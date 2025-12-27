Thành phố nóng nhất thế giới: Cá bị luộc chín, chim rơi xuống đất mà con người vẫn bám trụ bằng cách này

Cái nóng vượt quá sức chịu đựng của tự nhiên ở thành phố Kuwait

Theo Telegrafi, giữa những ngày hè khắc nghiệt nhất của Trái Đất, có một thành phố mà cái nóng không chỉ dừng lại ở cảm giác oi bức, mà trở thành mối đe dọa trực tiếp với sự sống. Đó là thành phố Kuwait, thủ đô của Kuwait là nơi nhiều lần được nhắc tới như một trong những thành phố nóng nhất hành tinh.

Trong cái nóng thường xuyên vượt ngưỡng 50 độ C – nơi tự nhiên liên tục "gục ngã" nhưng người dân thành phố Kuwait vẫn tồn tại bằng một cách sống rất khác để bám trụ giữa "lò nung" khắc nghiệt bậc nhất hành tinh.

Thành phố Kuwait, thủ đô của Kuwait là nơi nhiều lần được nhắc tới như một trong những nơi nóng nhất hành tinh. (Ảnh: Telegrafi)

Không giống những đợt nắng nóng ngắn ngày thường thấy ở nhiều nơi khác, mùa hè tại thành phố Kuwait kéo dài và đạt tới mức cực đoan. Nhiệt độ ban ngày thường xuyên vượt 45 độ C, và trong nhiều thời điểm, con số này tiến sát hoặc vượt mốc 50 độ C là ngưỡng mà các chuyên gia y tế cảnh báo là đặc biệt nguy hiểm đối với cơ thể con người.

Một trong những kỷ lục đáng chú ý nhất được ghi nhận tại trạm thời tiết Mitribah, phía bắc Kuwait. Ngày 21/7/2016, nhiệt độ tại đây đạt tới 54 độ C, đưa Kuwait trở thành một trong những nơi nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử khí tượng hiện đại. Con số này cao hơn nhiều đợt nắng nóng từng khiến châu Âu hay Bắc Mỹ lao đao, và thường được các nhà khoa học dẫn lại như một ví dụ điển hình về sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Cá "bị luộc" trong nước, chim rơi khỏi bầu trời

Theo Ladbible, hệ quả của mức nhiệt khắc nghiệt không chỉ dừng lại ở sự khó chịu của con người. Nhiều báo cáo quốc tế từng phản ánh những hiện tượng gây sốc tại Kuwait: cá chết hàng loạt tại các vùng nước nông ven bờ, trong bối cảnh nhiệt độ nước biển tăng cao bất thường. Một số loài sinh vật biển nhỏ, vốn rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ, không kịp thích nghi và chết nổi trắng mặt nước.

Nhiều báo cáo quốc tế từng phản ánh những hiện tượng gây sốc tại Kuwait: cá chết hàng loạt tại các vùng nước nông ven bờ. (Ảnh: Daily Sabah)

Trên bầu trời, tình trạng còn ám ảnh hơn. Trong các đợt nắng nóng cao điểm, người dân ghi nhận chim rơi xuống đất trong tình trạng kiệt sức hoặc đã chết. Các chuyên gia cho rằng nhiệt độ không khí quá cao, cộng với bề mặt đô thị hấp thụ và tỏa nhiệt mạnh, khiến chim không thể hạ thân nhiệt trong khi bay, dẫn tới sốc nhiệt. Ngay cả những loài chim đô thị vốn được coi là "khỏe" như chim bồ câu cũng phải tìm nơi trú ẩn dưới bóng râm hiếm hoi hoặc gần các nguồn nước.

Đô thị hóa và hiệu ứng "đảo nhiệt" khắc nghiệt

Một trong những nguyên nhân khiến thành phố Kuwait trở nên nóng hơn chính là quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Những khối nhà cao tầng, đường nhựa và bề mặt bê tông rộng lớn đã tạo ra hiệu ứng "đảo nhiệt đô thị", khiến nhiệt độ trong thành phố luôn cao hơn đáng kể so với khu vực xung quanh.

