Thành lập hai tổ kiểm tra việc khai thác, cung ứng vật liệu cho cao tốc Bắc - Nam

Thi công mặt nền đường và đào đắp vỉa taluy dương tại gói thầu số 4 (Thừa Thiên Huế). Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN

Cụ thể, Tổ công tác số 1 sẽ kiểm tra, làm việc với các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định. Tổ này do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng; các thành viên là đại diện các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổ công tác số 2 sẽ kiểm tra, làm việc với các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Tổ này do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm là Tổ trưởng; các thành viên là đại diện các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hai Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, làm việc với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025; tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng thông thường phục vụ Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Quyết định số 776/QĐ-BGTVT có 8 nội dung mà 2 đoàn kiểm tra làm việc với các địa phương gồm: Kiểm tra thành phần hồ sơ đăng ký khối lượng khai thác theo yêu cầu của các địa phương.

Quy trình, trình tự thủ tục, thời gian thực hiện các bước tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, xác nhận khối lượng khai thác; các thủ tục phát sinh so với hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, lý do phát sinh; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trình tự, thủ tục, các bước thực hiện, thời gian thực hiện từ khi UBND các tỉnh hoàn thành xác nhận đăng ký khối lượng khai thác đến khi nhà thầu khai thác được vật liệu (các thủ tục về đất đai), các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phối hợp của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã trong việc cùng chủ đầu tư, nhà thầu thỏa thuận với các chủ sở hữu về giá đền bù, hỗ trợ, thuê đất, bồi thường cây cối, hoa màu... đối với các mỏ mới nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ dự án; các thủ tục về đất đai khu vực mỏ đã thực hiện.

Việc phân bổ nguồn vật liệu cát đắp cho Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau theo chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 175/TB-VPCP ngày 11/5/2023 và Văn bản số 3926VPCP-CN ngày 31/5/2023.

Đánh giá kết quả thực hiện của các địa phương trong việc xác nhận, giao mỏ cho nhà thầu khai thác; nâng công suất mỏ theo cơ chế đặc thù; phân bổ nguồn cát cho dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Quản lý giá vật liệu xây dựng theo công bố giá; công tác cập nhật, công bố giá, chỉ số giá của các địa phương.

Cuối cùng là phối hợp của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu trong việc hoàn thiện thủ tục để khai thác mỏ vật liệu xây dựng.

Trước đó, tại Công điện số 573/CĐ – TTg, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đã được khởi công từ ngày 1/1/2023 nhưng đến nay tại một số gói thầu còn vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng thông thường, UBND các tỉnh mới hoàn tất thủ tục đăng ký khai thác cho 14 mỏ trong tổng số 51 mỏ đã được chủ đầu tư, nhà thầu trình.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục xác nhận đăng ký khai thác, các nhà thầu gặp khó khăn trong việc thỏa thuận giá chuyển nhượng, đền bù với người dân khu vực mỏ khai thác vật liệu xây dựng; điều này làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai thi công của nhà thầu.

Nguyên nhân chính, theo Công điện số 573, là một số các cơ quan, địa phương chưa nỗ lực, tích cực triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thành lập Tổ công tác gồm lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an (là thành viên của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải) và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, làm việc với tỉnh, thành phố thuộc khu vực Dự án để kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan; báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/7/2023.