Thành phố trực thuộc TW duy nhất có tăng trưởng GRDP lọt top 5 cả nước, 9 năm liền trên hai chữ số

Hải Phòng

Tại kỳ hợp thứ 13, HĐND TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nêu rõ, năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển. Ước thực hiện cả năm 2023 có 14/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt hoặc vượt mục tiêu kế hoạch HĐND thành phố giao, đạt tỷ lệ 73,68%; có 05/19 chỉ tiêu không đạt mục tiêu đề ra, đạt tỷ lệ 26,32%.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố năm 2023 ước tăng 10,34% so với cùng kỳ, đứng trong nhóm 5 địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước, cao nhất trong nhóm thành phố trực thuộc Trung ương và duy trì 9 năm liên tục ở mức hai con số. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2023 ước thực hiện 102.614,53 tỷ đồng, đạt 98,02% dự toán Trung ương giao, đạt 88,12% dự toán HĐND thành phố giao. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,5 tỷ USD, vượt xa so với kế hoạch.

Hà Nội

Tại Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Lê Hồng Sơn cho biết, kinh tế - xã hội năm 2023 cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch

Thu ngân sách đạt cao vượt 13,5% dự toán. Tổng thu ước 400.421 tỷ đồng, đảm bảo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi hỗ trợ người lao động và đối tượng sử dụng lao động, chi đảm bảo an sinh xã hội.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu suy giảm chủ yếu do ảnh hưởng của chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu giảm tại một số thị trường quan trọng. Ước năm 2023, kim ngạch xuất khẩu đạt 17,30 tỷ USD, tăng 1,0% (năm 2022 tăng 10,3%); Kim ngạch nhập khẩu đạt 44,17 tỷ USD, tăng 8,0% (năm 2022 tăng 11,6%).

Trong bối cảnh khó khăn, hầu hất các chỉ tiêu đều đạt cao hơn mức chung cả nước; GRDP 9 tháng đầu năm tăng khá, đạt cao hơn 1,43 lần cả nước. GRDP 9 tháng đầu năm tăng 6,08% (cả nước tăng 4,24%) - là mức tăng khá trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn; xu hướng có cải thiện, quý sau cao hơn quý trước. GRDP của Hà Nội năm 2023 ước tăng 6,27%.

Vốn đầu tư xã hội, đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp đăng ký thành lập duy trì tăng. Vốn đầu tư xã hội ước tăng 9% (kế hoạch tăng 10,5%); 10 tháng đầu năm thu hút 2.607 triệu USD vốn FDI, tăng 2,04 lần.

TP. Hồ Chí Minh

Tại kỳ họp thứ 13, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, năm 2023, thành phố có 13/21 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch; 8 chỉ tiêu dự kiến không đạt.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, TPHCM đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, một số thị trường chậm cải thiện, tác động trực tiếp làm sản xuất công nghiệp trong nước nói chung và của thành phố nói riêng bị ảnh hưởng.

Đơn hàng sản xuất giảm, hàng hóa tồn kho tăng, kim ngạch xuất nhập khẩu giảm (kim ngạch xuất khẩu giảm 1,2%; nhập khẩu giảm 13%). Thu ngân sách chưa đạt dự toán đề ra (chỉ đạt 93,53% dự toán); thu hút vốn FDI giảm 23,8%.

Tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn thành phố ước tăng 5,81% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 9,03%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2023 tăng 10,8% so với năm 2022. Tổng doanh thu du lịch trong năm 2023 tăng 22% so với cùng kỳ, khách quốc tế đến thành phố tăng 44,3%.









Cần Thơ

Tại kỳ họp thứ 13, HĐND Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 5,75% so với năm 2022; GRDP bình quân đầu người ước đạt 94,12 triệu/người. Quy mô kinh tế năm 2023 ước đạt trên 118.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu được giao thực hiện đạt hơn 11.138 tỷ đồng, vượt 0,9% dự toán HĐND Thành phố giao; tổng chi ngân sách địa phương hơn 14.973 tỷ đồng, đạt 88,59% dự toán HĐND Thành phố giao.

Du lịch phục hồi nhanh, tổng lượt khách đến Cần Thơ trên 5,9 triệu, tổng doanh thu từ du lịch đạt 5.420 tỷ đồng, tăng 32% so năm 2022.

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND TP. Cần Thơ cũng nhìn nhận những hạn chế, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, mức tăng 5,75%, chưa đạt mục tiêu Nghị quyết HĐND Thành phố đề ra (9,5-10%); các khu vực kinh tế tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng.

Giải ngân vốn đầu tư công mặc dù cao hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước và năm 2022, nhưng vẫn còn nhiều công trình, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp. Nguyên nhân là vướng công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, điều chỉnh vốn.

Đà Nẵng

Tại kỳ họp thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TP Đà Nẵng, phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng - cho biết, năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế - xã hội Đà Nẵng vẫn có nhiều điểm sáng. Quy mô kinh tế tăng gần 10.000 tỷ đồng; du lịch tăng gấp đôi số lượng khách so với năm 2022; công tác chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt nhiều kết quả và giải thưởng quan trọng.

Đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với việc thành phố phê duyệt các quy hoạch phân khu; các chương trình an sinh xã hội được duy trì thực hiện tốt với những chính sách đặc thù, riêng có của thành phố; đời sống nhân dân được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, Đà Nẵng cũng vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, với nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng cho biết, năm 2023, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) ước tăng 2,58% so với năm 2022. Giá trị gia tăng khu vực dịch vụ ước tăng 4,1%; khu vực công nghiệp- xây dựng ước giảm 2,05%; khu vực nông-lâm nghiệp- thuỷ sản ước tăng 1,19%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước giảm 12,3%; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn giảm 14,6%; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 20.598 tỷ đồng, bằng 87,8% dự toán HĐND TP giao, bằng 85,6% so với năm 2022.

Ông Minh lý giải, nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng kinh tế thấp do ảnh hưởng lớn của tình hình kinh tế thế giới, nhiều đơn hàng sản xuất bị cắt giảm dẫn tới tình trạng thu hẹp quy mô trong hoạt động công nghiệp chế biến chế tạo. Tiến độ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư KCN Hòa Cầm giai đoạn 2 còn chậm, do nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập thủ tục.