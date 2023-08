Thành phố trực thuộc Trung ương duy nhất ghi nhận thu ngân sách tăng trong 7 tháng đầu năm 2023

Hà Nội



Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 7 tháng năm 2023 ước thực hiện hơn 253.200 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 71,7% dự toán pháp lệnh năm.

Trong đó, thu nội địa đạt hơn 238.300 tỷ đồng, đạt 73,6% dự toán và tăng 23,5% so cùng kỳ với năm 2022; thu từ dầu thô khoảng 1.900 tỷ đồng, đạt 92,2% và tăng 12,9%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu khoảng 13.000 tỷ đồng, đạt 48,1% và giảm 12,9%.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa 7 tháng đầu năm 2023 gồm: Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện khoảng 49,9 nghìn tỷ đồng, đạt 84,7% dự toán năm và tăng 37% cùng kỳ năm trước; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 17,1 nghìn tỷ đồng, đạt 72,2% và tăng 23,1%; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước 48,9 nghìn tỷ đồng, đạt 65,9% và tăng 6,8%; thuế thu nhập cá nhân 24,7 nghìn tỷ đồng, đạt 64,2% và tăng 0,3%; thu tiền sử dụng đất 5,2 nghìn tỷ đồng, đạt 30,5% và giảm 30,6%; thu lệ phí trước bạ 3,5 nghìn tỷ đồng, đạt 41,5% và giảm 27,1%; thu phí và lệ phí 11,1 nghìn tỷ đồng, đạt 63,5% và tăng 6,4%.

TP.HCM

Trong báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội mới đây, Cục Thống kê TP:HCM đánh giá, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố 7 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 268.316 tỷ đồng, giảm 6,1% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 180.389 tỷ đồng, đạt 58,6% dự toán, chiếm 67,2% tổng thu cân đối và giảm 3,0% so với cùng kỳ. Cụ thể, thu từ doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 17.121 tỷ đồng, đạt 55,0% dự toán, chiếm 6,4% tổng thu và giảm 8,6%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 56.896 tỷ đồng, đạt 65,3% dự toán, chiếm 21,2% tổng thu và tăng 11,2%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 44.404 tỷ đồng, đạt 65,3% dự toán, chiếm 16,6% tổng thu và tăng 1,6%.

Bên cạnh đó, thu dầu thô ước thực hiện 14.687 tỷ đồng, đạt 91,8% dự toán, chiếm 5,5% tổng thu cân đối và giảm 13%. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 73.236 tỷ đồng, đạt 50,2% dự toán, chiếm 27,3% tổng thu cân đối và giảm 11,6%.

Hải Phòng

Báo cáo của Cục Thống kê Hải Phòng chỉ ra rằng, ước 7 tháng/2023 thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 52.680,8 tỷ đồng, đạt 45,24% Dự toán Hội đồng nhân nhân thành phố giao và bằng 84,04% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa đạt 17.671,6 tỷ đồng, đạt 41,58% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 78,07% so với cùng kỳ năm trước; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 33.550,7 tỷ đồng, đạt 48% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố và bằng 86,78% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số 17.671,6 tỷ đồng thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt 923,9 tỷ đồng, bằng 90,97% so với cùng kỳ năm trước; thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt 529,9 tỷ đồng, bằng 77,68%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 3.052,2 tỷ đồng, bằng 94,11%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 4.708,5 tỷ đồng, bằng 90,29%; lệ phí trước bạ đạt 602 tỷ đồng, bằng 78,45%; thuế thu nhập cá nhân đạt 2.369,1 tỷ đồng bằng 95,77%;...

Nguồn: Cục Thống kê các địa phương

Đà Nẵng

Cục Thống kê Đà Nẵng cho hay, Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến 20/7/2023 đạt 11.121 tỷ đồng, giảm 25,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 3.077 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 8.044 tỷ đồng.

Trong tổng thu ngân sách nhà nước, hoạt động thu nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu (84,4%) và là cơ sở để thực hiện cân đối các nguồn chi trong năm. Tuy nhiên, theo Cục Thống kê Đà Nẵng, trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cũng như giải quyết các chế độ, chính sách sau đại dịch đã tác động trực tiếp đến nguồn thu này, hầu hết các khoản mục thu đều giảm sâu.

Điển hình, khoản thu về nhà, đất giảm 43% do thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19. Bên cạnh đó, Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết, một số khoản thu về Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế Thu nhập cá nhân cũng bị ảnh hưởng khá lớn khi nhu cầu tiêu dùng các loại mặt hàng như bia, thuốc lá...giảm mạnh trong khi chi phí nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao làm giảm lợi nhuận dẫn đến số thuế phải nộp vào ngân sách giảm.

Ngoài ra, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đã tác động trực tiếp đến nguồn thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu. Nếu tính cùng thời điểm năm 2022 (từ ngày 1/1 đến 20/7/2022) tổng thu cân đối hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn đạt xấp sĩ 3.052 tỷ đồng thì năm 2023 khoản thu này chỉ đạt 1.405 tỷ đồng, giảm gần 54,0% tương đương giảm 1.647 tỷ đồng.

Cần Thơ

Theo Cục Thống kê Cần Thơ, năm 2023, do thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu thuế đã ảnh hưởng đến việc thu ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2023 bị chậm lại. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đóng góp thu ngân sách lớn đều chịu ảnh hưởng từ tình hình khó khăn chung khiến cho lợi nhuận đạt thấp hoặc lỗ, không phát sinh thuế nên nguồn thu cũng bị giảm.

Theo đó, báo cáo cho biết, Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Cần Thơ lũy kế thực hiện đến ngày 20/7/2023 đạt 7.523,72 tỷ đồng, bằng 44,60% dự toán HĐND thành phố giao, giảm 6,13% so với cùng kỳ.

Cụ thể, thu nội địa đạt 5.166,72 tỷ đồng, bằng 48,01% so với dự toán HĐND thành phố giao, giảm 19,13% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 578,57 tỷ đồng, đạt 38,32% dự toán, giảm 30,34% so với cùng kỳ; thu từ khu vực ngoài nhà nước đạt 1.207,57 tỷ đồng, đạt 55,75% dự toán, giảm 2,64% so với cùng kỳ; thu từ khu vực đầu tư nước ngoài đạt 496,58 tỷ đồng, đạt 44,14% dự toán, tăng 7,37% so với cùng kỳ.

Thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 253,40 tỷ đồng, bằng 91,48% so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 63,76% so với cùng kỳ.