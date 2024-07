Thành phố Hồ Chí Minh thiếu nguồn cung căn hộ dưới 2 tỷ, người trẻ ra ngoại đô mua nhà

Giải pháp của người trẻ khi tìm nhà Sài Gòn



Vào Sài Gòn lập nghiệp đã hơn 10 năm nhưng hiện tại vợ chồng anh Trần Văn Tuấn vẫn đang phải sống trong khu nhà trọ tại quận Thủ Đức. Anh làm giao hàng, vợ làm giáo viên tiểu học. Tổng thu nhập của cả hai vợ chồng được khoảng 25 triệu đồng/tháng. Vợ chồng anh luôn khao khát có một tổ ấm an cư thay vì phải ở trọ trong căn phòng chật chội.

Anh Tuấn cho biết, vợ chồng anh đã đi khảo giá khắp nơi, tuy nhiên tìm mỏi mắt vẫn không có căn hộ tầm giá dưới dưới 2 tỷ. Nếu liều vay ngân hàng quá nhiều thì vợ chồng anh không đủ khả năng trả nợ hàng tháng bởi chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ.

Sau khi "lục tung" các khu vực Thành phố Hồ Chí Minh không mua được nhà, anh Tuấn đã quyết định chuyển hướng ra vùng ngoại đô Thành phố Hồ Chí Minh. Để có một căn nhà mới với giá hợp lý, gia đình anh Tuấn đã chọn mua một căn hộ 2 phòng ngủ, tại Thuận An, Bình Dương. Chủ đầu tư dự kiến bàn giao căn hộ trong quý IV/2026.

Không chỉ anh Tuấn mà nhiều gia đình trẻ đã có xu hướng lựa chọn các đô thị vệ tinh Thành phố Hồ Chí Minh để tìm căn hộ vừa túi tiền. Với lựa chọn này, gia đình trẻ chỉ cần có tổng thu nhập từ 20-30 triệu đồng là có thể sở hữu căn hộ. Đây là mức thu nhập mà nhiều người trẻ hiện nay có thể đáp ứng.



Nhóm khách hàng này thường không ưu tiên các yếu tố như khoảng cách mà thay vào đó, họ sẽ ưu tiên lựa chọn dự án có sự kết nối giao thông thuận lợi, như các tuyến vành đai hay cao tốc... có đầy đủ tiện ích phục vụ nhu cầu trải nghiệm và đặc biệt có mức giá bán phù hợp với tài chính.

Những dự án vùng ven không thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh nhưng thời gian di chuyển vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, hay đến nơi làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhanh hơn cả một số dự án bên trong thành phố sẽ là đích đến của những người trẻ Sài Gòn.

Có thể dẫn chứng như The Felix của Chủ đầu tư C-Holdings mới được giới thiệu ra thị trường với mức giá chỉ hơn 30 triệu/m2. Dự án dù thuộc địa phận Thuận An nhưng chỉ cách Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với thời gian di chuyển khoảng 30 phút, tính kết nối còn tốt hơn so với một số dự án ở khu vực TP.Thủ Đức.

The Felix - căn hộ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người Sài Gòn đang tìm kiếm

Với vị trí gần các tuyến giao thông trọng điểm như QL 13, DT 743, The Felix mở ra cơ hội kết nối nhanh chóng đến các tuyến đường trọng điểm đi Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Dĩ An, TP. Thủ Dầu Một và các tỉnh, thành lân cận. Đặc biệt, The Felix còn gần tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành và Vành đai 2. Khi tuyến Vành đai 2 được khép kín, an cư tại The Felix, cư dân sẽ chỉ mất khoảng 10-30 phút để kết nối trung tâm và các quận nội thành Thành phố Hồ Chí Minh nên cư dân có thể sáng đi làm tại Thành phố Hồ Chí Minh và chiều an cư ở Thuận An.

Phòng sauna tại tầng 5 của The Felix là nơi lý tưởng để thư giãn và trẻ hóa với phòng xông khô và xông lạnh

Không chỉ sở hữu vị trí thuận tiện kết nối, Khu chung cư Hạnh Phúc (The Felix) còn sở hữu hệ tiện ích sống cao cấp. Nhờ vị trí kết nối với các trục giao thông thuận lợi, cư dân The Felix tiếp cận các tiện ích ngoại khu cao cấp như: siêu thị Aeon Mall, siêu thị Lotte Mart, TTTM Vincom, bệnh viện Quốc tế Becamex, sân golf Sông Bé,…

Đặc biệt, dành trọn 65% diện tích đất dành cho tiện ích và dịch vụ cộng đồng, 68 tiện ích được phân bổ tại tầng 1, tầng 5 và tầng 21 của The Felix được thiết kế để phục vụ tối ưu cho nhu cầu sống tận hưởng, chăm sóc sức khỏe của cộng đồng cư dân tương lai như khu tập gym hiện đại, khu tập yoga, phòng xông hơi, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi trên cao,…

Phòng tập yoga với view tầm cao mãn nhãn

The Felix còn ghi điểm với chất lượng bàn giao cao cấp theo tiêu chuẩn căn hộ hạng sang. Thiết bị nội thất đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như thang máy KONE – Phần Lan; thiết bị bếp Hafele với tủ bếp được đóng sát trần tạo tính thẩm mỹ cao; thiết bị điện Schneider - Pháp; thiết bị vệ sinh INAX sử dụng công nghệ AQUA CERAMIC, bồn cầu 1 khối, thiết kế sang trọng, hiện đại.



Sở hữu hệ tiện ích và chất lượng bàn giao cao cấp nhưng The Felix lại gây bất ngờ khi dự kiến chào bán với mức giá chỉ từ 1,48 tỷ/căn. Bên cạnh đó, The Felix còn áp dụng chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Theo đó, chỉ cần thanh toán 148 triệu (10%) là đã chính thức ký hợp đồng trở thành chủ nhân căn hộ, phù hợp thu nhập của phần đông khách hàng, đồng thời còn được hỗ trợ 0% lãi suất, ân hạn nợ gốc trong 24 tháng.

Có thể thấy, với lợi thế vị trí dễ dàng kết nối, tiện ích và chất lượng bàn giao theo tiêu chuẩn căn hộ hạng sang cùng mức giá bán hợp lý, The Felix chính là sự lựa chọn của người trẻ Sài Gòn đang tìm một chốn an cư cao cấp, tiện di chuyển mà vẫn vừa tầm với khoản tích lũy hạn hẹp.

The Felix được kinh doanh tiếp thị bởi DKRS

The Felix là dự án thứ 3 chính thức ra mắt thị trường của chủ đầu tư C-Holdings, sau thành công của 2 dự án C-SkyView và The Maison. The Felix có quy mô 40 tầng, 1.206 căn hộ, ngay trung tâm TP. Thuận An với mức giá dự kiến chỉ từ 1,48 tỷ/căn.

