Thành phố duy nhất trong 5 trực thuộc TW ghi nhận thu ngân sách 4 tháng đầu năm tăng hơn 20%

Hà Nội

Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 4 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 178 nghìn tỷ đồng, đạt 50,8% dự toán pháp lệnh năm và tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là thành phố duy nhất trong số 5 thành phố trực thuộc Trung ương ghi nhận thu ngân sách tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa 169,3 nghìn tỷ đồng, đạt 52,3% dự toán và tăng 24,3; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 7,5 nghìn tỷ đồng, đạt 27,8% và giảm 15,2%; thu từ dầu thô 1,2 nghìn tỷ đồng, đạt 56,1% và giảm 5,6%.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa 4 tháng đầu năm có thể kể đến như: Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 35,1 nghìn tỷ đồng, đạt 59,6% dự toán và tăng 39,4% so với cùng kỳ năm trước; Khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước 34,7 nghìn tỷ đồng, đạt 46,7% và tăng 0,6%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 11,3 nghìn tỷ đồng, đạt 47,7% và tăng 29,7%; thuế thu nhập cá nhân 16,3 nghìn tỷ đồng, đạt 42,4% và giảm 2,5%; thu phí và lệ phí 5,8 nghìn tỷ đồng, đạt 32,3% và tăng 0,1%; thu tiền sử dụng đất 2,3 nghìn tỷ đồng, đạt 13,5% và giảm 61,1%; thu lệ phí trước bạ 2,3 nghìn tỷ đồng, đạt 27,2% và giảm 16,9%.

TP. Hồ Chí Minh

Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước tính 4 tháng đầu năm 2023 giảm 3,2% so với cùng kỳ do thu nội địa giảm 1,9%, thu từ dầu thô giảm 6,6% và thu từ xuất nhập khẩu giảm 6,0%.

Cụ thể, thu nội địa ước thực hiện 118.346 tỷ đồng, đạt 38,5% dự toán, chiếm 69,6% tổng thu cân đối và giảm 1,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 11.573 tỷ đồng, đạt 37,2% dự toán, chiếm 6,8% tổng thu và tăng 4,7%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 39.494 tỷ đồng, đạt 45,3% dự toán, chiếm 23,2% tổng thu và tăng 11,2%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 28.738 tỷ đồng, đạt 45,3% dự toán, chiếm 16,9% tổng thu và tăng 2,4%.

Thu dầu thô ước thực hiện 8.585 tỷ đồng, đạt 53,7% dự toán, chiếm 5,1% tổng thu cân đối và giảm 6,6%. - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 43.090 tỷ đồng, đạt 29,6% dự toán, chiếm 25,3% tổng thu cân đối và giảm 6,0%.

Hải Phòng

Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng năm 2023 của Cục Thống kê Hải Phòng, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 4/2023 ước đạt 8.382 tỷ đồng, bằng 89,62% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa đạt 3.002,5 tỷ đồng, bằng 82,47% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 5.367,7 tỷ đồng, bằng 93,98% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 4 tháng năm 2023, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hải Phòng đạt 32.424,9 tỷ đồng, đạt 27,85% Dự toán Hội đồng nhân nhân thành phố giao và bằng 90,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa đạt 11.134,5 tỷ đồng, đạt 26,2% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 84,62% so với cùng kỳ năm trước; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 19.991,2 tỷ đồng, đạt 28,6% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố và bằng 92,75% so với cùng kỳ năm trước.

Đà Nẵng

Cục Thống kê Đà Nẵng cho hay, tổng thu nội địa trên địa bàn thành phố tháng 4/2023 được 1.538,4 tỷ đồng, đạt 8,3% dự toán. Lũy kế thu nội địa 4 tháng đầu năm được 6.118 tỷ đồng, đạt 33,2% dự toán, bằng 76,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) được 318,4 tỷ đồng, đạt 7,6% dự toán; thu thuế tiêu thụ đặc biệt được 273,8 tỷ đồng, đạt 9,2% dự toán; thu thuế thu nhập doanh nghiệp được 182,5 tỷ đồng, đạt 6,6% dự toán.

Thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác được 702,1 tỷ đồng, đạt 10,9% dự toán và tăng 8,9% (so với cùng kỳ). Trong đó, thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là 241,5 tỷ đồng, đạt 11% dự toán; trong đó, thu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công là 134,3 tỷ đồng, tăng 22,2 tỷ đồng; thu thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản là 42 tỷ đồng, giảm 101 tỷ đồng, nguyên nhân do thị trường kinh doanh bất động sản tiếp tục có xu hướng giảm do tình hình suy thoái kinh tế, lãi suất ngân hàng tăng cao, người nộp thuế (NNT) thắt chặt chi tiêu và khó tiếp cận hơn với nguồn vốn vay ngân hàng.

Cần Thơ

Theo báo cáo của Cục Thống kê Cần Thơ, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế thực hiện 20/4/2023 đạt 4.347,23 tỷ đồng, bằng 25,77% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 3,59% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa đạt 3.307,70 tỷ đồng, bằng 30,73% so với dự toán HĐND thành phố giao, giảm 2,20% so với cùng kỳ. Cụ thể, thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 451,03 tỷ đồng, đạt 29,87% dự toán, giảm 11,40% so với cùng kỳ; thu từ khu vực ngoài nhà nước đạt 796,10 tỷ đồng, đạt 36,75% dự toán, tăng 17,76% so với cùng kỳ; thu từ khu vực đầu tư nước ngoài đạt 345,33 tỷ đồng, đạt 30,70% dự toán, tăng 14,47% so với cùng kỳ.

Thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 102,33 tỷ đồng, bằng 36,94% so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 59,28% so với cùng kỳ.