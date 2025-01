Thanh niên dùng chiêu “fake bill chuyển khoản” để đóng tiền chơi hụi, mua Iphone 16 Pro Max: Nhiều người mất cả trăm triệu do không kiểm tra kỹ số dư

Cụ thể, sáng 13/11, anh N. nhận tin nhắn qua Messenger từ tài khoản mạng xã hội (MXH) "Huyền Ngọc" với nội dung cần tư vấn giá điện thoại di động iPhone 16 Pro Max. Khi được tư vấn và báo giá xong, tài khoản này đặt mua 1 chiếc điện thoại với giá gần 35 triệu đồng. Sau đó, chủ tài khoản gửi cho anh N. hóa đơn chuyển khoản thành công, đúng với nội dung, thông tin, số tiền mà anh đã cung cấp. Do không kiểm tra kỹ, anh N. tin rằng đó là hóa đơn chuyển khoản thật nên đồng ý giao hàng.

Đến chiều cùng ngày, có một thanh niên đến cửa hàng nhận điện thoại cho tài khoản "Huyền Ngọc". Khi nhân viên đang giao điện thoại, anh N. kiểm tra lại tài khoản ngân hàng thì phát hiện chưa nhận được số tiền khách hàng "Huyền Ngọc" đã chuyển.

Sau đó, anh N đã trình báo vụ việc cho cơ quan Công an. Tại cơ quan Công an, người thanh niên này cho biết đã được T.T.A.N. (ngụ tỉnh Tiền Giang) thuê đến cửa hàng nhận điện thoại.

Tại cơ quan công an, T.T.A.N. khai nhận tạo tài khoản giả tên "Huyền Ngọc" để liên hệ chủ cửa hàng đặt mua điện thoại iPhone 16 Pro Max. Khi chủ cửa hàng báo giá, T.T.A.N. lên mạng truy cập vào 1 đường link để tạo hóa đơn chuyển khoản giả, rồi gửi cho chủ cửa hàng. Khi chủ cửa hàng đồng ý giao điện thoại, T.T.A.N. thuê người thanh niên đến nhận và bị phát hiện.

Mở rộng điều tra, T.T.A.N. khai nhận, cũng tại cửa hàng điện thoại của anh N., trước đó, T.T.A.N. đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 triệu đồng và 1 điện thoại iPhone 15 Pro Max. Sau đó, T.T.A.N. cầm điện thoại cho chính cửa hàng mà mình đã lừa để lấy 8 triệu đồng. Đến ngày 13.11, T.T.A.N. tiếp tục lừa đảo thì bị phát hiện.

Ngoài ra, T.T.A.N. còn tạo hóa đơn chuyển khoản giả để chơi hụi qua mạng với một phụ nữ ở Q.5 (TP.HCM), chiếm đoạt 160 triệu đồng.

Khi phát hiện sự việc có phương thức, thủ đoạn như trên, đề nghị người dân cung cấp thông tin ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Long An; số điện thoại 02723.989848 để được hướng dẫn, ngăn chặn.