Thành phố Tuyên Quang trở lại phong quang, sạch đẹp chỉ sau 1 ngày nước rút

Trao đổi với VOV.VN, Thiếu tá Trịnh Ngọc Anh, Phó trưởng Công an TP Tuyên Quang cho biết: "Từ khi có thông tin về cơn bão số 3, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và UBND thành phố, lực lượng công an đã huy động lực lượng trực 100% dân số để đi xuống các tổ dân phố, khu dân cư có thể bị ảnh hưởng. Trong bão, lực lượng chức năng đã huy động toàn bộ các phương tiện để đưa nhu yếu phẩm đến các gia đình. Sau bão, lượng rác và bùn rất nhiều. Chúng tôi cùng với người dân và sự hỗ trợ của doanh nghiệp đã tiến hành dọn dẹp, để trả lại vệ sinh môi trường, xanh sạch đẹp cho thành phố".