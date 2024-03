Thành phố 3 tuổi đặt mục tiêu năm 2024 thu ngân sách 22.800 tỷ đồng

Tại hội nghị, đại diện Chi cục thuế TP Thủ Đức triển khai kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 21/02/2024 của UBND TP Thủ Đức về nhiệm vụ và giải pháp hoàn thành và phấn đấu đạt, vượt chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn TP Thủ Đức.



Năm 2024, UBND TPHCM giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước cho TP Thủ Đức là 22.800 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2023, Tổng thu ngân sách nhà nước của TP Thủ Đức đạt 11.921 tỷ đồng, đạt 66,23% so với dự toán (18.000 tỷ đồng) và bằng 59,39% so với cùng kỳ (20.074 tỷ đồng). Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện cả năm là 4.345 tỷ đồng, đạt 109,25% so với dự toán và tăng 2,01% so với cùng kỳ.

Hội nghị cũng nghe các cơ quan, đơn vị thảo luận, xác định các tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong công tác thu ngân sách; cũng như chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả trong công tác thu ngân sách…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, đề nghị các đơn vị của TP Thủ Đức tiếp tục tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý thuế có trọng tâm, trọng điểm, tập trung các chuyên đề có rủi ro cao về thuế như: hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, hoạt động cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng kinh doanh, kinh doanh qua mạng, kinh tế chia sẻ, game, đa cấp… nhằm phấn đấu hoàn thành thu ngân sách nhà nước trong năm 2024.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Bạch Hoàng Phụng yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ đề năm 2024 “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội” và tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm của công chức trong thực thi công vụ trong lĩnh vực thuế.

TP. Thủ Đức, trực thuộc TP. HCM đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết thành lập vào ngày 24/7/2020. Nghị quyết được đưa ra trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 3 quận gồm: quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Diện tích TP. Thủ Đức hơn 211 km2 (tương đương 10% diện tích TP. HCM), với dân số khoảng 1,014 triệu người. Dự kiến đến năm 2030 dân số toàn TP Thủ Đức đạt khoảng 1,5 triệu người; năm 2040 đạt khoảng 2,2 triệu người, hướng đến 3 triệu người sau năm 2040.