Trong các đợt nắng nóng cao điểm, người dân ghi nhận chim rơi xuống đất trong tình trạng kiệt sức hoặc đã chết. (Ảnh: Live Science)

Ban ngày, bê tông và nhựa đường hấp thụ lượng nhiệt khổng lồ từ ánh nắng. Đến ban đêm, lượng nhiệt này tỏa ra chậm rãi, khiến không khí vẫn oi bức ngay cả khi mặt trời đã lặn. Điều này làm giảm khả năng "nghỉ ngơi" của cơ thể con người và sinh vật, khiến các đợt nắng nóng kéo dài trở nên nguy hiểm hơn nhiều so với các vùng có nhiều cây xanh hoặc mặt nước tự nhiên.

Biến đổi khí hậu và những dự báo đáng lo

Các nhà khoa học khí hậu nhận định Kuwait là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhiều mô hình khí hậu cho thấy, nếu xu hướng nóng lên hiện nay tiếp diễn, nhiệt độ trung bình tại khu vực vùng Vịnh có thể tăng thêm tới 5–5,5 độ C vào cuối thế kỷ này so với đầu những năm 2000.

Con người phải tránh cái nóng kỷ lục trong bóng râm. (Ảnh: The Sun)

Chỉ riêng năm 2023, Kuwait đã ghi nhận hàng chục ngày nhiệt độ vượt mốc 50 độ C vốn là một tần suất từng được coi hiếm gặp. Đi kèm với đó là sự suy giảm lượng mưa, làm gia tăng hạn hán và các cơn bão bụi dữ dội, khiến môi trường sống ngày càng khắc nghiệt.

Con người bám trụ trong "lò nung" bằng cách nào?

Đối mặt với cái nóng cực đoan, cuộc sống tại thành phố Kuwait buộc phải thích nghi theo những cách rất đặc biệt. Trong những đợt nắng nóng cao điểm, chính quyền cho phép thực hiện việc chôn cất vào ban đêm là một quyết định hiếm thấy nhưng cần thiết để tránh rủi ro cho người tham gia tang lễ.

Nhà ở, văn phòng, trung tâm mua sắm và cả các khu phức hợp bán lẻ đều được thiết kế khép kín, làm mát liên tục. (Ảnh: The Mirror)

Với tầng lớp trung lưu và giàu có, điều hòa nhiệt độ trở thành "phao cứu sinh" không thể thiếu. Nhà ở, văn phòng, trung tâm mua sắm và cả các khu phức hợp bán lẻ đều được thiết kế khép kín, làm mát liên tục. Những không gian này, với hàng cây cọ trang trí và kiến trúc hiện đại, được xem như "ốc đảo nhân tạo" giữa cái nóng thiêu đốt bên ngoài.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận những tiện nghi đó. Lao động ngoài trời, người thu nhập thấp và cộng đồng nhập cư là những nhóm chịu tác động nặng nề nhất từ nắng nóng, với nguy cơ kiệt sức, say nắng và các bệnh tim mạch gia tăng rõ rệt khi nhiệt độ vượt quá ngưỡng an toàn của cơ thể người.

Lời cảnh báo từ một thành phố cực đoan

Theo CNN, từ một trung tâm thương mại ven biển sôi động với ngành đánh bắt cá phát triển, thành phố Kuwait ngày nay đang trở thành biểu tượng rõ ràng cho những gì có thể xảy ra khi biến đổi khí hậu kết hợp với đô thị hóa thiếu bền vững. Những hình ảnh cá chết vì nước quá nóng hay chim rơi khỏi bầu trời không chỉ là câu chuyện địa phương, mà là lời cảnh báo trực diện cho nhiều đô thị khác trên thế giới.

Câu chuyện của Kuwait cho thấy ranh giới mong manh giữa một thành phố có thể sinh sống và một nơi trở nên quá khắc nghiệt đối với sự sống. (Ảnh: The Mirror)

Trong bối cảnh các đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện ngày càng dày, câu chuyện của Kuwait cho thấy ranh giới mong manh giữa một thành phố có thể sinh sống và một nơi trở nên quá khắc nghiệt đối với sự sống. Và nếu không có những biện pháp thích ứng và giảm phát thải quyết liệt hơn, "thành phố nóng nhất thế giới" hôm nay rất có thể chỉ là hình ảnh báo trước cho tương lai của nhiều đô thị khác trên hành tinh.