tăng không quá lớn. Chiều ngược lại, VCB, TCB, MBB, SHB trở thành lực cản khi đồng loạt giảm điểm.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán diễn biến kém khả quan hơn khi sắc đỏ chiếm sóng. Hàng loạt cái tên nổi bật đều ghi nhận mức giảm trên 3% như VCI, SSI, VND, HCM, MBS. Tất nhiên vẫn còn vài mã giữ được xu hướng tích cực như EVS, APG, DSC, BVS.

Nhóm cổ phiếu thép chịu ảnh "nếm mật nằm gai" khi đồng loạt giảm sâu, NKG thậm chí đáp sàn. "Anh cả" HPG cũng giảm 2,9% để trở thành cổ phiếu góp phần tiêu cực nhất. HSG, POM, SMC, TLH cũng đồng loạt giảm điểm với biên độ trên 3%.

Kết phiên giao dịch, VN-Index giảm 2,27 điểm (-0,22%) xuống 1.020 điểm. HNX-Index giảm 0,49 điểm xuống 205 điểm và UPCoM-Index tăng 0,18 điểm lên 71 điểm.

Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm sáng khi họ mua ròng 194 tỷ đồng trên toàn thị trường.